德國主戰坦克「失信」歐洲？　韓國或成最大贏家

近來德國放下「不往戰場輸出進攻型武器」的非正式原則，決定向烏克蘭提供其「豹2」（Leopard 2）主戰坦克，被視為年輕時曾指北約（NATO）為「帝國主義」代表的社民黨總理朔爾茨（Olaf Scholz）抵受不住壓力而作的對烏轉向。不過，在向來注重國內出口工業利益的德國，這位前財長的決定有可能是出於商業考慮。



一直以來，德國的「豹2」也是流行於歐洲各國的主戰坦克（MBT）代表，總共有兩千多架，英國的「挑戰者2」（Challenger 2）、法國的「勒克萊爾」（Leclerc），以至美國的M1坦克（M1 Abrams），也不以歐洲國家為出口市場。

自俄烏戰爭去年2月24日開打以來，「坦克援烏」一直是烏克蘭的主要訴求。起初還有一眾前華沙公約國家將其蘇製坦克往烏克蘭送去，但後來隨着零件和彈藥生產都追不上需求，讓烏克蘭使用北約標準配備坦克的呼聲就愈來愈響亮。其中，最明顯的選擇就是德國的「豹2」，偏偏德國卻連番婉拒，也不願授權其他擁有「豹2」的國家將坦克「再出口」到烏克蘭。

這一阻大大打擊了歐洲不少國家對於繼續購買德國武器的信心：試問一國買來武器卻不能按照自身對國家安全的判斷而隨意使用，這豈不是得物無所用？

其中，向來對俄強硬的波蘭，也許就成為了德國轉軚的最大商業考慮。

波蘭士兵接受「豹2」維修的訓練。（Reuters）

波蘭強軍 德國失大客

在歐盟之中，除了與多個非歐盟巴爾幹半島國家接壤、往東又有敵對土耳其的希臘之外，保留着最大主戰坦克隊伍的就是波蘭。

波蘭之所以保有強大陸軍，當然也有其國安考慮，畢竟波蘭之東就是長年依靠俄羅斯支持的白羅斯盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權，其東北亦與俄羅斯外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）接壤，而加里寧格勒與白羅斯之間還有闊度不足70公里的蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap），走廊一斷，波羅的海三國旋即與北約國家隔絕，很容易就變成了俄羅斯的囊中之物。

俄烏戰爭爆發之後，波蘭向來的對俄疑慮恍惚就得到了印證。雖然波蘭一直重視美國的軍事援助，但在美國孤立主義再起的陰霾之下，「靠自己」大概是最理性的出路。本周一（1月30日），波蘭就宣布將其原本佔GDP 2.4%的軍費開支進一步大增至4%的水平。

圖中紅線為蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）。左上是俄羅斯外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）；左下的波蘭；右上的立陶宛；右下是白羅斯。（Wikimedia Commons）

當然，歐洲的軍事自主一直有法國作為代表，但法國眼中的軍事自主，槍口從來不是對着來自俄羅斯的東方威脅，而是想歐洲有獨立於美國的軍事行動能力，甚至有像美國一般的全球投射能力。於是，其所主導的歐洲本位軍備發展，也是以法德合作的「未來空戰系統」（FCAS）最為人觸目，「主要陸戰系統」（MGCS）卻往往被忽略。（後者也沒有波蘭的參與。）

但事實上，除了法國自身的海外軍事行動也要靠美國空中加油等能力的支援外，德國對於「未來空戰系統」的興趣也值得讓人質疑——在德國總理朔爾茨去年2月宣布大增軍費之後，其首要動作就是向大西洋彼岸的美國購買F-35。

看到德國政府去年以來對於軍備援烏多番推托，波蘭就加緊購入「豹2」替代品。在2022年8月，波蘭與美國簽下了購買250架M1坦克的合約，是歐洲國家引入M1坦克的首例——M1可算是藉此殺進了德國「豹2」的「後花園」。

