「習近平即將出訪沙特」傳遞什麼重要訊號？

在美國與沙特摩擦不斷的當下，中國與沙特的新互動引發了輿論關注。

10月27日，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）主持召開中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。席間，中方讚賞沙特奉行獨立自主的能源政策，並表示將支持沙方在國際和地區事務上發揮更大作用，中方也願同沙方在聯合國、金磚、上海合作組織、二十國集團（G20）等多邊平台中加強溝通協作。

費薩爾則對中共二十大的成功召開表示祝賀，並指出「沙特始終將對華關係置於同世界各國關係的優先位置」，堅持奉行一個中國政策，堅決反對干涉中國內政，堅決抵制將人權問題政治化。費薩爾更於事後向阿聯酋媒體《Al Arabiya》透露，其與王毅的會晤至關重要，「因為沙特正在安排習近平到訪後的兩國元首峰會」。

早在今年8月11日，英國《衛報》便曾發布獨家報道，稱「習近平將於一周內訪問沙特，行程包括首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城」。然中國外交部對此消息不予置評，表示關於習近平訪沙的媒體報道「沒有訊息可提供」；而後伴隨習近平於9月出訪哈薩克、參與在烏茲別克舉辦的上海合作組織（簡稱上合組織）第二十二屆元首峰會，傳說中的「沙特行程」漸為外界所遺忘，直到沙特外交大臣此次透露，才又重回輿論視野。

3月24日中國外長王毅與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫在沙特阿拉伯利雅德會面。（中國外交部圖片）

美沙關係出現根本性變化

而雖說中國外交部發言人汪文斌於10月28日回應相關提問時表示，「目前沒有可以提供的消息」，中國駐沙特大使館亦沒有回覆習近平出訪日期的相關資訊，但因此次透露消息者是沙特外交大臣，故外界普遍認為相關行程應已確定，只是確切日期有待公布。由此脈絡回望8月的《衛報》獨家報道，其有可能是通過在中沙兩國的消息源，提前得知了此一行程，只是在日期的掌握上有所失準。

而不論習近平的訪沙日期確切為何、是在11月的G20之前或之後、除沙特外又將訪問哪些中東國家，此次出訪都具有一定歷史意義。回顧中沙兩國元首互動，習近平前次訪問沙特，還是在2016年1月，距今已有6年；沙特國王薩勒曼（King Salman）近年雖鮮少舉辦外訪行程，但王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾在2019年2月訪問中國，距今亦有3年以上。

眼下沙特甫因OPEC+減產爭議而與美國發生摩擦，拜登（Joe Biden）為此放話將「重新評估美沙關係」，沙特則首度拒邀美國官員參與有「沙漠達沃斯」（Davos in the Desert）之稱的「未來投資倡議大會」（FII），兩國關係預計還要下行一段時間。此時再傳中國領導人即將訪問沙特，沙國官員甚至放出消息稱，將在習近平來訪期間舉行三場峰會，使中方獲得與美方同規格的政治待遇。種種跡象，雖不意味美沙關係土崩瓦解，卻也足見兩國關係發生了根本變化。

若在過往，美沙即便有所齟齬，不論是2001年的911事件，或是2018年的沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，沙特都不至於操作如此明顯的擺盪策略，如今卻開始向俄烏戰爭中的「土耳其模式」看齊，箇中原因除了沙特王儲的政治個性外，國際關係的變化也至關重要。

圖為2022年4月28日沙特阿拉伯王室發布的照片，顯示土耳其總理埃爾多安（左）與沙特王儲穆罕默德在沙特城市吉達（Jeddah）當天會面時擁抱。這一個擁抱象徵着兩國修復關係的開端。土沙兩國關係，因沙特異見記者卡舒吉被殺案而變差。（AP）

首先，奧巴馬（Barack Obama）任內規劃了「重返亞洲」的戰略轉向，美國遂開始於中東進行「戰略收縮」，先是規劃自伊拉克、阿富汗等地撤軍，更同意緩和與伊朗的高漲敵意，故而會有2015年的「伊朗核協議」（JCPOA）。沙特與以色列雖不樂見美國離去，卻對此趨勢無能為力，故也只能面對現實、佈局「後美國時代」的中東安全環境。2021年1月，沙特與卡塔爾恢復了外交關係，海灣風暴正式落幕；2021年4月，沙特與伊朗高級官員進行不公開對話，討論修補兩國關係；2022年6月22日，沙特王儲穆罕默德訪問土耳其首都安卡拉，是為2018年卡舒吉遇害案以來，穆罕默德首度到訪土耳其。而在此一過程中，沙特對美國的「依賴感」自也同步下降。

