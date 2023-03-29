從新加坡生存之道看烏克蘭危機

不久前，我出席了新加坡華族文化中心舉辦的《何謂新加坡華人》講座。王賡武教授英語主講，以他的豐富歷史知識，把講題分兩個部分闡述：一、新加坡如何形成；二、何謂華人（Chinese）。在新加坡如何形成的部分，王教授指出，新加坡的形成有許多偶然因素（surprises）。這些因素許多都由大國決定，不是新加坡人能控制和主宰的。王教授也解釋新加坡有大量華人，是因為英國要吸引大量華人到新加坡以促進和中國的貿易。他也沒有避諱地提到因這政策所形成的種族結構，在新加坡建國過程中所造成的困擾。



作者莊理名是新加坡會計師

新加坡建國時，許多人都把我們看成本區域的以色列。其實，烏克蘭、新加坡和以色列都有一些相似的處境。這三個國家的形成，在很大程度上都由大國決定。它們的領土與相對巨大的鄰國都有歷史上複雜的關連，它們也都和鄰國的族群有深厚的淵源。

但為何新加坡與這兩個國家不同，人民能享受和平，安居樂業，與鄰國保持良好關係。如王教授所說，我們有時無法選擇環境，但新加坡領導人選擇了「接受它，處理它」而不是「對抗它，改變它」。

作者認為，新加坡的其中一個成功因素是把自己定位為多民族國家，而不是單一民族國家。(Getty)

我認為具體的原因有以下三點：

第一，新加坡把自己定位為多民族國家，而不是單一民族國家。王教授在講座中提到，當今世界格局，主要是18世紀在歐洲興起的單一民族國家觀念定下來的，把自己定位為多民族國家的是少數。縱使號稱大熔爐的美國，其實也是融為單一文化，而不是由獨特的多文化並存。新加坡不但在憲法上保障各族群的權益和文化，也付諸行動，完全堵住鄰國用族群問題干擾我國內政的藉口。

第二，秉持以本區域為中心的外交政策，以本區域國家的利益為考量。不尋求利用域外大國勢力增加自己的籌碼，從而造成鄰國的不安。新加坡雖然是個小國，但在東盟裏能扮演舉足輕重的角色。鄰國看到新加坡能夠對本區域的利益、和平與穩定發揮巨大貢獻，這其實就是新加坡最好的安全保障。

第三，以經濟發展，而不是以尋求軍事安全保障為基本國策。經濟發展能讓我國有更多資源來增強上述的兩個國策。首先，我們有充裕的資源幫助弱勢群體。市場經濟分配機制的缺陷，會造成少數族群無法均衡獲益，產生族群矛盾，這是世界上普遍的問題，如中國新疆的少數民族和美國的非洲裔。因此，政府須要額外資源來解決這類矛盾。經濟發展也能讓鄰國獲益，輔助國家的外交政策。最後，我們也會有更多資源發展國防力量，阻嚇潛在敵人，這比引入域外勢力更能保障和平。

解決烏克蘭危機，將是個漫長困難的過程。(Getty)

解決烏克蘭危機，將是一個漫長困難的過程，一步一步來，不要妄想一蹴而就。第一步應該是先停火，然後在能確保社會穩定下，把烏東地區定為非軍事區，安排俄軍有序撤離。然而，要保持區域長治久安，烏克蘭可以參考新加坡的經驗，把自己定位為多民族國家，在憲法上和實際行動上保障各族群的權益，在外交上平衡與各鄰國的關係，不尋求軍事結盟，專注發展經濟。烏克蘭應尋求加入各個經濟組織，如歐盟，也不應排除加入有俄羅斯參與的經濟組織，如上海合作組織或金磚國家。

有人會說，俄羅斯對烏克蘭造成這麼大的傷害，要實現以上這些是不可能的。天底下沒有過不去的坎。當年越南因進軍柬埔寨而與東盟對立，現在這兩國不也被吸納進東盟，和平共處，專心發展經濟。

本文獲聯合早報授權轉載

