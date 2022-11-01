俄亥俄｜耶魯精英投誠特朗普　烏克蘭裔美國人的中期選舉轉向

11月8日的美國中期選舉，將決定民主黨國會參議院控制權的得與失，其結果只看出選35席之中的一兩席增減。特朗普（Donald Trump）2020年以8個百分點差距大敗拜登（Joe Biden）的俄亥俄州（Ohio）是其中一大關鍵選戰。最近才向特朗普「投誠」的共和黨候選人凡斯（J.D. Vance）只以一兩個百分點差距在民調上稍微領先該州民主黨國會眾議員賴恩（Tim Ryan），兩人鬥得難分難解。



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俄亥俄州這場選舉的一大看點，在於凡斯本人。2016年，隨着特朗普在共和黨內崛起，人們開始關注到美國前工業地區「被遺忘的人們」，當時年僅31歲的凡斯就出版了回憶錄式的《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），以他自己的成長故事，述說喪失勞動工作崗位之後美國中西部的貧窮、衰落、家庭破裂、酗酒酗毒成風等各種社會問題。

「永不支持特朗普」之死

此書使凡斯一夜成名，多次登上《紐約時報》暢銷書榜首，獲得自由派和保守派輿論好評，大賣超過300萬本，2020年更曾被改編成同名電影，在Netflix上發布。

自幼經歷父親拋棄、母親止痛藥成癮、與祖父母相依為命的凡斯，高中畢業後透過參軍並在阿富汗服役，改變了滯留家鄉的潦倒命運，退役後進入俄亥俄大學獲得最高榮譽文學士學位，其後更獲得耶魯大學法律博士學位。這可說是一個成功突破窮鄉僻壤命運枷鎖的模範。

2016年，凡斯尚是一位傳統共和黨人，聲言自己屬於「永不支持特朗普」（Never Trump）的派系，以「我的天啊，這是一個怎樣的白癡」去形容特朗普，指他是個「有毒」且「可恥」的人。

美國中期選舉2022：《紐約時報》2016年8月刊登的《絕望者之歌》書評。（《紐約時報》網站截圖）

到了2021年，在俄亥俄州共和黨國會參議員波特曼（Robert Portman）決定不再競逐連任之後，凡斯卻以「迷途知返」的特朗普死忠分子型像投入選戰，與質疑2020年選舉的陰謀論者、QAnon陰謀論者（按：相信全球精英是一個戀童集團）等極右勢力為伍，拉起了在女性主義等層面的各種文化戰爭戰線。以往曾稱奧巴馬（Barack Obama）是克服逆境的極佳人物的凡斯，也改批民主黨領袖們視美國為「邪惡的種族歧視國家」、容忍「激進派洗劫我們的城市」。

改頭換面之後，凡斯親赴佛羅里達州（Florida）的海湖莊園（Mar-a-Lago）向特朗普「負荊請罪」，最終得到特朗普的背書。

同時，凡斯也得到曾與他一同創辦初創基金Narya的PayPal聯合創辦人兼著名投資者泰爾（Peter Thiel）投入千萬美元為其助選。

美國中期選舉2022：PayPal聯合創辦人兼著名投資者泰爾（Peter Thiel）這次選舉主動以千萬美元資金支持共和黨內的不同「另類候選人」，將初創基金的「投資」模式帶到美國選舉政治之中。（Getty Images）

最終，由於共和黨黨內初選出現群雄角逐的局面，凡斯只憑32%得票就勝出了選舉，成為了代表共和黨應戰民主黨眾議員賴恩的候選人。凡斯以政治素人身份參政，甚至不是「貫徹始終」的特朗普支持者，只憑其轉軚投誠後特朗普的一句「支持」而跑出（特朗普宣布支持凡斯之時甚至連他的名字也念錯），當時就被視為特朗普進一步加深對共和黨控制的標誌性事件。

問題是，向特朗普的「投誠狀」讓凡斯贏得了共和黨黨內初選，但「特朗普」的這個招牌能助他在真正選舉中擊敗民主黨對手嗎？

在本年夏天拜登民望開始谷底反彈的時節之中，將自己包裝成「半個中間派」、敢於批評拜登也敢於批評特朗普的民主黨候選人賴恩，一直穩定輕微領先凡斯數個百分點。凡斯雖有泰爾的巨富支持，其個人籌款能力卻極其有限，而且被批「離地」，沒有緊握經濟、治安等民主黨弱點議題作競選宣傳。

美國中期選舉2022：2003年進入國會眾議院至今的民主黨俄亥俄州國會參議院候選人賴恩。（Getty Images）

不過，踏入9、10月，當選舉氣氛開始熾熱起來之後，俄亥俄州保守派選民的「黨性」大概是重新被鼓動起來，於是凡斯與賴恩的民調差距開始收窄，到選前兩三周，凡斯的支持度更反超賴恩，但兩人的差距依然處於民調誤差範圍之內。這場有可能決定未來兩年參議院控制權的選舉，仍然是戰局未定。

