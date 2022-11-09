美國中期選舉｜特朗普效應？「紅色海嘯」已變成「紅色浪花」

11月8日的美國中期選舉，從一開始對民主黨而言最佳的結果只能是「輸少當贏」。過去數十年的中期選舉，總統所屬政黨幾乎必敗無疑，加上拜登民望幾乎史上最低，而且美國正面臨告別了40年的持續高通脹，人們對經濟一片悲觀——共和黨在這次選舉中應有的結果是一場在全國範圍大舉掃清民主黨人的「紅色海嘯」。然而，在投票結果愈見明顯之際，民主黨雖然很可能失去國會的控制權，人們卻看不到海嘯的來臨。



即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

即睇：《香港01》美國中期選舉最新消息搶先睇

從最新的點票結果來看，民主黨將會以輕微票數差距失去國會眾議院的控制權，美國全國廣播公司（NBC）在美國東岸時間9日0時過後的預估是共和黨將取得219席的一席多數，《紐約時報》的實時推測則指共和黨可能會取得224席。由此可見，共和黨並未穩勝眾議院。

國會控制權未定

雖然眾議院落入共和黨手中對拜登執政有重大影響，但共和黨預期中的輕微過半及不上民主黨2018年在特朗普任內中期選舉所得到的235席穩定多數，更遠遠難比共和黨2010年在奧巴馬首屆任期中的242席。

在參議院方面，共和黨在新罕布什爾州（New Hampshire）明顯未能挑戰民主黨。而在最有可能被民主黨反奪一席的賓夕法尼亞（Pennsylvania），因競選期間中風而口齒不清的民主黨候選人John Fetterman稍微領先由特朗普欽點的共和黨候選人、「電視醫生」Mehmet Oz，最終有可能反奪共和黨議席（CNN已預估Fetterman勝選）。

在亞利桑那州的國會參議院席位，打着「質疑2020年選舉結果」旗號的特朗普派候選人更大幅落後民主黨現任參議員、前「太空人」凱利（Mark Kelly）。

而在佐治亞的選戰中，民主黨與共和黨的候選人很大可能皆不能得到過半選票，根據該州選舉制度，兩人須進入12月6日的次輪投票決勝負。

從目前的形勢來看，最有可能的結果，似乎是民主黨以51席或50席之勢保住參議院控制權，又或者兩黨要透過佐治亞的次輪投票決定參議院控制權。

再看各州選戰。根據最新結果，在拜登2020年從特朗普手上奪得的5個搖擺州中，賓夕法尼亞、威斯康星和密歇根三州由特朗普提拔的共和黨州長候選人都盡數敗選，而在佐治亞連任成功的共和黨州長卻並不屬於質疑選舉的特朗普派。

共和黨選情大幅落後歷史往績

從過去歷史來看，在1934年至今的所有中期選舉中，總統所屬政黨平均失去28個眾議院議席和4個參議院議席。過去30年只有2002年經歷過9-11事件團結全國的小布殊第一任期曾出現過執政黨能保住國會兩院控制權的選舉結果。

自1994年民主黨失去近40年眾議院主導權之後，在至今總計共6次的中期選舉中，總統所屬政黨平均失去超過24個眾議院議席，以及超過3個參議院議席。

雖然此刻點票尚未結束，但我們已可以確定共和黨的選舉成績將跑輸上述兩個歷史均值，只能算是「小勝」，甚至是「慘勝」。

美國中期選舉：2022年11月8日，前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表講話。（AP）

為何在拜登民望接近史上最低水平、美國經濟面臨數十年未見大挑戰之際，共和黨竟不能創造歷史佳績，甚至跟不上在野黨在中期選舉的應有表現？

「特朗普」很可能是這個問題的答案。

共和黨原本可透過通脹高企、罪案上升、難民壓境等實際議題去攻擊民主黨。過去一個月共和黨候選人的民望整體回升，呈現出有可能大敗民主黨的勢頭，正正反映了這種競選策略的有效。

然而，當民主黨人批評特朗普危及美國民主體制的宣傳逐漸失去號召力之際，特朗普本人卻在選前幾天多次「高調暗示」自己將會參選2024年總統選舉，有傳言甚至指他曾考慮在投票日前一天宣布參選，使中期選舉突然變調。

大家都知道，民主黨2018年以至2020年的勝選，全靠「反特朗普」的旗幟。當目前全美仍然有五、六成人堅決不滿特朗普之際，特朗普重新走到政治台前，很可能在最後一刻重新喚醒了選民的反感，在投票站中的天人交戰之間，將手中一票交給了「反特朗普」的民主黨。

特朗普目前正準備藉「紅色海嘯」之勢於11月15日公布參選，但當共和黨人看到其預期中的紅色「海嘯」變成「浪花」之後，特朗普的「複賽意願」很可能就要面臨更大的黨內阻力——特別是在此刻共和黨已有更佳人選之際。