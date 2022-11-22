賀錦麗訪菲律賓巴拉望省　中國：美菲交往不應損害他國利益

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）11月22日到訪菲律賓鄰近南海南沙群島的巴拉望省（Palawan）。中國外交部發言人趙立堅22日回應指，中方不反對美菲展開正常交往，但有關交往不應損害其他國家的利益。



趙立堅22日主持中國外交部例行記者會。有記者指賀錦麗22日到訪瀕臨南海的巴拉望島，並要求中方評論此事。

他回答說，中方一貫認為，國與國之間展開交流合作，應當有助於增進地區國家間的互相理解與信任，有助於維護地區和平穩定，而不應針對或損害其他國家的利益。

在有主權爭議的南海及南沙群島附近海域，中菲兩國海事部門、漁民不時就捕魚問題出現爭執情況。巴拉望省正是鄰近南沙群島。

賀錦麗22日在巴拉望省登上菲律賓海岸警衛隊的巡邏艦BRP Teresa Magbanua，她發表演說，討論國際規則的重要性以及其對當地社區成員生活的影響。她也在漁村與社區領袖見面，討論非法、不受管制、未報告的捕魚活動對村莊、海洋生態系統、以及當地經濟的影響。

美國21日宣布會提供750萬美元援助，以加強菲律賓海事執法機構的能力。這包括協助菲律賓海事執法機構提高打擊非法捕魚的能力、改善他們的海域意識、以及支援菲方進行搜救工作，南海被列入適用範圍。