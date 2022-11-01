「習近平即將出訪沙特」傳遞什麼重要訊號？
在美國與沙特摩擦不斷的當下，中國與沙特的新互動引發了輿論關注。
10月27日，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）主持召開中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。席間，中方讚賞沙特奉行獨立自主的能源政策，並表示將支持沙方在國際和地區事務上發揮更大作用，中方也願同沙方在聯合國、金磚、上海合作組織、二十國集團（G20）等多邊平台中加強溝通協作。
費薩爾則對中共二十大的成功召開表示祝賀，並指出「沙特始終將對華關係置於同世界各國關係的優先位置」，堅持奉行一個中國政策，堅決反對干涉中國內政，堅決抵制將人權問題政治化。費薩爾更於事後向阿聯酋媒體《Al Arabiya》透露，其與王毅的會晤至關重要，「因為沙特正在安排習近平到訪後的兩國元首峰會」。
早在今年8月11日，英國《衛報》便曾發布獨家報道，稱「習近平將於一周內訪問沙特，行程包括首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城」。然中國外交部對此消息不予置評，表示關於習近平訪沙的媒體報道「沒有訊息可提供」；而後伴隨習近平於9月出訪哈薩克、參與在烏茲別克舉辦的上海合作組織（簡稱上合組織）第二十二屆元首峰會，傳說中的「沙特行程」漸為外界所遺忘，直到沙特外交大臣此次透露，才又重回輿論視野。
美沙關係出現根本性變化
而雖說中國外交部發言人汪文斌於10月28日回應相關提問時表示，「目前沒有可以提供的消息」，中國駐沙特大使館亦沒有回覆習近平出訪日期的相關資訊，但因此次透露消息者是沙特外交大臣，故外界普遍認為相關行程應已確定，只是確切日期有待公布。由此脈絡回望8月的《衛報》獨家報道，其有可能是通過在中沙兩國的消息源，提前得知了此一行程，只是在日期的掌握上有所失準。
而不論習近平的訪沙日期確切為何、是在11月的G20之前或之後、除沙特外又將訪問哪些中東國家，此次出訪都具有一定歷史意義。回顧中沙兩國元首互動，習近平前次訪問沙特，還是在2016年1月，距今已有6年；沙特國王薩勒曼（King Salman）近年雖鮮少舉辦外訪行程，但王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾在2019年2月訪問中國，距今亦有3年以上。
眼下沙特甫因OPEC+減產爭議而與美國發生摩擦，拜登（Joe Biden）為此放話將「重新評估美沙關係」，沙特則首度拒邀美國官員參與有「沙漠達沃斯」（Davos in the Desert）之稱的「未來投資倡議大會」（FII），兩國關係預計還要下行一段時間。此時再傳中國領導人即將訪問沙特，沙國官員甚至放出消息稱，將在習近平來訪期間舉行三場峰會，使中方獲得與美方同規格的政治待遇。種種跡象，雖不意味美沙關係土崩瓦解，卻也足見兩國關係發生了根本變化。
若在過往，美沙即便有所齟齬，不論是2001年的911事件，或是2018年的沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，沙特都不至於操作如此明顯的擺盪策略，如今卻開始向俄烏戰爭中的「土耳其模式」看齊，箇中原因除了沙特王儲的政治個性外，國際關係的變化也至關重要。
