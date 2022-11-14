G20習拜會是中美真正有建設性談判的開始

2022年11月14日中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）在G20峰會舉辦地印尼巴厘島進行首次面對面會晤。據悉會晤會從當地時間下午五點半進行到當地時間晚上八九點。

此次會晤是兩人對兩國關係真正有建設性談判的開始。

時機上，拜登第一任期前兩年忙於推翻特朗普（Donald Trump）舊政，忙於佈局全新的局面，忙於為中期選舉鋪墊。中美關係對拜登來說，是需要時間細細規劃，只能高調應對不能服軟的議題。

對於中國來說，2021年是拜登上任的第一年，也是中共二十大的前一年，疫情防控和國內政治穩定高於一切。在中美關係上強硬表態也是政治需要。

此次會晤恰逢美國中期選舉結束和中共二十大結束。中美都進行完了國內重大政治進程。習近平獲得了新的五年任期，中國有了全新的目標計劃驅動。特朗普所代表的紅色風暴沒有席捲美國，拜登所在民主黨在中期選舉中並未輸掉參議院，拜登任期後半程的壓力相對較小。且拜登政府的外交戰略佈局已經清晰，進入了執行階段。

此刻，中國準備好了，拜登政府也準備好了。習近平還是習近平，拜登還是拜登，但是相較於兩年前，沒有互相探底的必要、也沒有務虛表態的必要，更沒有內部政治的優先議程干擾，中美到了開展實質談判的時候。

領導人在G20面對面交流，溝通氛圍不同以往。（AP）

不少聲音指出此次會晤意在恢復佩洛西訪問台灣後中美中斷的一些合作，比如氣候問題、兩軍交流等。俄烏衝突、朝核問題、通脹、供應鏈等問題也是中美領導人難以迴避的問題。事實上，中美領導人最核心的關切是台灣問題。

前不久中國外交部新聞發言人明確指出台灣問題是中國核心利益的核心。白宮發言人亦稱，拜登希望兩人會面能夠修復溝通渠道，為兩國關係設立護欄。拜登13日在金邊的記者會上說：「 我們須要做的只是確定『紅線』在哪裏，以及對我們彼此來說未來兩年內最重要的事是什麼。」

紅線的劃定和護欄的建立都離不開圍繞台灣問題進行談判。習拜開門見山討論台海局勢，是務實不避難的做法。這一問題如果解決了，其他的問題都會迎刃而解。相信在經歷各層級各領域兩年交鋒後，中美領導人的面對面會晤能夠為這一棘手難題的解決注入全新的動力。