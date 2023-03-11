沙特與伊朗復交：參與美國退出中東的地緣巨變　中國有什麼考量？

3月10日，伊朗及沙特阿拉伯在北京取得談判突破，宣布同意恢復外交關係及互相重開大使館，引發全球驚詫。

據中國外交部表示，在中方支持下，沙特和伊朗於3月6日至10日在北京舉行對話，沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al-Aiban）、伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）作為兩國代表出席，並由中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在3月10日主持沙特和伊朗的北京對話閉幕式。中沙伊隨後發表聯合聲明，正式宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，強調三方將共同努力，維護國際關係基本準則，促進國際地區和平與安全。

王毅指出，沙伊恢復外交關係，是對話的勝利、和平的勝利，「為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確訊號。」王毅更表示，沙伊改善關係為實現中東地區的和平穩定打開了道路，也為通過對話協商化解國家間矛盾分歧樹立了典範，中國支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，擺脫外部干涉，真正把中東的前途命運掌握在自己手裡。

此一變局看似發生在沙特與伊朗間，是兩國關係的新進展，其實不然。從全球視野來看，沙特與伊朗復交，不僅是中東地緣的必然發展，更是中美博弈的時代跡證。

王毅2023年3月10日主持沙特和伊朗北京對話閉幕式（中國外交部）

後美國時代的中東巨變

首先，沙特與伊朗的和解並非始於今日，而是在美國退出中東的過程中，逐漸積累而成的戰略趨勢。其中，沙特的轉變尤其關鍵。

回顧過往，沙特與以色列的角色類似，作為美國在中東的地緣支點，享有來自華盛頓的奧援，可以毫無顧忌見罪鄰國。然而2001年以來的反恐戰爭令美國深陷中東戰場，中國則獲得了難得的發展的機遇，當美國回過神來時，中美國力差距已大幅縮減。為逆轉前述現象，美國開始進行戰略調整，希望能抽調在中東的戰略挹注，回防印太以施壓中國。

但這一舉措的直接結果，便是鼓勵中東強國逐鹿「美國留下的真空」。故2010年「阿拉伯之春」爆發後，不僅伊朗積極佈局敘利亞、伊拉克、也門戰場，土耳其也發兵利比亞、敘利亞，兩國影響力更是滲入海灣地區，結果引發了沙特的地緣反撲，先是在2014年動員反對土耳其申請聯合國安理會非常任理事國，又於2016年與伊朗斷交，更在2017年引爆卡塔爾外交危機，要求卡塔爾關閉土耳其在塔國的軍事基地並終止兩國聯合軍事合作、降低與伊朗的外交互動、驅逐伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員等。

但從後續發展來看，沙特的高調出擊無法挽留美國，後者甚至進一步深化「退出中東」的議程，不僅在2015年與伊朗達成核協議，還陸續推出自阿富汗、伊拉克撤軍的時間表。而沙特眼見美國無意調整戰略，自己的實力又不足以對伊朗、土耳其左右開弓，甚至無法迫使卡塔爾屈服，最終也只能面對現實、退而求其次，著手緩和與土耳其、伊朗的外交關係，為「後美國時代」的中東格局自我調整。

沙特與卡塔爾近年外交關係一度轉差，圖為沙特國王薩勒曼（左）與卡塔爾酋長塔米姆（右）2016年見面。（VCG）

2019年，沙特與阿聯酋、巴林一起參加卡塔爾主辦的第24屆阿拉伯海灣杯足球賽，不再堅持2017年後的抵制立場，並在2021年1月與卡塔爾恢復外交關係；2022年4月土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）訪問沙特，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）亦在同年6月回訪，是為2018年記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案以來，穆罕默德首度到訪土耳其。

與此同時，在伊拉克牽頭下，沙特與伊朗的解凍也同步進行。2021年4月開始，伊拉克主持了５輪沙特、伊朗高級官員會談，第6輪部長級會談雖暫陷僵局，但在2022年12月的約旦安曼會議後，兩國又恢復了對話，沙特更表示「雖對核協議有所懷疑，但支持恢復該協議的努力，只是伊朗不能取得核武，否則海灣阿拉伯國家將採取措施加強安全」；2023年1月，沙特外長在達沃斯世界經濟論壇上發言時重申，「利雅得正與伊朗對話」；同年3月10日，兩國在北京宣布復交。

從上述發展可見，沙特不是真要與伊朗、土耳其「化敵為友」，也並非對土伊兩方持續擴大地緣政治影響力毫不在意，但美國的退出已成定局，沙特只能面對現實，在「不與土伊同時交惡」、「鬥爭中保持對話」兩大目標下，維持後美國時代的中東戰略三角，避免被土伊同時夾殺。然而儘管沙特與土耳其、伊朗相繼展開和解進程，卻不意味中東即將進入「愛與和平」的新時代，以伊朗為例，沙特之所以願與其展開對話、恢復外交關係，為的還是在美國宰制不了區域安全穩定的前景下，探索應對「伊朗威脅」的新方式。

