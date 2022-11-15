習拜會｜中美元首會晤的三個關鍵字與十個細節

毫無疑問，這是一次舉世矚目的會晤。世界幾乎所有重要媒體，都報導了這次中美元首的會晤。因為這次歷史性的會晤，歷時三個多鐘頭，至少「三個第一次」：

這是中美元首三年來第一次面對面會晤；

這是拜登總統執政後兩位領導人第一次面對面會晤；

這也是中美各自完成今年國內重大議程後兩國最高領導人的第一次互動。



中美的官方通報和新聞稿，我一大早又看了很多遍，真是別有一番感慨。外交無小事，細節很重要。至少10個值得銘記的細節吧。

細節一，會晤氣氛有三個關鍵字。

氣氛怎麼樣？看現場的視頻，兩人見面，微笑握手。似乎是為了表示某種親近，拜登還伸出了兩隻手，緊緊握住中國領導人的右手。然後，中國領導人引領拜登走入會場。

如果我沒弄錯的話，這次會晤是應美國之約發起，拜登一行也特意來到了中方代表團的駐地。

新華社的通稿則說，「兩國元首就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。」通稿最後，還有這麼一句，「兩國元首都認為，會晤是深入坦誠和建設性的……」

圖為11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼舉行的G20期間會面。（AP）

三個關鍵字：坦誠、深入、建設性。

這應該都有點外交辭令。個人的理解：坦誠，大家都不藏着掖着；深入，進行了充分討論；建設性，應該是取得了某些進展。

看新華社通稿，拜登還很感慨地說了這樣一句話：我同習近平主席相識多年，保持着經常性溝通，但無論如何也代替不了面對面的會晤。祝賀你再次連任中共中央總書記……看來，對這場會晤，拜登確實是很期待的。

細節二，一上來就說「兩個不符合」。

有些話，非常坦率。比如，開場講話中，中國領導人就說了這句話：「當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。」

「兩個不符合」，怎麼辦？

他的答案是：我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升……

看視頻，他還說了一句很哲理性的話：政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。

我注意到，CNN也全文引述了這句話，然後解讀這應該是意有所指，儘管拜登「已經在世界舞台度過了半個世紀」。

但這就是講話的藝術。不知道拜登聽明白了沒有？

細節三，誰不光明磊落？

這句話，不容置疑，擲地有聲。根據新華社通稿，中國領導人向拜登介紹了二十大的主要情況和重要成果，指出，中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。

這段話，尤其是這個「光明磊落」，顯然是極有針對性。誰不夠光明磊落？誰在不斷抹黑中國？我就不多說了，你懂的。

不由想起不久前王毅和布林肯通電話。布林肯說，美方密切關注中共二十大。王毅當即對他說：美方如果真想瞭解中國，請認真研讀二十大報告……美方不要再戴着有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼。

不知道布林肯等美國官員，是不是認真研讀了二十大報告？

細節四，這是中美第一條紅線。

這段話，同樣不容置疑，也是世界各大媒體報導的重點。中國領導人明確告訴拜登：臺灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

請注意：是紅線，而且是第一條不可逾越的紅線。

他接着對拜登說：解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政……任何人想把臺灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。

他並且明確提出了要求：希望美方將總統先生的承諾落到實處。

什麼承諾？總統先生多次講過不支援「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。那美國，你就不能說一套做一套。

圖為11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼舉行的G20期間會面。（AP）

細節五，從「寬廣的太平洋」到「寬廣的地球」。

看新華社通稿，就中美關係，中國領導人還說了這樣一段話。他說：世界正處於一個重大歷史轉捩點，各國既需要面對前所未有的挑戰，也應該抓住前所未有的機遇。我們應該從這個高度看待和處理中美關係。

他接着說：中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。

以前我們經常說，「寬廣的太平洋，容得下中美」，現在則是「寬廣的地球，容得下中美」。

什麼是格局？這就是格局。

有些人總是着眼於零和博弈，但我們更要抓住機遇。這麼大一個地球，中美完全可以各自發展、共同繁榮。不知道在座的美國官員，作何感想？

細節六，拜登又加碼了承諾。

很有意思的一個互動，也是一個重大動向。看新華社通稿，中國領導人告訴拜登：我高度重視總統先生有關「四不一無意」的表態。

確實，之前幾乎每次視頻會晤，拜登都把「四不一無意」掛在嘴邊，即：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

