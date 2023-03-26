瑞信之後德意志　歐美金融風暴還在發酵

美歐銀行業餘震不斷，最新焦點是德國最大銀行——德意志銀行（Deutsche Bank）。



德國資產值最大（截至去年底為1.32萬億歐元）的德意志銀行於周四（3月23日）晚間信用違約掉期（CDS）保險成本飆升，從此前一天的142個基點增加22%至173個基點，令市場對歐美銀行業穩定的擔憂重燃，3月24日（周五）德意志銀行的歐股最深跌近15%，創2020年3月、即歐美新冠疫情爆發初期以來的三年最大盤中跌幅，創去年10月中旬以來的五個月新低。3月迄今，市值蒸發五分之一。其美股最深跌超8%，連跌三日也創五個月低位，3月份以來已累跌超27%，即市值抹去近1/3。

市場擔憂德意志銀行是否會成為下一個瑞士信貸，引發了對歐洲銀行業爆發危機的擔憂。

德意志銀行：圖為2019年7月8日，裝置於英國倫敦德銀辦公室外的德銀標誌。 （Reuters）

更多是恐慌 德意志銀行不會成為下一個瑞信

CDS是一種信用衍生品，是一種合約。在目標公司出現償付風險時，投資人可以通過支付一定費用買入CDS，進入到這個合約， 一旦目標公司真正發生違約，投資人就可按照合約內容得到賠償。按照這一邏輯，當目標公司違約風險上升，CDS價格也就上漲。

對金融業穩定的擔憂令歐洲部分銀行的CDS大漲。不光是德意志銀行，德銀五年期CDS擴大17個基點至168個基點；德商銀五年期CDS擴大13個基點至100個基點；法國興業銀行五年期CDS擴大12個基點至約99個基點。德銀、瑞銀和巴克萊等歐洲銀行AT1債券價格均暴跌。

對此，德意志銀行立刻採取措施平復市場，於5月24日提前贖回15億美元2028年到期的二級資本次級債券。Autonomous Research分析師Stuart Graham稱，贖回決定已獲得所有必要的監管批准，應該是讓信貸投資者放心的信號。歷史經驗顯示，債券意外贖回有助於恢復市場信心。

此外，德國政府和歐洲央行火速出面安撫市場情緒。德國總理朔爾茨為（Olaf Scholz）德銀背書稱其在2019年從根本上實現了業務模式的現代化與重組之後「盈利豐厚」、無需擔憂。歐央行行長拉加德(Christine Lagarde)對歐盟領導人表示，歐元區銀行業在強有力的監管機制下依然強勁，如有必要將隨時注入流動性。拉加德強調，歐元區銀行業非常強勁，並補充稱，現在是完成歐盟銀行業聯盟計劃的時候了。法國總統馬克龍則稱，歐洲銀行業擁有堅實的基本面。

德意志銀行：圖為2023年3月16日，一名德銀員工走過位於英國倫敦的德銀辦公室。 （Reuters）

德意志銀行在2019年前一度因經營不善連年發生巨額虧損。自2020年起，由於採取了一系列戰略調整，德意志銀行已經連續三年扭虧為盈。財報顯示，2022年德意志銀行經營情況良好，淨利潤同比增長150%至超50億歐元，創2007年以來新高。

衡量銀行償付能力的指標CET1（普通股權一級資本）比率在去年底為13.4%，流動性覆蓋率為142%，淨穩定資金比率為119%。也就是說，與瑞信不同的是，德銀是能夠盈利的，財務狀況得到實質性改善，去年所有核心業務部門都在盈利，而且大多數的重大訴訟問題都已解決。德銀並沒有比歐洲銀行業的平均水平承受更多的利率風險。也就是說，德意志銀行基本面還是良好的。

德銀管委會成員Fabrizio Campelli稱，瑞銀在政府的斡旋下收購瑞信不能代表歐洲銀行業整體狀況。

市場恐慌情緒佔主導

德銀領銜市場情緒惡化，並不一定是德銀自身出現了嚴重問題，只是投資者在驚慌失措的狀態下未雨綢繆調整倉位。最近幾天歐洲銀行次級債的CDS掉期指標全面井噴，可能更像是對AT1（額外一級資本）債券工具持續疲軟的自然市場反應，而非銀行業基本面陡然惡化。

但，當前歐洲銀行業的問題不僅在於自身經營狀況，與聯儲局持續加息導致美國銀行接連關閉而引發的市場信心不足息息相關。

過去兩周，歐美銀行業「爆雷」的劇情發展令人措手不及。市場擔憂流動性危機在金融系統大面積傳染，令更多銀行成為下一張多米諾骨牌。

蒙特利爾銀行美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）表示，焦慮已從美洲橫跨大西洋抵達歐洲大陸，令監管方和政策制定者的工作更加複雜。「毫無疑問，歐洲當局與聯儲局主席鮑威爾和美國財政部長耶倫有相同的擔憂，形勢比預期更為嚴峻，現在斷言行業動盪暫止還為時過早。」

德意志銀行：圖為2023年3月12日路透社發布的設計圖片，相中一部手機顯示德意志銀行的標誌，背景是一張折線圖。 （Reuters）

穆迪投資者服務公司表示，銀行業問題傳導至更廣泛經濟領域的風險正在上升，「金融狀況持續緊縮的時間越長，壓力擴散到銀行業以外的風險就越大，造成的金融和經濟損失比我們的基礎預期情形要更大」。

德意志銀行不會成為下一個瑞士信貸銀行。儘管如此，在目前西方金融市場對美歐銀行業前景普遍極度缺乏信心的形勢下，任何風吹草動都可能導致儲戶的擠兌和投資者的恐慌出逃，而一旦發生這種情況，對任何銀行來說都將是災難性的。