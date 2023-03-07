白羅斯開設駐港領館的意義

外國駐港領事館越開越多，雖然有助提升香港的國際地位，但也會間接加劇香港局勢的複雜性。



作者：戴慶成

俄烏戰爭爆發一周年之際，中國政府上星期以國事訪問的高規格形式接待莫斯科盟友——白羅斯總統盧卡申科，不禁令外界聯想到中俄兩國似乎要越走越近。白羅斯在香港開設領事館，相對的沒有引起太多人關注。

大使館是一國在邦交國首都設立的最高級外交代表機構，代表該國派駐邦交國處理兩國外交事務；領事館則通常設在首都以外的大城市，主要負責簽證發放、保護和協助僑民。香港長期以來居住著大批不同國家的國民，也吸引了許多外國政府前來開設領事館。

目前香港有64家總領事館和56家名譽領事館；相比之下，上海作為中國大陸經濟中心和第一大城市，只有76家總領事館。兩者的差異顯示，香港至今仍然是中國最國際化的大城市。

當然，大部分國家在其他國家設立領事館除了出於協助國民的考慮，很大程度上是看重該城市的經濟，希望通過領事館促進兩地經貿來往。香港一直是全球第三大金融中心，不少國家因此特別重視駐港領事館的角色。

香港外交圈曾經盛傳，某亞洲小國早些年發生外交官叛變事件後，該國政府嚴禁外交官員擕帶家屬派駐外國，只有駐香港的領事館例外，側面反映出香港具有獨特的地位。

中國政府上周以國事訪問的高規格形式，接待莫斯科盟友——白羅斯總統盧卡申科。(Reuters)

事實上，香港靠近中國大陸，資訊流通便利，不少國家多年來一直利用駐港領事館作為收集中國情報的平台。一般而言，各國駐港領事館在行政架構上，轄屬該國駐北京大使館，但由於香港的特殊地位，很多國家的駐港領事館往往直接把收集回來的情報發回總部，不必先傳到北京大使館彙集。這也令香港享有「亞洲情報中心」的稱號。

這些國家之中，美國駐港領事館就被中國政府視為眼中釘。近10多年香港政局不穩，北京當局經常公開指責美國駐港領事館通過收集涉港情報和支援反對派等方式，全方位介入香港事務。

中國外交部駐港公署特派員劉光源上星期就約見美國駐港總領事梅儒瑞，批評他和美國駐港領事館近期作出一系列「干預香港事務」的言行，並罕有地為美國駐港領事館劃出三條「紅線」：不得危害中國國家安全，不得在香港搞政治滲透，不得詆毀破壞香港發展前景。

有意思的是，這邊廂，中國政府批評美國駐港領事館干預香港內部事務；另一邊廂，北京卻和白羅斯在3月1日發表的聯合聲明中，歡迎白國在香港開設領事館。這也是白羅斯在中國境內的第四個領事館。

由於聲明中相關的內容只有寥寥數句，港媒皆以為白羅斯仍未開設駐港領事館，其實白羅斯駐港領事館去年已經開始運作。當然，中白兩國這次在聯合聲明中正式宣佈領事館開設，還是具有很重要的象徵意義和啟發。

劉光源早前約見美國駐港總領事梅儒瑞。（外交部駐港公署圖片）

過去幾百年來，俄羅斯一直希望加入歐洲，分享歐洲的發展。但隨着俄烏軍事衝突持續，俄國在西方的制裁下正慢慢走向「脫歐入亞」，如俄羅斯國際象棋聯合會將從今年5月起加入亞洲棋聯。

俄國盟友白羅斯在香港開設領事館，同樣標誌着該國與歐洲的關係也出現根本性轉變。白羅斯從2020年總統選舉以來，再到支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，不斷成為西方制裁的對象，正被迫東望亞洲尤其是中國，以拓展新的貿易市場。

香港是中國的特別行政區，也是國際金融和貿易中心，營商環境透明、資金自由進出。白羅斯縱使和香港相隔近8000公里，仍然決意在香港開設領事館，正好映射香港國際化的特點仍然獲得國際認同。

從香港的角度來看，近年中美關係緊張，香港在傳統的歐美市場以外也要尋找新出路、創造新商機。除了亞細安、中東和非洲國家，「一帶一路」中亞國家自然成為香港未來一個潛在的合作夥伴。

在此情況下，香港和白羅斯都有合作的強烈意願。雖然新冠疫情爆發三年，但兩地的貿易一直迅速增長。截至2021年年底，雙邊貿易額高達1.4億美元（1.9億新元），按年激增1.7倍。同期，白羅斯對香港的出口總額達9140萬美元，也較2020年增長1.4倍，顯示兩地正在建立更緊密的經濟聯繫。

然而，外國駐港領事館越開越多，雖然有助提升香港的國際地位，客觀而言也會令更多國家駐港領事館對香港有更多關注，間接加劇香港局勢的複雜性。中國外交部門在這方面需要長遠的戰略定位和足夠的自信。

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