俄烏戰爭一周年︱中國的和平計劃是一場高調形象營銷

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）2月21日在布魯塞爾與北約秘書長和歐盟外交政策負責人舉行會談。在會後的新聞發布會上，庫列巴透露中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅向烏方介紹了和平解決俄烏衝突方案的各項要點，烏方待得知該方案細節後願對該方案進行研究並得出結論。

此前2月18日，王毅在德國出席慕尼黑安全會議並發表主旨講話說「烏克蘭危機一周年，中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」。

王毅出席慕尼黑安全會議之前剛剛到訪意大利。意大利外交部長安塔尼亞（Antonio Tajani) 在2月17日接受《意大利廣播電視公司》採訪時亦透露，他前一天與王毅會談時，王毅告訴他，習近平將在烏克蘭戰爭一周年之際發表一篇和平演說。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）（中國外交部）

從和平解決俄烏衝突方案到政治解決烏克蘭危機的立場文件再到習近平和平演說，基本上可以確定，中國在俄烏衝突一周年之際將有大動作。中方如此高調的行事作風和過去一年多在俄烏事態上千呼萬喚不出來形成了鮮明的對比。

中國這樣做是大國角色和定位使然。其在全球事務中已經無法做到超然事外，必須回答世界關切，給出中國的態度和方案。近日中方發布了《全球安全倡議概念文件》，俄烏衝突是這項倡議的重點熱點事件中的一項。從提出全球發展倡議，到提出全球安全倡議，並在此基礎上拋出俄烏和平計劃，是崛起後的中國從整體上對國家形象的精心塑造。

這可以理解為，不是貿然介入，也不是信口開河，而是負責任的大國對全球安全形勢做出通盤思考後的產物。

中俄在俄烏衝突上的利益並不完全一致，圖為2019年習近平和普京在中國清華大學參加活動。（Getty）

時機上，一年來參與衝突的各方都已經顯露出交戰疲態，有意願參與調停的國家比如土耳其，也已證明了無力扭轉局面的事實。此時中國有所行動萬眾矚目。尤其在美俄領導人紛紛就衝突一周年發表強硬講話的情況下，中國的和平計劃是一次高調明智的國家和平形象營銷。

而歸根結底，俄烏衝突能否結束關鍵在於美俄，中國並不是發揮決定性作用的一方。在中美俄歐四方博弈中，中國不缺席不缺位，在特殊時間點積極鞏固勸和促談的形象，是對美國將中國歸為俄羅斯幫兇、渲染為下一個和平挑戰者的有力反駁。這是中國需要優先做的，即將俄烏衝突對中國的負面影響降到最低。