首先，奧巴馬（Barack Obama）任內規劃了「重返亞洲」的戰略轉向，美國遂開始於中東進行「戰略收縮」，先是規劃自伊拉克、阿富汗等地撤軍，更同意緩和與伊朗的高漲敵意，故而會有2015年的「伊朗核協議」（JCPOA）。沙特與以色列雖不樂見美國離去，卻對此趨勢無能為力，故也只能面對現實、佈局「後美國時代」的中東安全環境。2021年1月，沙特與卡塔爾恢復了外交關係，海灣風暴正式落幕；2021年4月，沙特與伊朗高級官員進行不公開對話，討論修補兩國關係；2022年6月22日，沙特王儲穆罕默德訪問土耳其首都安卡拉，是為2018年卡舒吉遇害案以來，穆罕默德首度到訪土耳其。而在此一過程中，沙特對美國的「依賴感」自也同步下降。
與此同時，俄羅斯與中國亦開始參與中東事務，前者以軍事力量介入了敘利亞、利比亞兩地內戰，並與伊朗共成阿薩德（Bashar al-Assad）政權最有力的支持者；後者則自2014年起推動「一帶一路」項目，包括沙特在內的中東諸國皆為成員。而正是中俄在中東的新表現，讓身處美國戰略收縮背景下的沙特，有了耕耘多極化大國關係的可能，故其在俄烏戰爭爆發後拒絕參與對俄制裁，更不顧美國反對，促成OPEC+各國達成減產協議，而今又積極宣傳中國領導人即將訪問沙特，既是意在對美「擺出姿態」，也是有意實質促進中沙關係。
到頭來，天下終究沒有白吃的午餐，分享多少紅利便能收穫多少忠誠。在沙特看來，既然美國往後已無法再提供地緣安全保障，自己也無須再事事「以美為尊」。石油美元或許短時間內不會裂解、美沙互動亦可能回暖，兩國關係卻已經發生根本性變化。
發展才是真「普世價值」
而由中沙互動的視角來看，沙特的舉措還釋放了另一訊息：發展才是真正的「普世價值」，而這一切還要從新疆議題說起。
2009年，新疆爆發了「七五事件」，此後西方便持續炮製「新疆種族滅絕」敘事，尤其是「去極端化」政策出台後，相關的話語攻勢更持續洶湧。而西方如此操作，乃是意在收穫兩重利益。
第一，伴隨西藏局勢逐漸穩定，西方有意找尋新的「民族衝突」，並藉此狙擊中國「人權問題」，而新疆又同時能滿足所謂「民族自決」議程，故對各國民眾來說都是相對容易理解的話題；第二，敘事成形後，西方希冀藉此對中國施加實質的政經影響，包括發動經濟制裁，例如2021年3月的「新疆棉事件」，以及挫傷中國與中東穆斯林國家的往來。
平心而論，在西方的持續進攻下，「新疆種族滅絕」敘事確實深入中東民間輿論場，筆者過往不論是在科威特或埃及，都能遇見深信此事的一般民眾；然而中東各國的政府決策並不受此敘事影響，儘管土耳其一度在國際輿論場上高聲譴責此事，其目的卻更多是爭奪突厥國家、穆斯林國家兩大場域的領導話語權，且安卡拉也並未因此疏遠北京，土耳其不僅加入「一帶一路」，更引入中國高鐵項目，2019年全線開通的「安卡拉－伊斯坦堡高鐵」便是中國承攬的第一個海外電氣化高鐵專案，2019年中土更是簽訂「雙邊本幣互換協議」，土耳其乃自2020年6月起，開始以人民幣結算從中國進口的部分商品。
而自詡為「突厥領袖」的土耳其都如此，沙特等國便自不待言。海灣國家雖是瓦哈比（Wahhabism）保守勢力的大本營，但新疆議題始終沒有在其政府決策場域內發酵，2019年開通的聖城麥加（Mecca）地鐵便由中國所承建，有助於朝覲人流的移動；沙特同樣加入了「一帶一路」項目，並與中國聯合投資開發了紅海沿岸的延布工業城（Yanbu Industrial City），並於2017年與華為再簽署兩項協議，一項是成立智慧城市服務創新中心（Innovation Centre for Smart City Services），一項是在當地設立華為培訓中心，藉此協助沙特在其他主要城市加快進行智慧城市項目。
歸根結柢，西方雖在「普世價值」旗號下，為世界各國「劃分等級」，確保了自己永居道德高地，同時離間各國往來；但中東與中國的多年往來證明，發展才是各國真實關注的「普世價值」，國家利益永遠凌駕於虛無縹緲、被持續武器化的「人權問題」，土耳其如此，沙特亦然。
沙特為何開始耕耘多極化的大國關係？
美國逐漸撤出中東，中俄開始積極參與中東事務。
新疆議題是否影響中東國家的對華決策？
影響較少，各國普遍參與一帶一路項目，且持續深化與中國的經貿互動。