美國中期選舉：民主黨「贏」得太早

在11月8日中期選舉前的最後一里路，民主黨似乎已被大敗將至的陰霾所籠罩。國會眾議院之失幾乎已成定局，選舉格局本來對民主黨稍為有利的參議院也有可能被共和黨奪走。在各州選舉之中，民主黨更需要面對「藍州變搖擺州」、「搖擺州變紅州」的政治新形勢。回望9月，此刻的慘淡情緒大概是出乎意料的。



總統所屬的政黨在中期選舉落敗，是美國的政治傳統。過去30年的7次中期選舉之中，只有1次總統所屬政黨能在中期選舉勝得國會兩院的控制權——這一個例外出現在2002年經歷過9-11恐襲之後的小布殊任期，大家都知道9-11造成的政治奇蹟往後都難以重演。

而且，自拜登2021年8月在阿富汗撒軍大亂之後，其民望大挫，不滿的民意超過了其支持度。接續下來的通脹高企、國會失靈種種因素，也使拜登民望一度低於特朗普同期，使他一度得到二戰後民望最低總統的「一哥地位」。於是，民主黨人早就預期着中期選舉慘敗將至，一些自由派評論更笑稱拜登名義上的四年總統任期實際上只得兩年。

可是，到了本年夏天，拜登本人和民主黨卻遇上了不知是谷底反彈，還是迴光返照般的政治順風。

仲夏之夢

首先是6月24日美國最高法院保守派多數否決有50年歷史的墮胎權憲法保障。原本，人們認為「反墮胎」才能鼓動政治熱情，而「支持墮胎權利」只停留於冷淡的知性認同。豈料，墮胎權被廢，引出了保守派「全面禁止墮胎」（連強姦成孕也無例外）、「胚胎人格化」（將胚胎當成一個完整的美國公民，擁有一切公民權利，墮胎將等同於謀殺）、「全國禁止墮胎立法」之類的瘋狂主張。同時，美國也出現了10歲女童被強姦懷孕卻要逃離本州才能墮胎的新聞。

2022年6月24日，支持及反對最高法院推翻墮胎權的示威者，一同在華盛頓最高法院大樓外示威。（美聯社）

墮胎權被廢成為媒體焦點，使之成為了選民熱心關注的議題。由於美國絕大多數選民都支持一定程度的墮胎權，墮胎權議題的熱度就變成了民主黨的選舉利好因素。到8月2日，在 2020年特朗普以超過14個百分點大敗拜登的肯薩斯州（Kansas），竟有近六成選民支持該州保留墮胎權的州憲法保障。墮胎權被廢的政治震盪旋即為民主黨掃除了其選舉大敗在即的命定感。

同一時間，近一年來都沒有什麼明顯政績的拜登，也突然遇上了一浪接一浪的政治勝利。6月9日啟動的一連串眾議院國會暴亂調查公開聽證，用上大量共和黨人描繪2021年1月6日暴亂背後的疑點與內情，在中間選民之中減弱了特朗普的威望，也重新掀動起人們對陰謀論者威脅美國民主體制的擔心。

踏入7月，政績更是接踵而至：國會兩黨議員通過了《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），以2,800億美元撥款提振美國晶片製造業和廣泛的科研項目；以立法方式加強對同性婚姻和跨種族婚姻保障、以免未來被最高法院保守派廢除的立法也得到數十位共和黨議員支持，成功通過了眾議院；拜登當局經連月準備之下，也成功以無人機進入阿富汗首都喀布爾（Kabul）權貴地段擊殺了被追擊多年的阿爾蓋達組織領袖扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。

再到8月，特朗普海湖莊園被聯邦調查局（FBI）搜查，其不法提走國家機密文件的證據似乎確鑿；而在民主黨內爭論超過一年的氣候法案，也以《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）的名目通過了國會，成為了美國史上最大的氣候立法，更順道減低藥價、落成最低企業稅，並削弱政府赤字。

