中國斡旋沙特與伊朗復交破天荒　美國中東死敵多角關係勢將改寫？

沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）和伊朗在中國的斡旋下，在北京進行了4天的談判，之後在3月10日宣布一個震撼國際社會的消息：兩個本是死敵的國家簽署協議，恢復外交關係。



沙特與伊朗2016年斷交，事緣沙特法院2016年1月2日宣布已處決47名恐怖分子，當中包括知名什葉派教士尼米爾（Sheikh Nimr al-Nimr）。

遜尼派領導大國沙特與大部份人口為什葉派的伊朗都是區內強國，一直爭做中東霸主，互相視對方為威脅。本已有宗教分歧的沙、伊因為尼米爾事件、美國入侵伊拉克、阿拉伯之春、敘利亞內戰、2015年的伊朗核協議，加上美與盟友的介入中東事務、黎巴嫩「真主黨」與以色列的影響，這個死結愈打愈緊。

惟沙伊關係在2023年3月10日確認出現重大變化。

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● 協議重要性在於：

協議最少標誌着長期影響中東的冷戰部份解凍的迹象。

沙特是美國在中東的盟友，與伊朗是宿敵，伊朗也是美國的死敵——如今沙特和伊朗關係正常化，中東及其他地區地緣政治料將出現不少變化。

美國慢慢從中東「退場」、在中東地區影響力衰退並留下權力真空之際，這對中國來說是一次重大的外交勝利。

此事發生在也門內戰快打了8年之際——協議的出現令人觀望這場涉及多國的代理人戰爭，是否有可能出現終戰的希望。

沙特阿拉伯國旗：圖為2018年10月20日在沙特阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館上方隨風飄揚的沙特國旗。（Reuters）

● 對中東有何影響？

沙伊互相傾軋成為中東地區亂源之一。惟在協議簽訂後，兩國料將有更正式的外交接觸，至少減低中東國家發生武裝衝突的機會——不論是直接還是代理人衝突。

● 中國扮演的角色？

分析認為，這紙協議這反映北京希望在世界舞台上發揮更大外交作用的願望。這從中國2月21日發表《全球安全倡議概念文件》以及烏克蘭危機的和平計劃可見一斑。

沙伊復交未必需中國刻意促成，但兩國選在北京跑最後一哩路，反映在中美博弈下的3方各取所需。沙伊有意賣中國「面子」，中國則希望耕耘更有空間的中東外交環境、塑造與美國截然不同的大國風範與形象、回擊來自美國的輿論攻勢。

沙伊復交：在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為兩人在會議艾班與沙姆哈尼在會議舉行期間交談。（Reuters）

● 對美來說是什麼？

不少外國媒體都有相類似的說法，指出此事反映中國外交實力。與此同時，這對美國來說重大外交挫敗。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）行政總裁杜博維茨（Mark Dubowitz）稱沙伊關係在中國的調解下重建，對美國利益來說是「輸、輸、輸」。

他說這顯示沙特對美國缺乏信任，以及伊朗藉此讓美國盟友脫離華府來緩解德黑蘭被孤立的狀態，以及中國正變成中東強權政治的「管家」。

沙伊關係趨緩對華府來說並非全是壞事。倘這真的助緩和區內緊張局勢，對忙於應對俄烏戰爭以及中美競爭的華府來說，也有一定的好處。

沙伊復交：在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班，伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為11日德黑蘭市面有售的報章，當中中共中央外事工作辦公室主任王毅、艾班和沙姆哈尼的合照刊登在頭版。（Reuters）

● 以色列面對困局？

它肯定令以色列驚訝和焦慮。它與沙、伊均沒建立正式外交關係。以色列與伊朗也是死敵。伊朗不時提出消滅以色列的主張，令以色列備感威脅。

《紐約時報》3月10日稱，研究伊朗和中東事務的以色列分析家稱，協議對以色列利益來說並非完全是災難性的。雖然以色列與沙特建立地區抗伊聯盟的機會因此降低，這種變化仍可能出乎意料地讓沙、以有更大的合作空間。