既然美國掛在嘴邊，那我們自然要認真，所以，中國領導人說了，「我高度重視……」拜登啊拜登，要言而有信啊。

拜登的反應呢？

反正看新華社通稿，可能拜登覺得「四不一無意」不夠了，又作出了更多的承諾，感覺可以稱為「五不四無意」，即在原來的基礎上，又增加了幾條：

不支持「兩個中國」「一中一台」，無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

還是那句話，拜登啊拜登，既然是承諾，就不能言而無信啊。

細節七，中國不干涉美國內政。

美方提出了「五不四無意」，中方呢？感覺也可歸納為「兩不一無意」，即中國領導人告訴拜登：中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。美國你放心，這就是我們的相處之道。

尤其是中國「不干涉美國內政」，讀來還真是別有感慨。美國啊美國，中國跟你們不一樣，己所不欲勿施於人。

當然，中國領導人還有一句話，非常重要。他告訴拜登：雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿着正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

什麼是最重要的防護和安全網？那就是遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報。別整那些花裏胡哨的，這才是關鍵。

細節八，什麼是真正的競爭？

這是很意味深長的一段話。美國領導人整天講，要和中國競爭。在上月美國發佈的國家戰略安全報告中，美國政府更是認定中國是「美國最重要的地緣政治挑戰」，並稱中國是「唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，又有經濟、外交、軍事和技術實力來推進這一目標的競爭對手」。

但顯然是污蔑，所以，我們提出了有針對性的「兩不一無意」。

那什麼才是真正的競爭？中國領導人告訴拜登：任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。

這應該是極具針對性的，因為美國政客現在所鼓吹的 ，更多是後者。

但即便是後者，中國怕了嗎？不怕。所以，中國領導人還有接下來這句話：

中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己……

或許，正是這樣嚴正的表態，就有了拜登增加的承諾，「四個無意」中的三個無意：美國無意尋求同中國「脫鉤」，美國無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。對於美國的承諾，我們還是觀其言看其行吧。

圖為11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼舉行的G20期間會面。（AP）

細節九，烏克蘭危機三條啟示。

前兩次視頻會晤，兩人都談到了烏克蘭危機。沒辦法，戰火熊熊，生靈塗炭，影響深遠。這次在峇里島，中國領導人談了很多。他說：危機爆發後，我就提出了「四個應該」，前不久我又提出「四個共同」。面對烏克蘭危機這樣的全球性、複合性危機，有這麼幾條值得認真思考：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。

這三條啟示，確實很值得思考。

他並且告訴拜登：中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支援並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。

美國特別看重的，還有中方的表態，如中方強調開展對話談判，和平解決危機是當務之急，核武器用不得、核戰爭打不得，應防止亞歐大陸出現核危機等。

記得此前的一次視頻通話中，就烏克蘭危機，中國領導人引用了兩句中國老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須系鈴人」。

很形象，也很妥帖，應該也不僅僅只指俄羅斯和烏克蘭。不知道拜登聽懂了沒有？

細節十，成果其實也不少。

這是歷史性的會晤，成果還是不少的。

根據新華社通稿，兩國元首同意了不少事情，包括：

1，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；

2，同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；

3，同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；

4，同意雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致；

5，同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；

6，同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；

7，責成兩國工作團隊及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識；

8，（責成兩國工作團隊）採取切實行動，推動中美關係重返穩定發展軌道；

9，同意繼續保持經常性聯繫……

當然，別忘了，還有拜登的一系列的承諾。而美國方面隨後就宣佈，美國國務卿布林肯將訪問中國。

最後，不想多說什麼了。這次會晤，全世界高度關注。看了一下，對於會晤結果，國際輿論普遍高度評價，並認為會對中美關係產生深遠影響。

與以前一樣，這一系列細節中，我們可以看到，什麼是大擔當，什麼是大格局，什麼是大情懷，當然，還有折衝樽俎的外交風雲和人格魅力。不由想起以前與拜登的視頻會晤，中國領導人對拜登講過的一些擲地有聲的話。

歷史是公正的，一個政治家的所作所為，無論是非功過，歷史都要記上一筆。

中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。比口號，更要比行動……今天的中國，確實不是以前的中國了。世界正處於一個重大歷史轉捩點。但我們更要看到，世界既不太平也不安寧，美國人一方面各種承諾，另一方面還在不斷搞事。

我們怎麼辦？我總覺得，我們還是要淡定和自信，淡定看待風雲變幻，自信時與勢在我們這一邊。領導人之前就說過，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地，最根本的是要把我們自己的事情做好。

中國發展到這個地步，只要做好自己的事情，上下同心，何懼之有？

中國人的自信，美國人也看在眼裏。這次峇里島會晤後，CNN最新的一篇報導，有一句話就引述「美國高級官員」的感歎和預期：「他們（中國人）在世界舞臺上更加自信了」……這個世界，確實變了。

本文獲新華社記者、原環球日報副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。原文：這次中美元首會晤，十個很不尋常的細節！

