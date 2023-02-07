氣球事件｜美國贏得前期輿論戰　北京需擺脱被動局面

美軍擊落中國氣球之後，事態並沒有平息。中國外交部2月6日的新聞發布會官方通稿中，關於中國氣球的提問有13個。路透社、法新社、《華爾街日報》、《紐約時報》、彭博社等西方主流大媒體記者輪番上陣向中國發言人提問。至此，此事已經不僅僅是一場氣球偏離航線風波，而是一場重大的中美外交危機，一場中美輿論戰。

美國已經將此渲染為重大的中國間諜氣球入侵美國領空事件，美軍出動先進的F-22戰鬥機擊落氣球堪稱是一場聲勢浩大的強硬表演。白宮、國務院、五角大樓的記者會輪番上陣，美國各路政要紛紛發聲，幾乎所有的美國主流媒體都聚焦了該事件。

日本曾於2020年6月17日在八戶市、2021年9月3日在宮城縣上空發現類似飛到美國本土的中國偵察氣球的飛行物。圖為其中一個。（@BalloonSciDan Twitter）

在應對的方式上，中美出現了嚴重的不對等。美國從政府、軍方、政客到媒體、智庫完成了一場全民輿論動員，製造了關於此事的輿論海嘯，每天適時更新劇情版本，官方記者會和媒體直播加持，海量訊息輸出傳播並鞏固了美國的立場。

而中國沒有將此事當成重大外交輿論公關事件來處理，在聲勢、聲浪和應對姿態上同美國完全不對等。中方僅有外交部的新聞發言人在例行記者會上回應此事，其實在這場輿論戰中處於被動地位。

拜登政府的作為儘管有被輿論倒逼的色彩，但是拜登政府透過一連串操作獲得了巨大的政治紅利。對內再次表明了強硬的姿態，獲得了民眾的支持。對外再次將中國渲染為不負責任的國家，渲染為對他國安全構成重大威脅的挑釁一方。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅來納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

儘管中方的言論非常嚴謹，一直秉持理性的態度同美方溝通，但此事已經脱離了中方預定的理性處理軌道。「這艘無人飛艇是民用性質，用於氣象等科研目的」，「這是一個不可抗力導致的偶發和意外事件」，「美方動用武力攻擊誤入的民用無人飛艇，是過度反應，違反國際慣例」，上述說法已經不足以呈現事態的全貌，也不足以為中方贏得輿論主動。

各方關注中國如何報復美軍擊落中國氣球，關注中國氣球為何再次出現在拉美，氣球到底是不是間諜氣球。中國需要為自身立場給出更多有力的細節說法。既然無人飛艇是民用性質，就應該公開到底是什麼民用性質。既然是失去控制的無人飛艇，該無人飛艇到底是中國哪家企業的，什麼時候釋放的，預定路線是什麼，中國相關企業是否知曉該無人飛艇已經失去了控制，中國相關企業是什麼時候知曉飛艇失控的。既然中國無人飛艇出現在拉美各國都表示理解，那到底是哪些國家表示理解。細節其實是最有力的證據。

截至目前，中國沒有就氣球事件借題發揮，負責任的大國姿態是值得肯定的。但是在美國蓄意就此事過度發揮時，中國該如何做才能贏得主動，如何做不至於深受美國的輿論攻擊傷害，是時候為此慎重籌謀一下了。