中日外長會晤　秦剛籲日本勿聯手美國打擊中國晶片業

2023年4月2日，國務委員兼外長秦剛在北京同日本外相林芳正舉行會談。



秦剛表示，當今世界變亂交織，中日關係既存在機遇，也不乏挑戰。去年是中日邦交正常化50周年，習近平主席同岸田首相在曼谷舉行首次會晤，為兩國關係指明了方向。今年我們又迎來中日和平友好條約締結45周年的重要節點，雙方應以領導人重要共識為引領，重溫條約精神，加強交流溝通，推動兩國關係排除干擾、克難前行。

秦剛表示，和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇，這是兩國關係半個世紀曆程給我們的深刻啟示。亞洲是當今世界最具發展活力和潛力的地區，維護地區和平、促進共同發展是各國普遍願望。面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。中日四個政治文件奠定了兩國關係政治法律基礎，重信守諾、以史為鑑是中日關係行穩致遠的重要前提。希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當，同中方共同努力，加強對話溝通、推進務實合作、增進人文交流、妥善管控分歧，為兩國關係排障減負，構建契合新時代要求的中日關係。

中日外長會晤：2023年4月2日，從這張共同社拍攝的照片可見，日本外相林芳正在中國北京釣魚台國賓館會見中國外交部長秦剛。（Reuters）

秦剛指出，福島核污染水排海是事關人類健康安全的重大問題，日方要負責任地處置。美曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心。日本是七國集團成員，更是亞洲一員，應正確引導會議基調和方向，多做有利於地區和平穩定的事，凝聚國際社會真正共識。

秦剛強調，台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。

中日外長會晤：圖為2023年4月2日，從共同社拍攝的這張照片可見，日本外相林芳正在中國北京釣魚台國賓館會見中國外交部長秦剛會面並握手。（Reuters）

林芳正表示，日中關係富有發展潛力。今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願同中方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，妥處各自關切，推動構築具有建設性、穩定的日中關係，共同作為負責任國家為地區和世界繁榮穩定作出積極貢獻。

關於一名日本公民在華從事間諜活動案件，秦剛強調，中方將依法處置。

雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換了意見。