拜登簽署《通脹削減法》。（Getty Images）

而且，美國的汽油價格此時卻連續超過兩個月下挫，而美國的通脹率也似乎見了頂。這一連串利好消息就為民主黨打了一支強心針。

更讓人意外的是，以沉悶著稱的拜登，也在社交媒體上變成了熱話，以「Dark Brandon」的「隱世超級英雄」形象廣傳，得到大量網民改圖一邊搞笑，一邊宣傳其政績成就。拜登的民望也由7月的37%低位反彈至9月初的43%。民主黨的整體選民支持度在8月也重新超越共和黨。

此時，民主黨對於中期選舉的預期已不是「大敗將至」，而是「輸少當贏」，有一些更樂觀的論者更在思考2002年中期選舉結果即將歷史重演的可能。

Dark Brandon Shoots, He Scores!!! pic.twitter.com/5uxmBXGn0p — Donna NoShock (@NoShock) October 19, 2022

此一時 彼一時也

在9月中下旬，綜合民調分析網站FiveThirtyEight的模型估計民主黨有三成機會保住眾議院（這大概與2016年特朗普勝選機會相約）、有七成機會保住參議院，樂觀情緒充斥着整個自由派輿論界。

而各地的選情都有對民主黨有利的發展。在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的參議院選舉，民主黨「中風在家」的候選人John Fetterman民調領先特朗普欽點的電視醫生Mehmet Oz近10個百分點，FiveThirtyEight模型預測其有八成勝算——如果民主黨能贏得這一席，參議院幾乎是必得無疑。

同時，民主黨在亞利桑那（Arizona）、佐治亞（Georgia）兩個關鍵搖擺州的國會參議院候選人兼現任參議員，也明顯領先由特朗普親自揀選的共和黨挑戰者，兩席大概安定。而在本來由共和黨控制的俄亥俄（Ohio）、北卡羅來納（North Carolina）、威斯康星（Wisconsin）的三席參議院選舉中，民主黨候選人也緊迫共和黨對手，甚至有超前之勢。人們熱烈談論民主黨增加參議院議席的可能，而參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對特朗普揀選的候選人「質素」有問題的評論也獲得廣傳。

然而，到了10月的選舉最後衝刺，民主黨的聲勢卻出現了「此一時，彼一時也」的情況。拜登民望再度回落；民主黨整體支持度再被共和黨反超；賓夕法尼亞、亞利桑那、佐治亞的選情開始緊湊起來（例如賓州民主黨Fetterman的勝算已由八成急跌至六成）；俄亥俄、北卡羅來納、威斯康星的民主黨候選人再無反攻之望。更讓民主黨震驚的是，原本以為穩勝的「藍州」內華達國會參議院選舉和「深藍」紐約州長選舉，民主黨候選人也被共和黨對手輕微領先或緊追。短短一個月時間內，民主黨的樂觀情緒又回落到必敗無疑的悲觀與失望之中。

究其原因，夏天的墮胎權之爭與拜登連串政績，今天已淡出新聞焦點，然而美國通脹率持續高企的經濟擔憂、OPEC+石油減產推高的汽油價格，以至各地罪案頻生卻持續受到媒體關注——例如在紐約州，共和黨州長候選人的聲勢正是由其家門外發生的一宗槍擊案所帶動。

在莫寧諮詢（Morning Consult）的追蹤民調中，選民對於經濟和罪案的關注度排在第一、第二位，而墜胎權只與教育和槍權等議題相約，其新聞熱度一過，民主黨因此所得的支持就大為消減；而在通脹高企之下，拜登的產業政策和《通脤削減法》明顯是「遠水不能救近火」，讓共和黨能成功地將經濟問題直接歸咎於民主黨的管治。

當然，選舉結果一天未確定，選情一天尚能有扭轉之機。但從選前最後一里路的形勢來看，民主黨可算是「贏」得太早。如果能把墮胎權的判決、各種立法的通過等等延後一兩個月，這一次中期選舉的結果也許會很不一樣。