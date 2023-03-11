沙特與伊朗復交：這是序幕還不是高潮

正值中國兩會召開之際，悄無聲息的，也是意外的，突然公布出了一條震驚世界的消息：沙特阿拉伯（又譯作沙烏地阿拉伯、沙烏地）國務大臣、內閣成員、國家安全顧問穆薩伊德·本·穆罕默德·艾班（Musaed bin Mohammed Al-Aiban）和伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）分別率領沙特和伊朗代表團於3月6日至10日在北京舉行會談。

3月10日，中華人民共和國、沙特阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國在北京發表三方聯合聲明：沙特和伊朗達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。



▼更多協議簽訂時的現場圖片請點擊放大觀看：

2016年1月初，在沙特處決什葉派神職人員奈米爾（Sheikh Nimr Al-Nimr）之後，伊朗最高領袖哈梅內伊宣佈對沙特進行一場「神聖報復」，憤怒的伊朗示威者襲擊了沙特駐伊朗大使館。此後，沙特切斷了與伊朗的外交關係。

不過，這次雙方還將激活2001年和1998年達成的合作協議。這些都是20多年前的協議了；20多年後居然在北京又激活了。

中國正在召開政府換屆的全國兩會，本已經吸引了全球注意力，而突然間在這個時候，沙特和伊朗居然在北京達成世紀和解，怪不得一下子讓西方媒體都不知應如何報導。看似意外，但如果站在當下回頭看，事實上，還是可以找到蛛絲馬跡。可以就此復盤。

王毅2023年3月10日主持沙特和伊朗北京對話閉幕式（中國外交部）

兩次重要的訪問 世紀和解的前戲

首先，看到第一個時間點 ——當地時間2022年12月7日，中國國家主席習近平抵達沙特阿拉伯首都利雅得，開始國事訪問。習近平受到沙特官方的高規格禮遇，中沙簽署《全面戰略夥伴關係協議》。

彼此雙方發表了聯合聲明，其中一條就是雙方重申彼此將繼續堅定支持對方的「核心利益」。沙特的「核心利益」自然同伊朗有千絲萬縷的關係。沙特與伊朗有長期的宗教和利益矛盾，利雅得將德黑蘭視為一個主要的安全威脅。

在西方慣常視角下，就認為，中國與伊朗關係密切，如何處理中伊關係，確保不讓這種關係引起利雅得方面的不快，對於北京來說是一個不小的挑戰。相信，習近平與沙特實際領導人王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman ）舉行會談時，必然很實在的就此交換了意見。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

值得注意的是，習近平訪問利雅得的時候，海灣合作委員會六國和阿拉伯聯盟國家的領導人陸續抵達，在這裡參加中國-海灣合作委員會峰會和中國-阿拉伯聯盟國家峰會。據報，會後發表了聯合聲明。該聲明除了表明中國與海灣國家將加強合作之外，還談及一系列涉及伊朗的議題。

當時，媒體聚焦於伊朗外交部12月10日召見了中國駐德黑蘭大使，就聯合聲明表示「強烈不滿」，該聲明涉及阿聯酋與伊朗之間三個有爭議的島嶼。「強烈不滿」，掩蓋了所有的其他事項。而事實上，習近平前腳剛離開沙特，時任中國國務院副總理胡春華12月12日立刻抵達伊朗展開訪問。如此安排，怎可能不是有意為之？

事實上，中國外交部多次公開表達過北京意向：「海合會國家和伊朗都是中國的朋友，中方發展同雙方關係都不針對第三方，中方一貫支持海合會國家同伊朗本着睦鄰友好原則改善關係，開展合作，實現互利共贏，共同促進海灣地區發展和穩定。」

然後，再看到第二個時間點 ——2023年2月14日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）訪問中國，與習近平會談。如今看來，當時的訪問，在俄烏衝突的背景下，西方觀察者所有的關注都在，「俄-中-伊朗在加速形成一個與西方為敵的聯盟」，然而忽視了其他信號。

2023年2月14日，中國國家主席習近平陪同伊朗總統萊希，出席在中國北京舉行的歡迎儀式。（Reuters）

如今，沙特和伊朗同意恢復雙方外交關係，而且是在北京宣佈，相信萊希訪問中國時，一個核心目的就是處理同伊朗關係，而習近平顯然是做了中間人。這一點在中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在主持沙特和伊朗北京對話閉幕式後，向記者介紹此次對話會重要意義的講話中得到證實。王毅強調，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，習近平主席從一開始就予以明確支持。