德國總理朔爾茨在貝爾根視察聯邦國防軍基地，並在一架「豹2」主戰坦克前講話。（Reuters）

而隨着波蘭把自己的蘇製T-72主戰坦克送往烏克蘭，美國本年1月也再同意向波蘭出售116架M1，並將在本年開始連同相關設備和後勤送到波蘭手中。

雖然M1使用噴射引擎，消耗航空燃油，維修起來比使用柴油引擎的「豹2」困難，但只要針對M1的後勤設施和技術逐步在波蘭建立起來之後，未來其他歐洲國家也有可能會轉用M1。畢竟沙特、埃及、科威特、莫洛哥、伊拉克等中東國家一直是M1的忠誠用戶，可見要克服M1的後勤困難只是一個決心和時間的問題。

韓國在歐大展拳腳

目前在廣義的西方市場中，除了美國M1、德國「豹2」、英國「挑戰者2」、法國「勒克萊爾」之外，另一個未經戰爭考驗的新星就是韓國的「K2黑豹」（K2 Black Panther）。

與美國不同，韓國的主戰坦克出口，往往願意通過技術轉讓吸引客戶。自韓國在上世紀90年代中開始發展自身主戰坦克技術之後，其K2黑約在2007年就得到了土耳其的青睞，使之成為了K2的第一個出口客戶。經過多年合作，由土耳其基於K2藍本發展在地生產的「阿勒泰」（Altay）預計將於本年投入服務。

韓國的「K2黑豹」主戰坦克。（Wikimedia Commons）

同樣尋求軍備自主的波蘭，當然也看到了K2黑約的選擇。在其從美國大手購入數百架M1之際，波蘭去年也跟韓國簽署了購入1,000架K2黑約、672台K9雷嗚自走榴彈炮（K9 Thunder）等武器大單，而理論上還處於戰爭的韓國也極快供貨，去年12月已將首批武器交到波蘭手中。

雖然韓國輸出的武器也可能有再出口的限制，但韓國對其「不向衝突地區輸出武器」的原則顯然有着「隻眼開隻眼閉」的態度。去年11月，在歐美炮彈生產追不上烏克蘭消耗速度之際，有報道就指美國正從韓國購入10萬發155毫米大炮彈藥以供應烏克蘭。當時的路透社報道就引韓國國防部說法，指韓方不向烏克蘭提供武器的立場不變，其與美談判是在「美國是終端使用者」的前提下進行。

跟韓土合作類似，波蘭與韓國「現代Rotem」（Hyundai Rotem）與「韓華國防」（Hanwha Defense）的合約包括了從2026年起於波蘭開始生產K2黑約和K9榴彈炮的條款，同時亦會在波蘭建造K9的先進維修保養設施，使波蘭陸軍有了更大的自主性。

2011年，伊拉克軍隊展示其M1坦克。（Wikimedia Commons）

這些生產和維修設施的建立，亦將增加K2等韓國武器在歐洲市場的吸引力。事實上，俄烏戰爭之前已有報導指斯洛伐克和挪威都有考慮過進口K2黑約。

有分析認為，波蘭與韓國的這一宗合作最終總值將高達150億美元。雖然近年韓國軍備輸出大幅擴展（從2000年至2020年，韓國由全球第31大武器出口國變成了第7大），這一宗合作也是標誌性的進展——在2021年，韓國國防出口總值只得70億美元。

在波蘭大舉擴大陸軍之際，預計到2030年代，波蘭的坦克隊伍將會成為歐洲北約國家之中最強和強大的，其總數也將超越英國、德國、法國、荷蘭、比利時、意大利的總和。到時候，能夠在地生產先進主戰坦克的波蘭，也有可能會變成了歐洲的主戰坦克主要供應國，取代德國的地位。

面對來自韓國的短期挑戰和波蘭的長期挑戰，重商的德國政府為了保護其坦克工業的歐洲市場地位，能不順應原有客戶要求而容許「豹2」輸烏嗎？