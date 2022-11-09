中期選舉後，中美關係將在危險的道路上滑行

此次美國中期選舉，民主黨幾乎不可能重演2020年大選後同時控制參眾兩院的局面。在各大媒體的預測中民主黨輸掉對眾議院的控制，幾乎已經毫無懸念，其結果在民主黨是只輸掉眾議院還是兩院都輸掉之間徘徊。



無論哪種結果對中國都是難言利好的。

一開始美國兩黨對於烏克蘭危機的立場較為一致，那就是支持烏克蘭，對抗俄羅斯。但是在此次中期選舉中，共和黨打出了重新審視對烏克蘭援助的旗號，民主黨內部對於援助烏克蘭也有不同聲音。

眾議院作為審批對外援助的主要機構，將在共和黨的主導下收窄對烏援助。中期選舉之後烏克蘭戰爭的形勢很有可能隨着美國的援助政策變化而急轉直下。俄烏走向和談的概率將會是非常大的。

2022年10月16日，北京，一家中美合資企業門口飄揚的中國國旗和美國國旗。（視覺中國）

烏克蘭戰事看似和中國無關，實際上牽制美國精力的歐洲戰事一旦熄滅，美俄鬥爭將告一段落。美國的對華鬥爭必然會重新提上日程。美國兩黨在對華問題上的強硬會進入競賽狀態。

雖然美國總統負責對外事務，但國會在美國對外政策的制定上有一定的話語權。共和黨如果掌控眾議院，那麼對華政策只會更加強硬，尤其是台海和兩岸議題，共和黨是比民主黨更加激進的。

拜登（Joe Biden）一旦成為跛腳總統，其通過對內政策法案的可能將不是很大，那麼內政的作為空間將非常有限。可以預計，拜登這一任期的後半程將專注於外交，為兩年以後的民主黨大選鋪路。

拜登或許會提出比共和黨更加激進的說法或者政策亦未可知。共和黨作為在野黨，無力施展內政，自然也會利用對國會的掌控在外交上發力。比拼強硬的邏輯之下，中美關係可能將在危險的道路上滑行。