事實上，這些年來，中國一直在海灣兩邊的德黑蘭和利雅得之間取得平衡。2016年，習近平與沙特和伊朗都分別簽署了全面戰略伙伴協議，兩者相隔僅僅幾周； 2019年，中國與伊朗和沙特分別舉行聯合軍演，兩次軍演僅僅相隔幾周的時間。一個角度是北京在沙特、伊朗之間的平衡，而另一個角度其實是也取得了兩國的信任。

這會是下一場「大戲」嗎？

所有的「大戲」都是從序幕開始的，但序幕還不是高潮。鏡頭前，當兩國協議達成後，沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班，和伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼緊緊握手，站在他們中間的王毅，輕撫着他們的背，這個故事或許未完待續。

如今再回頭仔細研究習近平的沙特行、萊西的北京行，還能找到蛛絲馬跡——中國和沙特的聯合聲明，在提到海灣國家對伊朗核項目帶來的安全關切時表示，雙方都同意有必要加強共同合作確保「伊朗核項目」用於和平目的，德黑蘭應當尊重「友好睦鄰原則」。

而萊希從北京訪問後，中東地區圍繞伊核協議的風向，也出現了巨大變化，特別是以沙特為首的海灣阿拉伯國家，開始主動向伊朗釋放積極信號。據俄羅斯《消息報》報道，沙特外交部長前段時間明確表示，由於擔心美伊重返核協議的談判已經實質性中止，當務之急是制定一個系統性的方案，讓海灣阿拉伯國家參與到談判進程中，以免地區安全風險進一步擴大。

伊朗總統萊希（Reuters）

沙特外長還特意強調，核武器擴散對中東地區沒有好處，但只要不違反這一原則，伊朗就可以繼續發展核技術。沙特方面的表態，似乎表明，陷入僵局的伊核協議談判，以及美國和以色列對伊朗頑固的極限施壓政策，正在把中東地區安全形勢推到衝突的邊緣，這也讓海灣國家滋生出前所未有的緊迫感與緊張感。

一旦地區局勢外溢，海灣阿拉伯國家也會受到衝擊，波斯灣這一全世界油氣生產中樞必然會出現大面積停擺。這是沙特不願意看到的。因此，在管控局勢方面，沙特跟伊朗就有了共同語言甚至是共同利益，否則也不會主動提出參與伊核協議。

也要注意到，萊希訪華期間，隨行的還有伊朗在核協議的談判代表，在以經濟能源部門領導為主的代表團中，顯得有些「格格不入」，不排除是向中方通報具體情況。在中國與伊朗發布的聯合聲明中，雙方也就伊核協議達成了共識。

可以大膽猜測一下，一旦海合會國家正式參與伊核協議談判，很可能將會成為各方競相爭取的一股關鍵力量。近年來，中國與阿拉伯國家的關係，取得了長足發展。伊核協議能否順利重新開展，也會影響到雙邊合作關係的大局，這也為中國、伊朗、沙特等海灣阿拉伯國家在伊核協議框架下展開多邊對話，打下了紮實的基礎。

沙特王儲穆罕默德（Getty Images）

這個變化很重要

沙特和伊朗兩個「敵對」關係能在北京平心靜氣的對話，並且形成一個共識，從另一個側面也充分說明，無論問題多複雜，挑戰多尖鋭，只要本着相互尊重的精神進行平等對話，就一定能夠找到彼此都能接受的解決辦法。這就是「和」的魅力，這不正是中國外交的核心倡導嗎？

一個值得注意到的變化是，現在國際關係大環境整體比較紊亂，在中東地區，自主願望加強，不希望外來力量過多幹預中東事務。近年來，阿拉伯國家一改冷戰時期「一邊倒」的對外政策，正在形成更加獨立自主的平衡外交新政策。而伊朗這幾年戰略地位在提高，很大程度上跟這個美國從中東收縮有關係，再者伊朗加入了上海合作組織，也有了一個基礎。在這樣的變化下，中國在中東地區聲望較好，特別是一帶一路，是一個非地緣的、非排他的機制。加之，中國總體還是很低調的，默默做幕後工作，可以信賴。

就此次來說，作為一個善意、可靠的斡旋者，中方忠實履行了東道主職責。而且，中方也說了，將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔當。正如王毅說說，這次北京對話，也成為有力踐行中國領導人「全球安全倡議」的一次成功實踐。希望此番沙特和伊朗的恢復邦交只是一個新的開始。