與此同時，俄羅斯與中國亦開始參與中東事務，前者以軍事力量介入了敘利亞、利比亞兩地內戰，並與伊朗共成阿薩德（Bashar al-Assad）政權最有力的支持者；後者則自2014年起推動「一帶一路」項目，包括沙特在內的中東諸國皆為成員。而正是中俄在中東的新表現，讓身處美國戰略收縮背景下的沙特，有了耕耘多極化大國關係的可能，故其在俄烏戰爭爆發後拒絕參與對俄制裁，更不顧美國反對，促成OPEC+各國達成減產協議，而今又積極宣傳中國領導人即將訪問沙特，既是意在對美「擺出姿態」，也是有意實質促進中沙關係。

到頭來，天下終究沒有白吃的午餐，分享多少紅利便能收穫多少忠誠。在沙特看來，既然美國往後已無法再提供地緣安全保障，自己也無須再事事「以美為尊」。石油美元或許短時間內不會裂解、美沙互動亦可能回暖，兩國關係卻已經發生根本性變化。

美國總統拜登7月15日抵達沙特阿拉伯紅海城市吉達。圖為他在薩拉姆宮與沙特王儲穆罕默德碰拳。（AP）

發展才是真「普世價值」

而由中沙互動的視角來看，沙特的舉措還釋放了另一訊息：發展才是真正的「普世價值」，而這一切還要從新疆議題說起。

2009年，新疆爆發了「七五事件」，此後西方便持續炮製「新疆種族滅絕」敘事，尤其是「去極端化」政策出台後，相關的話語攻勢更持續洶湧。而西方如此操作，乃是意在收穫兩重利益。

第一，伴隨西藏局勢逐漸穩定，西方有意找尋新的「民族衝突」，並藉此狙擊中國「人權問題」，而新疆又同時能滿足所謂「民族自決」議程，故對各國民眾來說都是相對容易理解的話題；第二，敘事成形後，西方希冀藉此對中國施加實質的政經影響，包括發動經濟制裁，例如2021年3月的「新疆棉事件」，以及挫傷中國與中東穆斯林國家的往來。

2020年新疆棉花產量達516.1萬噸，佔中國全國棉花總產量87.3％，新疆棉花播種面積3752.85萬畝，佔中國全國種植面積的78.92%。（新華社）

平心而論，在西方的持續進攻下，「新疆種族滅絕」敘事確實深入中東民間輿論場，筆者過往不論是在科威特或埃及，都能遇見深信此事的一般民眾；然而中東各國的政府決策並不受此敘事影響，儘管土耳其一度在國際輿論場上高聲譴責此事，其目的卻更多是爭奪突厥國家、穆斯林國家兩大場域的領導話語權，且安卡拉也並未因此疏遠北京，土耳其不僅加入「一帶一路」，更引入中國高鐵項目，2019年全線開通的「安卡拉－伊斯坦堡高鐵」便是中國承攬的第一個海外電氣化高鐵專案，2019年中土更是簽訂「雙邊本幣互換協議」，土耳其乃自2020年6月起，開始以人民幣結算從中國進口的部分商品。

而自詡為「突厥領袖」的土耳其都如此，沙特等國便自不待言。海灣國家雖是瓦哈比（Wahhabism）保守勢力的大本營，但新疆議題始終沒有在其政府決策場域內發酵，2019年開通的聖城麥加（Mecca）地鐵便由中國所承建，有助於朝覲人流的移動；沙特同樣加入了「一帶一路」項目，並與中國聯合投資開發了紅海沿岸的延布工業城（Yanbu Industrial City），並於2017年與華為再簽署兩項協議，一項是成立智慧城市服務創新中心（Innovation Centre for Smart City Services），一項是在當地設立華為培訓中心，藉此協助沙特在其他主要城市加快進行智慧城市項目。

歸根結柢，西方雖在「普世價值」旗號下，為世界各國「劃分等級」，確保了自己永居道德高地，同時離間各國往來；但中東與中國的多年往來證明，發展才是各國真實關注的「普世價值」，國家利益永遠凌駕於虛無縹緲、被持續武器化的「人權問題」，土耳其如此，沙特亦然。