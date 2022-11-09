美國中期選舉｜2022年中期選舉的「歷史締造者們」

2022年中期選舉是民主共和兩黨爭奪國會控制權、州長職位及州內關鍵職位的重要戰場。這屆選舉外界除了關注共和黨能否打破民主黨在參眾兩院的控制權外，也非常留意一批有望創造歷史的候選人，包括首個公開出櫃的女同志州長、第一個進軍眾議院的「Z世代」等等。



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對於共和黨而言，只要贏得一個或兩個國會眾議院議席便可打破民主黨的「聯邦三連勝」（federal trifecta），即完全控制白宮及參眾兩院。而在關鍵州份，民主黨則尋求保住州長的職位及贏得關鍵的幾場選戰，這些均有可能在未來的選舉中發揮關鍵作用。

在這次的選舉中，兩黨還希望在國會內外實現民選官員隊伍的多元化。一方面，共和黨想要增加女性州長的名單，以及讓更多拉丁裔黨員進入眾議院；而民主黨則著眼於擴大黑人參議員的數量，並在州長方面的LGBT代表上取得突破。此外，兩黨亦渴望迎來Z世代的國會議員，即1996年或以後出生的人。

共和黨籍候選人Katie Britt，成為阿拉巴馬州史上首位女參議員。(AP)

以下是目前已有初步結果的幾位歷史締造者：

一、阿拉巴馬州首位女參議員

現年40歲的阿拉巴馬州共和黨籍候選人布里特（Katie Britt），在本屆選舉中對陣民主黨候選人Will Boyd，最終獲得55.25%的選票勝出。她不僅擊敗對手成功進入參議院，替代現年88歲的共和黨議員Richard Shelby，也寫下歷史成為該州史上首位女參議員。

雖然這次是Britt首度角逐參院席位，但她並非政治素人，她曾在2015年擔任Richard Shelby連任競選團隊的公關長，並在翌年接任幕僚長。在這次選舉中，她在與美國眾議員Mo Brooks的初選提名中，獲得前總統特朗普（Donald Trump）的支持。

二、前白宮發言人桑德斯當選阿肯色州首位女州長

據最新點票結果，代表共和黨角逐州長的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），以59%選票力壓對手瓊斯（Chris Jones）的36%選票，兩人得票相差5萬多票，桑德斯將成為下一任阿肯色州州長、也是該州史上第一位女性州長。桑德斯的父親赫卡比（Mike Huckabee）在1996至2007年間也是擔任該職位。

桑德斯是在特朗普任總統期間擔任白宮發言人而為人熟悉，她也是美國歷史上第一個接任父親同一個州州長職位的女兒。

弗羅斯特是第一個進軍眾議院的「Z世代」。（AP）

三、首位進軍眾議院的「Z世代」

佛羅里達州也寫下新歷史，現年25歲的民主黨籍候選人弗羅斯特（Maxwell Frost）贏得58.8%的選票，大勝共和黨候選人溫比什（Calvin Wimbish），成為第一個進軍眾議院的「Z世代」（即1996年以後出生的一代）青年。

據外媒報導，2012年康涅狄格州（Connecticut）桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）爆發大規模槍擊案後，年僅15歲的弗羅斯特便投身社運，多年來致力於預防美國槍枝暴力，競選期間也力挺全民醫保、綠色新政、取消學生學費貸款等多項議題。

四、馬里蘭的「歷史二人」

民主黨參選人摩爾（Wes Moore）取代共和黨的霍根（Larry Hogan），成為馬里蘭州（Maryland）史上首位黑人州長。他也是繼1989年維珍尼亞州的Douglas Wilder及2006年麻薩諸塞州的Deval Patrick後，美國史上第三位黑人當選州長。

此外，Anthony Brown亦成為第一位黑人當選馬里蘭州司法部長。他目前是代表馬里蘭州第五國會選區，長期以來也是該州有名的政治人物，曾擔任州副州長和州議會議員，並曾於2014年競選州長。

希利成為美國史上第一位公開出櫃的女同志州長。(AP)

五、美國史上第一位公開出櫃的女同志州長

據美媒報導，民主黨籍的希利（Maura Healey）取得了決定性的歷史性勝利，成為麻薩諸塞州（麻省）新任州長，她也是美國史上第一位公開「出櫃」的女同志州長。

自2014年，希利擔任該州總檢察長，她曾發起或參與了數十宗針對特朗普政府的訴訟，例如挑戰其穆斯林旅行禁令、保護移民權利及起訴美國環保署推遲或撤銷環境法規等。

在今次的選舉中，希利壓倒共和黨的對手、前州眾議員Geoff Diehl，並在共和黨州長Charlie Baker拒絕尋求第三個任期後，將州長職位重新牢牢掌握在民主黨手中。

切羅基民族的穆林，與特朗普的關係不俗。(AP)

六、奧克拉荷馬州選出首位原住民參議員

奧克拉荷馬州共和黨眾議員穆林（Markwayne Mullin）在參議院特別選舉中擊敗民主黨的霍恩（Kendra Horn），成為近 100 年來該州首位原住民參議員。穆林是切羅基民族（Cherokee Nation）人，於2012年成為聯邦眾議員，與特朗普的關係很好。

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