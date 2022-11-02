四國領導人訪華的背後：疫情以來中國外交發生重大變化

中共二十大閉幕後，中國迎來新一波外交熱潮。11月1日越共總書記阮富仲剛剛結束訪華，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Muhammad Sharif）就接踵而至。在越南、巴基斯坦之後，11月2日至4日，坦桑尼亞總統哈桑（Samia Hassan）對中國進行國事訪問；11月4日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問中國。這一波外交訪問和以往最大的不同是，全套相關外事活動會在北京人民大會堂舉行。

從10月30日抵達到11月1日離開，阮富仲的訪華行程盛大隆重，習近平同阮富仲不僅近距離會晤、會談、茶敘、晚宴，在同行的道路上甚至手牽手。這幾乎和疫情之前並無二致。不出意外，巴基斯坦、坦桑尼亞和德國領導人抵達中國後都會有相關正常外事活動待遇。

二十大結束後，中國拉開了在北京以「正式訪問」的外交禮儀來歡迎外國領導人的序幕。這似乎宣示了北京人民大會堂不再是全套外事活動的禁區，習近平9月中旬出訪哈薩克進行面對面元首外交併非曇花一現。儘管疫情仍在持續，清零的政策共識前不久在中共二十大得到再次確認，但是中國外交的這樣一切安排都改變了。

且不只是在接待訪問上開始接受外國領導人正式訪問和國事訪問，在走出去上，以二十大為標誌，相關活動開始頻密起來。

二十大召開之前一個多月，全國人大常委會委員長栗戰書率先出訪俄羅斯、蒙古、尼泊爾和韓國，成為疫後首位外訪的十九屆政治局常委。此後習近平開啟了出國外訪的步伐。9月中旬他出訪哈薩克，出席了在烏茲別克舉行的上海合作組織領導人峰會，正式恢復元首面對面外交。

二十大結束後，首位出訪的高層政要是韓正。中國副總理韓正11月1日至2日訪問新加坡，出席中新雙邊合作聯委會第十八次會議，這是疫情持續3年多來該機制會議首次恢復線下舉行。

二十國集團領導人峰會（G20）將於11月15日及16日在印尼巴厘島舉行。今年的亞太經合組織（APEC）領導人峰會將於11月18日至19日在泰國曼谷召開。《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）將於11月6日至28日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）舉行。

白宮已經證實，美國總統拜登（Joe Biden）和習近平於G20峰會面對面會晤的籌劃工作仍在進行中。這可能是拜登上台後和習近平對首次面對面會晤。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）也曾表示，中國主席習近平和俄羅斯總統普京都計劃出席11月在巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會，「習近平會來，普京總統也告訴我他會來。種種訊息都暗示，習近平也將出席G20」。

北京冬奧會期間北京曾有一波暫時的外交接待潮，但當時領導人戴着口罩嚴陣以待。圖為2月6日下午，習近平在北京人民大會堂會見赴華出席北京2022年冬奧會的蒙古國總理奧雲額爾登。（新華社）

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）10月31日接受媒體訪問時表示，習近平將會出席亞太經濟合作會議經濟領導人峰會並與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會面。泰國外交部11月1日舉行APEC說明會，泰國外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）在說明會中表示，泰國歡迎並期待習近平參加APEC峰會。

沙特外交大臣費薩爾親王（Faisal bin Farhan）10月27日與中國外長王毅以視頻形式舉行中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。他對阿拉伯衛星電視台表示：「今天的會談是在一個重要的時機舉行，就在中國國家主席預計訪問沙特王國之前。」 他補充說，沙特也在為中國和阿拉伯國家之間的首腦會談「做最後安排」。將沙特外交大臣的話結合在拜登等多國領導人將出席在埃及舉行的氣候峰會的背景看，習近平很大可能會出席峰會並訪問沙特。

如無意外，11月習近平將開展疫情以來最為頻密的一連串外交出訪。

東盟峰會及東亞合作領導人系列會議，將於11月8日至13日在柬埔寨首都金邊舉行。《柬中時報》曾報道李克強將於11月8日訪柬。儘管中方尚未公布相關訊息，但是在高層領導出國訪問不再設禁的情況下，疫情爆發後李克強的首次出國訪問很大概率會是真的。

疫情並沒有走遠，為什麼中國的高層外交活動以二十大為標誌有了這麼大的轉變？

2021年的G20峰會在意大利羅馬舉行，習近平當時以視頻方式出席峰會，並未現身。圖為美國、英國、澳洲、加拿大、法國、德國、印度、印度尼西亞、日本、韓國、新加坡等多國領導人參會合影。（AP）

進入2022年，在美日歐等大部分國家紛紛宣佈放開疫情管控走向正常化。若大國領導人匯聚的外交場合唯獨缺少中國領導人的身影，對中國是不利的。中國這樣的大國，其領導人缺席重要的國際交流盛會，無疑是中國的損失。一味不進行領導人高層政治面對面交流和接觸並不是長遠之計。

不是疫情發生了變化，而是各國的疫情防控模式發生了變化，這是最重要的國際環境變動。中國根據自身的疫情防控政策與世隔絕並不現實，從中國高層領導人的積極接訪和出訪來看，中國的應變速度是相當快的。中國可能綜合評估了各種情況後，改變了疫情常態化之下的外交模式。在中共二十大前後中國外交做出這種調整，也是用實際行動宣示改革開放，回擊坊間對中國閉關鎖國的指責。

但是領導人層面同國際同行的交流暢通了之後，其他中國各行各業的對外交流需要也是非常急切的。不進行交流是萬萬不行的，長期的低水平交流就是變相的自我封閉。何時結束疫情管控回歸正常生活，是無數人的期盼。