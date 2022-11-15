習拜會｜中美與會名單　中方兩名常委三名政治局　美國偏重國安

國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden），在11月14日於印尼峇裡島舉行的二十國集團（G20）峰會期間會晤。以下是兩國陪同出席的官員名單：



中方參加會晤的官員

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任丁薛祥；

中央政治局委員、國務委員兼外交部部長王毅；

中共中央政治局委員、全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰；

外交部副部長馬朝旭；

外交部副部長謝鋒；

外交部部長助理華春瑩；

外交部美大司司長楊濤；

外交部美大司副司長鄭立樵。

美方參加會晤的官員

財政部長耶倫（Janet Yellen）；

國務卿布林肯（Antony Blinken）；

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）；

美國駐華大使伯恩斯（Nicolas Burns）；

國安會印太事務協調人坎貝爾（Kurt Campbell）；

國務院助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）；

國安會中國部負責任羅森柏格（Laura Rosenberger）；

國安會中國部工作人員杜如松（Rush Doshi）。

中方出席的有兩名常委及3名政治局委員，美國出席的是兩位內閣部長、兩名國務院工作人員和4名國安會成員，可見美國國安會所占比例偏高。可說是美國視中國為最大競爭者，威脅美國國家安全的一個體現。