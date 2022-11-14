美國中期選舉｜特朗普也許輸了　但特朗普主義仍未失敗

根據最新的點票結果，民主黨已贏得國會參議院50席，穩住了多數控制權，甚至有可能在佐治亞州（Georgia）的次輪投票再下一城；眾議院方面，共和黨勝算依然較大，但民主黨並非完全沒有機會在還在點票的選區中追上。這樣的結果，使得民望處於歷史低位的拜登變成了20年來在中期選舉中表現最佳的美國總統。



由於總統所屬政黨過去三十年來在中期選舉平均損失約24個眾議院議席和3個參議院議席，如今在眾議院最多只能贏得幾席的輕微過半數、在參議院更已損失一席的共和黨可算是「數字上贏、實際上輸」。

而在各州選舉之中，民主黨更不止保住了所有既有的州議會多數，還在4個州奪得整個州政府的控權制（即州長職位和州議會兩院多數）。

誰敢反對特朗普？

選情不似預期，共和黨內部也出現了明顯的內亂。無論是一心角逐眾議院議長的現任眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），還是想繼續擔任參議院共和黨領袖一職的麥康奈爾（Mitch McConnell），也遇上黨內阻力。後者的幕僚更與負責共和黨參議院選舉工程的佛羅里達州（Florida）參議員斯科特（Rick Scott）展開了罵戰。

人們最關注的，是這次失敗會否改變前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨內的共主地位——「特朗普名單」候選人幾乎全線敗選，當中包括賓多法尼亞（Pennsylvania）、密歇根（Michigan）、威斯康星（Wisconsin）、亞利桑那（Arizona）等多個關鍵搖擺州的州長或國會參議院選舉。

特朗普預計會在11月15日宣布參選2024年總統選舉。（AP）

選舉之後，一直傾向支持共和黨的傳媒大亨梅鐸（Rupert Mordoch）旗下的《華爾街日報》與《紐約郵報》皆已轉軚展開了對特朗普的抨擊。

一些共和黨政客也開始公開批評特朗普。路易斯安那（Louisiana）參議員卡西迪（Bill Cassidy）和阿肯色州（Arkansas）參議員科頓（Tom Cotton）都表達了與特朗普「保持距離」的意見，指出共和黨並沒有任何人作為單一領袖。

即將卸任的馬里蘭州（Maryland）州長霍根（Larry Hogan）則批評，「特朗普一直說『我們將會大贏特贏，贏到自己都厭倦』，但我已經厭倦了輸，而他所做的一切就是輸。」而剛剛在紐約州擊敗負責民主黨國會眾議院競選工程主事者的Mike Lawler也表明共和黨未來要往不一樣的方向走。

不過，目前敢於具名批評特朗普的共和黨政客仍在少數。來自共和黨的批評聲音往往出自前任共和黨官員，如前眾議院議長賴恩（Paul Ryan），又或者即將卸任的官員，如賓多法尼亞現任國會參議員圖米（Pat Toomey）等。

雖然民調機構YouGov在中期選舉後進行的民調顯示特朗普的支持度已落後其潛在2024年競選對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），但大多數共和黨政客明顯依然在靜觀其變，不敢貿然站到特朗普的對立面——畢竟失去特朗普的支持，很可能會變成在共和黨黨內的政治自殺。

NEW: More Republicans and Republican-leaning Independents now say they'd prefer DeSantis (42%) as their 2024 presidential nominee over Trump than say they'd prefer Trump to DeSantis (35%). In an October poll w/@YahooNews, Trump was preferred, 45% to 35%.https://t.co/DKd1ugnNrs pic.twitter.com/i1OtpLVASJ — YouGov America (@YouGovAmerica) November 12, 2022

相較之下，黨內的部分頭面人物卻依然願意向特朗普表忠。例如共和黨在國會眾議院的第三號人物史蒂芬尼克（Elise Stefanik）就搶先支持特朗普參選2024年總統選舉，聲稱「特朗普總統很明顯是共和黨的領袖」。

目前，特朗普預計將在11月15日公布參選2024年總統選舉。這將變成一種「先發制人」，預先霸佔共和黨總統候選人的地位，在黨內尚未能組織起反特朗普的有力陣線之際，企圖將潛在敵人殺死於萌芽之前。此策略的成效尚待觀察。

共和黨並未「回復正常」

對於此刻的共和黨內亂與特朗普的地位不穩，不少自由派評論人都認為這次中期選舉之後，人們對美國民主的未來應該更為樂觀。當中，「共和黨終於對特朗普感到厭倦」是其中一大理由。

不過，這其實只是民主黨選情出奇地好之下的過度樂觀。

眾議院控制權未定，人們都在關注如果民主黨出乎意料地力保不失，現年82歲的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會否尋求議會領袖職位。（AP）

大家不要忘記，就算特朗普真的被如今變成了2024年大熱的佛羅里達州州長德桑蒂斯取代，「特朗普路線」依然是共和黨的主流。德桑蒂斯自己就是特朗普式的文化戰爭鬥士，做盡在文化議題上挑釁自由派之事，只是比特朗普更精明一點、更有策略性一點。

而且，雖然質疑2020年選舉結果的陰謀家都未能奪得關鍵擺搖州負責投票事務的州務卿職位，但根據《華盛頓郵報》的統計，在國會和各州主要職位之上，291位「否定選舉」的共和黨候選人中至今最少有173人當選。這種結果顯示出政治陰謀論，以至為求權力不擇手段，依然是共和黨中的一大勢力之所繫。

自特朗普2015年參選、2016年勝選，再到2020年否定選舉結果以來，共和黨已經歷了一場文化革命。特朗普本人的失勢，並不代表共和黨能回到過去，變回一個兩黨制下的正常政黨。共和黨要「回復正常」還需要對於特朗普路線追隨者的完全清洗，但中期選舉的結果顯示，這場清洗離現實尚遠。