11月20日，卡塔爾世界盃開幕式，土耳其總統埃爾多安（左）、沙特王儲穆罕默德（中）、卡塔爾埃米爾塔米姆（右）共同合影。（Anadolu Agency）

中國扮演什麼角色

綜上所述，推動沙特與伊朗復交的關鍵根源，其實更多是中國崛起後，美國撤出中東、轉向印太的時代趨勢，而非所謂「中國斡旋」；但兩國分明已在伊拉克等國家溝通了大部分復交準備工作，最後卻選在中國「一錘定音」，如此關鍵一步才真正耐人尋味。

從中東的區域趨勢來看，沙特與伊朗的復交其實未必需要中國刻意促成，但兩國最後刻意選在北京跑完最後一里路，並公開感謝中國支持，折射的是超出中東的國際政治邏輯，那便是在中美博弈下的三方各取所需：沙特與伊朗皆有意賣中國「面子」，中國則希望耕耘更有空間的中東外交環境、塑造與美國截然不同的大國風範與形象，同時回擊近期來自美國的輿論攻勢。

首先從沙特的視角來看，其希望展現中沙親好，來營造多極化的大國互動。如今的中東秩序由兩股力量所建構。第一，域內大國的崛起與博弈，主要體現在沙特、土耳其、伊朗的彼此競合中；第二，域外大國的進入與退出，近年最明顯的便是美國在「印太戰略」下尋求轉向、俄羅斯在「阿拉伯之春」後強化軍事存在，以及中國在「一帶一路」等項目下的各式挹注。受此結構影響，中東各國的最高目標便是在各大國間尋求某種地緣平衡與對沖，來極大化自己的國家利益。

以沙特為例，在2022年俄烏戰爭爆發後，其既不參與對俄制裁，也不配合美國提出OPEC+增產的相關要求，而是在與俄羅斯協調後，進行原油減產，讓美國碰了一鼻子灰；2022年12月，中國國家主席習近平訪問沙特，出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並同意每兩年在中沙兩國，輪流舉行一次元首會晤，更將中沙高級別聯合委員會牽頭人級別提升至總理級。上述舉措並不意味沙特即將反美，但其明顯是要借著交好中俄，來獲取更多發展空間，同時改變綁定美國的對外關係，此次選在北京宣布沙伊復交亦是此理。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

伊朗則是因為受到國際孤立，故此次也賣了中國面子，畢竟不論是經貿或地緣戰略，顯然都是伊朗更需要中國，而非中國更需要伊朗。以原油貿易數據為例，2001年伊朗供應了中國原油進口總量的18%，是中伊原油貿易的峰值，當年沙特也僅有15%；此後伊朗佔比逐年下降，到了2019年僅剩3%，沙特則有16%。但伊朗原油相當仰賴中國市場，2014年時中國便已佔伊朗原油出口的49%，2019年依舊接近50%。

此外從地緣視角來看，伊朗也希望能與中俄建立聯繫，以此共抗美國的戰略壓迫。2021年中伊簽署《25年全面合作計劃》前夕，伊朗便刻意洩露波斯語文本相關內容，有意塑造中國是「反美盟友」的輿論氛圍，其實就與當今俄羅斯偶爾渲染「中俄結盟」的用意類似。而回顧沙伊過往在伊拉克的會談進程，沙特顯然比伊朗更著急，後者便為此擺出姿態、待價而沽，希望得到沙特更多承諾與讓步，例如突然無理由暫停會談等；如今能在中國順利宣布兩國復交，足見伊朗對北京的信任與親好，當然沙特應也做了一定程度的利益示好或讓步。

最後是中國，其欲借斡旋復交達成的政治目的一共有三。第一，促成沙伊關係實質緩和，為中國的中東戰略拓寬空間，避免沙特與伊朗為爭搶中國的戰略挹注，屢屢要求北京選邊、保證與對方的合作計劃不會影響兩國交往；第二，展現中國在中東已具有一定大國威望，能讓沙特、伊朗都賣自己「面子」，尤其此事保密工作極度到位，西方媒體事前都未能探查一二，應與沙伊兩國的盡力配合有關，此事或將對美形成不小心理衝擊；第三，打造自己一貫支持和平、勸和促談的「負責任大國」形象，希望緩衝美國持續輸出的「中國氣球監視全球」、「北京即將軍援俄羅斯」負面輿情，同時強化中方推出烏克蘭危機「12點立場文件」、表態無意支持戰爭的可信度與誠意，與美國的好戰姿態形成對比。

當然從現實視角來看，促成已在和解的沙特與伊朗復交，遠比讓正在酣戰的俄烏停火容易。只不過從歷史軌跡來說，中國未曾殖民中東、更是這一地區的後至者，能跨出促成復交的一小步，反映的是中國已更加有為的一大步。世界的多極化之風，已在中東吹起。