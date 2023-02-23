俄烏戰爭一周年｜是誰在反對中國的和平計劃？

2月24日俄烏衝突一周年之際，中國將發布一份關於政治解決俄烏戰爭的立場文件，除此之外，根據中國最高外交官王毅近日接連訪問法國意大利以及俄羅斯的情況看，中方有一個關於解決俄烏問題的和平計劃，習近平可能就俄烏衝突發表和平演講。

無論是立場文件還是和平計劃抑或是和平演講，中國將在俄烏問題上有大動作是基本可以確定的事。王毅此訪的目的是提前向各方透風做鋪墊。

對於中方的和平計劃，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，王毅在本周早些時候二人在德國的會晤期間分享了「中國的和平計劃的關鍵要素」。他補充說：「我們期待收到文件，因為你知道，這不是能在只是聽到之後就立即下結論的。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（左）（中國外交部）

彭博社報道稱，王毅的建議在當地立即遭到質疑，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，任何和平協議必須以俄羅斯從烏克蘭撤軍為條件，「公正的和平並不意味着侵略者會得到回報。」。

而美國之音報道說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）並不相信北京具有扮演戰爭調停人的資質，反而懷疑北京正考慮向莫斯科提供殺傷性武器。他警告王毅，如果北京越界，後果嚴重。

另據路透社報道，俄國外交部發言人扎哈羅娃在聲明中說，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與王毅2月22日會面時，沒有討論中國據報在烏克蘭問題上提出的和平方案。「中國方面向我們介紹了他們對烏克蘭危機根源的看法，以及在政治層面解決問題的途徑。沒有談到任何單獨計劃。」

王毅2月22日訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。（Reuters）

王毅21日抵達莫斯科，當天與俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）舉行了會談，22日會見俄外長拉夫羅夫，並得到俄羅斯總統普京接見。正如俄羅斯《商業諮詢日報》21日所說，王毅是帶着中方關於烏克蘭危機的「和平方案」訪問莫斯科的，因此備受各界關注。但是為什麼扎哈羅娃稱沒有任何單獨的計劃？

一個值得注意的細節是普京告訴王毅他正期待着習近平的訪問。普京說，他明白中國有國內政治議程，但相信隨着相關議程的解決，雙方將通過私人會晤的形式，達成習近平訪俄的安排。普京也強調，這將為中俄關係發展提供額外的動力。普京所指的私人會晤的形式達成習近平訪俄的安排是什麼意思？習近平訪問俄羅斯不是正式訪問或者國事訪問，而是同普京的私人會晤嗎？

另一個不可忽視的細節是以往王毅訪問俄羅斯為習近平出訪做鋪墊，中方的新聞通稿並不避諱指出習近平將訪問俄羅斯。而此次中國外交部發布的王毅訪問俄羅斯的三篇相關新聞稿中並未提及習近平將訪俄一事。

衝突的直接參與方是俄、烏兩國，烏克蘭對中方和平計劃的反應是需要進一步評估，作為弱勢的一方沒有直接接受或者反對的空間。

俄羅斯雖然歡迎中方為解決烏克蘭危機發揮積極作用，但是不承認有單獨和平計劃的說法意味深長，到底是中方的計劃在俄羅斯看來不是單獨計劃，而是之前已經知道的既定計劃，還是說根本就不想認可中國的計劃以致於習近平訪問出現了變數？

美國一直斥責中國是俄羅斯的支持者、這個世界的挑戰者。對於中國的計劃，美國不會支持是顯而易見的。歐洲各國雖然還沒有明確對中國和平計劃的支持和反對，但是日前美俄總統前後間隔數小時針鋒相對的演講已經表明了誰是局勢真正主宰者的態度。

目前來看，中方的和平計劃要想得到支持進而付諸實施困難重重。如果可以預見不會有效果，那麼中國推出和平計劃的意圖是什麼值得深思。