此時，人們就留意到對於烏克蘭的立場，有可能會扭轉俄亥俄州的這場參議院選舉結果。

邊際上的烏克蘭裔選票

與對抗中國的兩黨共識不同，對俄強硬雖然是共和黨的傳統政治立場，卻不合特朗普派「美國優先」的孤立主義傾向，無論是特朗普本人、黨內人氣極高的新晉激進派共和黨國會議員格林（Marjorie Taylor Greene），還是霍士新聞台右翼主持卡爾森（Tucker Carlson）等等，都對拜登當局連接花費數百億美元援助烏克蘭表示質疑。而不少美國保守派，跟他們的歐洲政治偶像、匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）一般，與普京堅持西方基督教傳統價值、反對LGBTQ權利的傾向，一直有超越國界的意識形態契合。

由於特朗普派已變成了共和黨的主流，連俄烏開戰後一直有投票支持援助烏克蘭的現任眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）早前也表明，如果共和黨奪得眾議院控制權，將不會再給烏克蘭開出「空白支票」。

美國中期選舉2022：凡斯「留鬚」後充滿「佬」味，似乎是要表明其「貼地」。（Getty Images）

同樣地，聚焦國內議題、反對女性主義主張的凡斯，在烏克蘭問題上，當然跟從了特朗普派的普遍態度。在俄烏開戰之前，凡斯在特朗普前軍師班農（Steve Bannon）的播客節目上就曾聲明「我要跟你老實說，烏克蘭發生什麼事，我實在毫不關心」。他在最近的訪問中，曾聲明「普京是個壞人」「烏克蘭是我們的偉大盟友」「我們想烏克蘭人成功」，卻稱「我們已經給了烏克蘭足夠的錢」「不能再供款給一場長期軍事衝突」。

而凡斯與泰爾有份投資的影片分享網站Rumble，更容許《今日俄羅斯》（RT）在其網站上直播帶有親俄立場的即時新聞。很明顯，如果共和黨能憑着凡斯的一席取得參議院多數，拜登的持續援烏政策將危在旦夕。

這種立場呼應了中西部農鄉地區選民的情感，卻有可能在邊際上拉倒凡斯的選情。

美國全國據估計有超過一百萬烏克蘭裔人口，俄亥俄州則有超過四萬烏克蘭裔。傳統上，由於美國共和黨的「反共」旗幟遠較民主黨鮮明，自冷戰時代以來，烏克蘭裔美國人都傾向支持共和黨。在中歐後裔聚居的俄亥俄，歐洲外交議題向來也有一定政治市場——例如上文提及本屆退休的共和黨參議員波特曼，就是參議院烏克蘭黨團的其中一位主席，曾多次與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面；該州的民主黨國會眾議員Marcy Kaptur則主持眾議院的烏克蘭黨團；該州的共和黨州長德溫（Mike DeWine）更曾為收容烏克蘭難民召開專題會議。

俄亥俄州帕馬（Parma）的一座烏克蘭天主教教堂，啟用於1951年。（Wikimedia Commons）

但面對明顯走向孤立主義的「新」共和黨人（Kaptur的共和黨對手亦反對向烏克蘭輸送武器），俄亥俄的烏克蘭裔似乎將會大舉離棄共和黨，改投民主黨。《華盛頓郵報》早前就到俄亥俄州烏克蘭裔聚居的帕馬（Parma）訪問了當地15位共和黨選民，當中不少都表明不會投票給凡斯。

一位9歲移居美國、現年73歲的退休心臟醫師Irena Stolar，表明今年必定不會再投票給共和黨；另一位主動收容了10位烏克蘭難民的第二代烏克蘭裔美國人Michael Dobronos，則描述了他們所經歷的戰爭慘況，並稱自己曾兩次投票支持特朗普，「不能相信共和黨竟會放棄烏克蘭和其為自己而作的戰鬥」。

此前，俄亥俄州統一烏克蘭組織（United Ukrainian Organizations of Ohio）主席Marta Liscynesky-Kelleher亦向《時代雜誌》表明，候選人的對烏立場「必然是人們投票取向的一個變數」「一定會造成改變」，她又表示希望凡斯的表態會鼓動更多烏克蘭裔投票給其民主黨對手賴恩。

賴恩方面更認為，凡斯的對烏態度不只會推動烏克蘭裔轉向民主黨，甚至是人數比烏克蘭裔更多的波蘭裔，以至其他東歐群體也有可能因此離棄共和黨。

在美國兩黨分半的民情之下，具競爭性的選戰勝負往往取決於邊際上的輕微票數差距。共和黨的「孤立主義」轉向，對於烏克蘭在戰場上的未來固然是一個重大威脅；但這個轉向本身，在共和黨奪權夢未成之前，卻有可能事先使其夢碎。俄亥俄的參議院選戰，只是這種政治取捨的縮影。

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