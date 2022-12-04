習近平或在一周內出訪沙特：首屆中國與阿拉伯峰會傳遞什麼訊息？

據《路透社》11月30日報道，3名熟悉相關計劃的阿拉伯外交官透露，沙特阿拉伯將在12月9日舉辦首屆中國與阿拉伯峰會，屆時在沙國進行訪問的中國國家主席習近平將親自出席。



早在今年8月11日，《衛報》便曾發布獨家報道，稱「習近平將於一周內訪問沙特，行程包括首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城」，然中國外交部對此消息不予置評，表示關於習近平訪沙的媒體報道「沒有訊息可提供」；10月27日，中國外長王毅同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）主持召開中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議，費薩爾再次透露，「沙特正在安排習近平到訪後的兩國元首峰會」，算是8月以來沙方首度證實習近平的來訪安排。

11月22日，中國駐杜拜總領事館發布新聞稿，稱首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙特召開，彼時便有不少媒體猜測，峰會或與習近平出訪沙特一事相關；如今《路透社》再釋訊息，即便中國外交部尚未確認，結合沙方此前釋出的「兩國元首峰會正在安排」、中方近期透露的「12月上旬召開中阿峰會」等資訊，未來一周確為習近平出訪沙特的高概率時期。如若成行，這將是習近平7年來首度訪沙。

據《路透社》報道，2名阿拉伯外交官和第4名直接了解此次訪問的消息人士稱，習近平計劃於12月7日抵達沙特首都利雅得，且中國代表團將與海灣國家、其他阿拉伯國家簽署數十項協議與合作備忘錄，內容涉及能源、安全和投資等領域，「預計會有許多阿拉伯國家領導人出席，其他國家至少會派出他們的外交部長」。簡言之，不論習近平有無訪沙，中國與阿拉伯國家的首屆峰會都會有個不平凡的開場。

2017年3月16日，國家主席習近平同沙特國王薩勒曼共同出席了在國家博物館舉行的「阿拉伯之路&沙特出土文物展」閉幕式。（中新社）

以中沙關係為核心

其中，選擇沙特作為首屆中阿峰會的舉辦國，彰顯北京對中沙關係的重視。

過去三十年來，中沙兩國在政治、經濟和軍事場域的合作不斷深化。眼下沙特已是中國在中東和北非（MENA）地區的最大貿易夥伴，亦是中國最大原油供應國，且中國同樣是沙特最大貿易夥伴和原油客戶，故而會有「沙特考慮以人民幣結算石油」的風聲傳出。

以2021年數據為例，中國市場佔沙特原油出口總量的27%、化學工業產品出口總量的近四分之一，兩國的同年雙邊貿易額為873億美元，與1990年建交時的4.18億美元相比，增長超過200倍。此外沙特也是中東最大的中國承包和投資接受國，從2005年至2021年額度高達435億美元；與此同時，沙特已經或計劃向中國項目投資額度亦有350億美元，其中化學品產能高達750萬噸，佔沙特生產商海外總產能的45%。

2017年3月16日，國家主席習近平在北京人民大會堂同沙特國王薩勒曼舉行會談。（中新社）

然中沙兩國的雙邊貿易額即便巨大，其基礎面卻相對狹窄，直到2021年，中國從沙特進口的產品中，仍有95%以上為石油、塑料和有機化學品。故雙方近年洽談項目除了原有的能源貿易外，也嘗試拓展基礎設施、通信、高科技、工業、金融、交通、可再生能源、核能等領域的合作機會。其中最引人注目的，便是中國「一帶一路」倡議（BRI）與沙特「2030願景」的對接。後者是沙特發展戰略，旨在減少國家對石油經濟的依賴，促進經濟發展路線多元化。兩個項目的對接，為能源貿易外的合作提供了制度性空間。

當然中國與中東大國的互動不僅限於沙特，伊朗亦是對象之一。2021年中國與伊朗簽訂為期25年的全面合作計劃，消息曝光一度引發了沙特緊張，一來沙特始終擔憂伊朗的軍事擴張，二來西方媒體持續炒作中國與伊朗將進行軍事合作，讓沙特擔憂伊朗尋得了有力奧援。然中伊合作計劃的本質，還是伊朗以低價出售能源，換取中國對伊朗的大量投資；面對伊朗軍事與核發展等爭議話題，北京向來態度謹慎，雖支持核協議談判，卻不願與軍事議題過度掛勾，畢竟其結果將是犧牲與阿拉伯國家的互動。故在中沙持續溝通下，中伊25年合作計劃最終並未影響兩國關係。

