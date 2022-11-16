G20峰會｜習近平會見韓法澳領導人和會晤拜登大有不同

G20領導人峰會期間，中國國家主席習近平11月14日第一時間會晤了美國總統拜登（Joe Biden），後續11月15日參會間隙還會見了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、韓國總統尹錫悦等其他八國領導人。

從中國官方公布的會晤視頻畫面看，習近平同他國領導人見面的地點均為中方駐地酒店。不同的是習拜會和習近平同其他八國領導人會晤的重要性和會晤內容相差較大。

中國官方將習近平見拜登稱之為習近平同拜登在峇里島舉行會晤。將習近平見其他八國國家領導人稱之為會見。比如在披露中法領導人見面訊息時，標題使用的是習近平會見法國總統馬克龍。在外交活動中，會晤是平等見面會談的意思，會見則有主客之分，有接見之意。

2022年11月15日下午習近平在印尼G20會見韓國總統尹錫悦。（中國外交部）

這從一個側面反映出中美平起平坐的G2態勢，中美關係和其他任何雙邊關係都是不同的，重要性沒有可比性。

習拜會時，習近平的陪同人員有中辦主任丁薛祥，外長王毅，發改委主任何立峰，這些是國家主席出訪的慣例陪同人員。其餘還有中國外交部副部長馬朝旭、外交部副部長謝鋒、外交部部長助理華春瑩，外交部美大司司長楊濤和外交部美大司副司長鄭立樵。這些均為外交人員。

外交人員佔比很大的背後是中美之間的會談側重政治大方向大框架。這是中美關係戰略性對抗下具體合作空間越來越小的象徵。儘管習拜會氛圍輕鬆，習拜兩人滿面春風，但是兩國在軍事和經濟等領域的具體合作很難短期內打開局面。

中方參會人員比對：



習近平同拜登會晤：華春瑩（外交部部長助理）、謝鋒（外交部副部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、馬朝旭（外交部副部長）、鄭立樵（外交部美大司副司長）、楊濤（外交部美大司司長）



習近平會見馬克龍：易綱（央行行長）、劉昆（財政部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、王文濤（商務部長）、馬朝旭



習近平會見荷蘭首相呂特：馬朝旭、王受文（國際貿易談判代表）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、易綱（央行行長）



習近平會見塞內加爾總統薩勒：馬朝旭、王文濤（商務部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、易綱（央行行長）



習近平會見西班牙首相桑切斯：馬朝旭、王文濤（商務部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、名牌為白板人員、易綱（央行行長）



習近平會見阿根廷總統費爾南德斯：謝鋒、馬朝旭、王文濤（商務部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、名牌為白板人員、易綱（央行行長）



習近平會見韓國總統尹錫悦：馬朝旭、王文濤（商務部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、名牌為白板人員、易綱（央行行長）



習近平會見澳洲總理阿爾巴尼斯：馬朝旭、王文濤（商務部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、易綱（央行行長）、謝鋒



習近平會見南非總統拉馬福薩：馬朝旭、王文濤（商務部長）、何立峰、丁薛祥、習近平、王毅、江金權、易綱（央行行長）



而習近平同其他國家領導人會晤時，有經濟金融領域相關人員陪同，中國商務部部長王文濤、中國人民銀行行長易綱出現在除了習拜會之外習近平同他國領導人進行的大多數會談中。

這似乎暗示中國和這些國家的關係並沒有重大原則性挑戰，即便如澳洲這樣的立場偏向美國的國家，中國也是可以同其暢談經濟合作的。