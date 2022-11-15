習拜會｜印尼G20成G2　對中美元首會談的十點觀感

第一，這是一次非常重要的會談，是兩國在階段性國內重要政治日程結束後舉行的首次會談，也是拜登上任以來兩國元首舉行的首次面對面會談，同時也是在兩國結構性矛盾不斷深化，國際局勢日益動盪衝突情勢下舉行的最高級別會談。會談有助於穩定雙邊關係和地區與國際局勢，有助於管控矛盾分歧、防止對抗衝突，中美作為全球最重要的兩個國家，當今國際關係的結構性主軸和最主要矛盾雙方，能面對面坐在一起談，本身就是一個值得肯定的積極信號。

第二，會談時間長達三個多小時，談的內容非常豐富，與兩國關係相關的各個方面，以及俄烏戰爭這個國際熱點都談到了。雖然通稿一開始就說會談氛圍是「坦誠深入」的，但是在稿件最後也有「建設性」這句話，這些表述都很關鍵。很多人一看到「坦誠深入」就有點害怕，覺得是「雞同鴨講」，其實雙方能做到這一點已經很不容易，也很有意義。中美矛盾衝突這麼嚴重，雙方圍繞遏制與反遏制，制裁與反制裁，脱鈎與反脱鈎，台獨與反台獨等等熱點纏鬥對抗了這麼多年，現在能當面把問題擺出來，各自表述清楚，即便解決不了問題，也能對彼此的態度底線有個判斷，這是建立雙邊關係「安全網」與「防護欄」的第一步，必然是一個「坦誠深入」的過程。

中國國家主席習近平。（AP）

第三，雙方都釋放了「善意」，或者說進行了戰略交底。中方表示「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。」美方表示「美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脱鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。」當然，至於有無戰略互信，那是另一回事，具體怎樣，大家心裏都清楚。

習、拜兩人以元首身份首次親身會面的場面。（AP）

第四，美國眾議院議長佩洛西訪台那一頁算是翻過去了。請大家注意通稿中的這段話，「兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商。同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功。雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。」這些都是佩洛西訪台後停下來的交流或談判項目，在這次會談後，經兩國元首同意都恢復了，我認為這體現了中方的會談誠意，可以視為是會談的其中一項成果。

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，將中美與兩岸關係推到非常危險的境地。（AP）

第五，但是，請大家務必注意，台灣問題的風險不僅沒有解除，反而在進一步提升。大家一定要關注中方就台灣問題的這段論述，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。」這些話的分量以及其隱含的潛台詞，只要是關注台灣問題的，相信都能感覺到。

第六，還是台灣問題，按中方新聞通稿，拜登說美方「不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』『一中一台』，這是之前沒有出現過的，之前只有「不支持台獨」。但是這個說法一則未見諸於白宮向記者的吹風，二則，也是最關鍵的，拜登能保證將這些承諾落到實處嗎？我們難免要對此表示懷疑。拜登是個弱勢總統，連民主黨內的黨閥都壓不住，更遑論丟掉眾議院後他還能做多少事情。

尤其是，共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）如果順利擔任眾議院議長後，為了遏制中國和選舉考量，為討好國內民意，兩黨出於競賽機制，一定會不斷提升與台灣的關係。和拜登同屬民主黨的佩洛西都可以訪問台灣，共和黨的麥卡錫不會訪問台灣嗎？萬一他和蔡英文、賴清德決定一起「翻越護欄」，刺破中美關係的安全網呢？如果這種情況發生，怎麼辦？更何況接下來還有《台灣政策法》要出台，台美都要進行大選，中美及台灣議題，一定是美台都會操弄的議題，所以中美及兩岸關係的這個風險，不僅不會消失，反而會愈發緊張危險。

美國眾議院完成權力置換，共和黨人凱文·麥卡錫接替佩洛西成議長。(Sarahbeth Maney/《紐約時報》

第七，很有意思的一點，中方說，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。」這是上一次雙方電話會談中也有的說法，這次又強調了一遍。而在十年前，這個說法是「寬廣的太平洋足夠大，完全容得下中美兩國」。從「寬廣的太平洋」到「寬廣的地球」，兩國競爭明顯已經超越亞太，開始在全球範圍內競爭。

第八，關於自由、民主、人權，我特別注意到了一段話：「自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。中國全過程人民民主基於中國國情和歷史文化，體現人民意願，我們同樣感到自豪。任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善。對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。」這是一段很有意思的表述，也可能是中美接下來將激烈對抗並建立互相適應的一個領域。

第九，對於俄烏戰爭，中方的原則性表述，說明中方顯然不願過多涉入。這是俄烏和西方之間的事，中方會站在和平一邊，「繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談」，至於最終結果怎樣，那是事不關己。

第十，國際權力地貌現在更清晰了，雖然沒有G2之名，但是已經形成了G2之實。