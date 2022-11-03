四國領導人訪華｜什麼是中國外交的優先方向？

11月1日至2日，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Muhammad Sharif）正式訪華，中巴發表的聯合聲明第六條中有一句是「中方重申始終將中巴關係作為中國外交的最優先方向」。

2015年4月中國國家主席習近平曾對巴基斯坦進行國事訪問，中巴雙方決定將中巴關係提升為全天候戰略合作伙伴關係，當時中巴發表的聯合聲明對兩國關係的描述是「中方重申，始終把中巴關係置於外交優先方向」。

2020年5月時值中巴建交69周年，當時中國外交部新聞發言人趙立堅在記者會上說，中方將始終把巴基斯坦放在周邊外交優先方向。

此次訪華並不是夏巴茲和習近平的首次會晤，此前9月份習近平已經在上合峰會期間會晤了夏巴茲。圖為2022年9月16日上午，習近平在撒馬爾罕國賓館會見巴基斯坦總理夏巴茲。（新華社）

2022年6月，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪問巴基斯坦，在與巴基斯坦總理夏巴茲會面時，楊潔篪也表示，中方始終將中巴關係置於周邊外交的優先方向。

優先方向、周邊外交優先方向、最優先方向，表述不同其意義顯然也是不同的。

夏巴茲在二十大後成為首批訪問中國的外國領導人之一，這是否意味着巴基斯坦真的將成為中國外交最優先方向？巴基斯坦何以成為最優先方向？巴基斯坦能夠為中國帶來什麼改變，解決什麼痛點？

有聲音指出此次中巴發表的聲明中表述是中方重申，意味着中國對中巴關係的定位並沒有大的改變。但是如果巴基斯坦仍然是中國周邊外交的優先方向，那何以解釋東盟被中國官方表述為中國周邊外交的優先方向？

2021年11月習近平在北京以視頻方式出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會，中國東盟正式宣佈建立中國東盟全面戰略伙伴關係。（新華社）

在巴基斯坦總理訪華當天，越共總書記剛剛結束訪華行程，習近平10月31日在同阮富仲會晤強調，中方視東盟為周邊外交的優先方向和高質量共建「一帶一路」的重點地區，重視越南在東盟中的地位和作用。

2020年11月習近平在第十七屆中國－東盟博覽會和中國-東盟商務與投資峰會開幕式上致辭時也強調中方視東盟為周邊外交優先方向和高質量共建「一帶一路」重點地區。早在2013年10月，中國總理李克強接受東盟媒體聯合採訪，就提到東盟是中國周邊外交的優先方向。現在，如果巴基斯坦人仍然是中國周邊外交的優先方向，那東盟為什麼也是周邊外交的優先方向？

早在2013年，習近平在會晤赴華出席中俄第八輪戰略安全磋商的俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫是曾提出發展中俄外交是中國外交的優先方向。習近平當時強調堅定不移地發展中俄全面戰略協作夥伴關係是中國外交的優先方向。2013年3月習近平當選為國家主席後，首先訪問的國家就是俄羅斯。

2013年習近平擔任中國最高領導人之後選擇俄羅斯為首訪之站，圖為2013年3月22日，習近平在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會談。（新華社）

而2022年7月末中國外長王毅在塔什干出席上海合作組織外長會議，王毅當時稱中方始終視上合組織為外交優先方向，將以自身發展助力地區各國發展，為各國安全和人民福祉注入更多正能量。

2022年9月中旬習近平疫情三年來首次出國進行元首外交，在塔吉克撒馬爾罕國際會議中心出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議小範圍會談時，習近平說，無論國際形勢如何變化，中方將始終堅持和平發展、開放發展、合作發展、共同發展，視上海合作組織為外交優先方向，願以自身發展助力地區國家發展，為各國人民創造更多福祉。

從中國官方的各種表述看，巴基斯坦和東盟都曾被稱之為中國周邊外交的優先方向，俄羅斯、上合、巴基斯坦都曾被稱之為中國外交的優先方向。巴基斯坦是少有的被稱之為中國外交最優先方向的國家。

在這些重合度很高的各種說法中，到底哪個國家是中國外交的優先級，哪個國家是中國周邊外交的優先級，亟待有更加清晰的說法。