事實上不僅是伊朗，中國與中東國家的軍事往來一向有限。以沙特為例，儘管經濟和外交接觸有所增加，兩國的防務關係仍然僅限聯合演習、反恐合作、部分武器系統的銷售以及武裝無人機（UAV）的聯合生產。關鍵原因在於，沙特軍方長期依賴美國軍火，導致中國產品難與現有系統進行整合。以2017年至2021年的數據為例，沙特是僅次印度、世界排名第二的武器進口國，佔全球主要武器進口的11%，但其中購自中國的武器不到1%，美國則供應了該國82%的武器進口。當然中沙防務合作並非毫無前景，尤其沙特或可藉由強化與北京的戰略伙伴關係，來獲得部分無人機、輕型武器、裝甲甚至導彈的技術轉讓，只是短期之內，美沙軍事貿易仍會是主流。

3月24日中國外長王毅和沙特阿拉伯王儲穆罕默德在利雅得會面。（Reuters）

作為「中間地帶」的阿拉伯國家

而中國與沙特的互動，堪稱其與泛阿拉伯世界的合作縮影。

如今的中東秩序由兩股力量所建構。第一，域內大國的崛起與博弈，主要體現在沙特、土耳其、伊朗的彼此競合中；第二，域外大國的進入與退出，近年最明顯的便是美國在「印太戰略」下尋求轉向、俄羅斯在「阿拉伯之春」後強化軍事存在，以及中國在「一帶一路」等項目下的各式挹注。簡言之，在多極化的國際秩序下，中東也出現了域內秩序的多極化。

受此結構影響，阿拉伯國家作為「中間地帶」，最高目標仍是在各大國間尋求某種地緣平衡與對沖，極大化自己的國家利益。以沙特為例，美國退出中東使其感知到安全隱憂，沙特雖為此疏遠美國，並逐步深化與中國的經貿互動，卻也認為中國無法取代美國，為自己或其他海灣國家提供安全保護傘，且北京亦缺乏上述戰略動機。

2019年9月18日，美國國務卿蓬佩奧訪問沙特阿拉伯。（VCG）

故觀察沙特近年對外政策可以發現，其正朝兩個方向努力：第一，加強自身的獨立軍事能力，且愈發尋求與中國、印度、俄羅斯的多元防務互動；第二，在深化與最大經濟夥伴中國的關係時，抗阻美國「要求減少對華合作」的政治施壓，從過往的戰略依附，逐步走向戰略自主。

而上述第二種傾向，同樣適用當今阿拉伯世界。在經濟發展上，多數阿拉伯國家深化了與中國的經貿互動。2021年，中阿雙向直接投資存量達到270億美元，比10年前增長了2.6倍，中阿貿易額則達到3,303億美元，比10年前增長了1.5倍；2022年前三季度，中阿貿易額高達3,192億美元，同比增長35.28%，接近2021年全年水平。

在科技合作上，中國亦展現了崛起大國的實力面，並吸引到阿拉伯國家參與。在5G通信領域，中國公司成為阿拉伯國家5G通信領域的關鍵合作伙伴，在埃及、沙特、阿聯酋、阿曼、巴林等國據有高市場份額；在核能領域，中國企業與阿聯酋、沙特、蘇丹等國簽署了和平利用核能協定，並在鈾礦勘探、核燃料供應、核電站運維等領域達成合作意向；在航太衛星領域，中國同阿拉伯國家創建中阿北斗合作論壇合作機制，在突尼斯落成北斗衛星導航系統首個海外中心，並同阿爾及利亞、蘇丹、埃及、沙特等國簽署航太衛星領域多個合作項目，成功將阿爾及利亞一號通信衛星、「沙特—5A/5B」衛星、蘇丹科學實驗衛星一號等發射升空。

沙特阿拉伯聖城麥加的高速鐵路站。（視覺中國）

而在政治場域，阿拉伯國家愈發不配合美國的反華動員。2010年「阿拉伯之春」後，西方宣稱的現代化路線、普世價值、顏色革命等自由民主符碼受到重創，不少阿拉伯政治精英由此留意到「中國模式」，認為此一體制較能避免政治動盪，同時帶來穩定經濟增長，是更適合自身國家的參考類型；且中國「不干涉他國內政」的政治原則，亦有助於擴大與阿拉伯國家的互動，在新疆、香港、台灣問題上，多數阿拉伯國家亦支持中國立場。

歸根結柢，謀求發展、尋求戰略自主，才是當今阿拉伯世界的「普世價值」，而中國作為新崛起大國，既不要求他國選邊，更可在基礎建設、經貿合作、科技發展等領域，提供阿拉伯國家更多選擇，自會在多極化的世界變局下，成為阿拉伯國家的重要合作夥伴。由此視角觀之，不論是習近平出訪沙特，或中阿召開首屆峰會，皆只是這一變局的階段性節點，新時代的中阿互動與合作，正在逐步邁向深水區。