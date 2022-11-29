金正恩為什麼高調公開自己的女兒？

繼11月18日朝鮮領導人金正恩指導洲際彈道導彈試射時首次公開「心愛的女兒」（也譯作寶貴的女兒），11月27日，在同試射「火星-17」洲際導彈做出貢獻的人員合影時，金正恩「心愛的女兒」再次亮相。和11月18日身穿白色羽絨服黑色褲子紅色鞋子不同，11月27日這次現身時，金正恩女兒長髮披肩，身着正式的黑色大衣相對成熟地站在金正恩身旁。

根據各方判斷，此次朝鮮媒體公開的是金正恩次女金珠愛，十歲左右。朝鮮中央電視台的視頻畫面顯示，金珠愛陪同金正恩向有功人員微笑握手，還同朝鮮國防科學院院長張昌河上將握手。在如此重要的場合，金正恩為何帶了十歲左右的未成年女兒？

金正恩與女兒金愛：這張由朝鮮政府於2022年11月27日提供的、未註明日期照片顯示，朝鮮領導人金正恩（右）和他的女兒（左）與科學家和工人合影。金正恩11月18日視察朝鮮試射火星-17型洲際彈導導彈，攜同女兒和妻子前往觀看。（AP）

有聲音認為金珠愛長相微胖，神似金正恩，可能是金正恩中意的下一個「天降偉人」，公開亮相是提前栽培之意。在家天下的朝鮮，金正恩的後代是誰，什麼時候參加公開活動，確實是很重要的觀察朝鮮政治動向的風向標。不過，金正恩現年38歲，他是否還有兒子，是否還有其他女兒，這些都未可知。在金正恩三十多歲的時候推測其接班人有很大的不確定性。

朝鮮官方媒體首次披露金正恩女兒，引得各方關注。事實上，比金正恩女兒更重要的是朝鮮「火星-17」洲際導彈試射成功。

公開資料顯示，18日朝鮮發射的導彈射高約為6,100千米、射程約為1,000公里、飛行速度約為22馬赫。考慮到該導彈飛行速度達到22馬赫，其滿足洲際彈道導彈的基本要求。若以正常角度（30～45度）發射，導彈射程超過1.5萬公里，其打擊範圍將可覆蓋美國全境。這是朝鮮彈道導彈研發取得的里程碑式重大突破。

金正恩與女兒金愛：這張由朝鮮政府於2022年11月19日提供的、未註明日期照片顯示，朝鮮領導人金正恩（右）和他的女兒（左）合影。金正恩11月18日視察朝鮮試射火星-17型洲際彈導導彈，攜同女兒和妻子前往觀看。（AP）

以往朝鮮宣佈成功研發或者試射某一類型的武器帶有不小的誇大成分。此次金正恩在發射「火星-17」洲際導彈和為相關人員慶功時都帶上了金珠愛，這足以說明此次試射成功的可信性相當大。正是有了對美重大的威懾，才有必要帶妻女看。

和金正恩女兒亮相同步進行的還有，朝鮮最高人民會議常任委員會授予「火星-17型」新型洲際彈道導彈第321號發射架車朝鮮英雄稱號，金正恩下令晉升國防科研部門領導幹部和科學家軍銜。都從側面印證了朝鮮取得了重大突破，不然不會有如此多的後續安排。

金正恩與女兒金愛：這張由朝鮮政府於2022年11月27日提供的、未註明日期照片顯示，朝鮮領導人金正恩（中右）和他的女兒（中左）與科學家和工人合影。金正恩11月18日視察北韓試射火星-17型洲際彈導導彈，攜同女兒和妻子前往觀看。（AP）

金正恩在如此重要的場合帶女兒亮相，帶夫人李雪主同行，與其說是為女兒接班鋪路，不如說是為了彰顯自身地位的穩固。拜登上台後美國聯合韓國加強了對朝威懾，美國以往常用的威脅手段是對朝採取斬首行動。金正恩牽着女兒手走在導彈發射車旁，在表彰會現場和女兒親密互動談笑不斷，鬆弛感溢於言表，是無言的自信和對美韓的蔑視。

取得重大軍事進展後，朝鮮的目的並非和美國攤派，朝鮮意在用已經獲得的軍事優勢，構建安全屏障，為發展保駕護航。朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》11月20日發表評論文章《朝鮮勞動黨莊嚴的宣言》稱，「為了人民無限的幸福，為了後代們燦爛的笑容！我們的奮鬥目標僅此而已。」金正恩不滿十歲的女兒滿面笑臉現身，或許也是為了呼應朝鮮一切軍事開發意在全力保障後代幸福的目標。