馮德萊恩：中歐關係不是非黑即白　與中國「脫鉤」不可行

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月30日在布魯塞爾表示，歐盟與中國的關係在過去數年明顯變得更疏遠與更艱難，但不會希望切斷雙方之間的經濟、社會、政治和科學聯繫，與中國「脫鉤」也不可行，她主張中歐關係應「去風險」，而不是「脫鉤」。



馮德萊恩在演說中談到，中歐關係近年受一系列議題影響，包括台海、新疆、中國對立陶宛的貿易限制等，她認為中國在國內變得更加專制、在國外則更加堅定自信（more assertive）。

她同時談到中國在俄烏戰爭中的取態，會是中歐關係未來如何發展的決定因素。

馮德萊恩同時強調，她認為與中國「脫鉤」既不可行，也不符合歐洲利益，她提到「我們的關係不是非黑即白，我們的回應也不可能是這樣，這就是為什麼我們需要專注於去風險（de-risking），而不是脫鉤（de-coupling）。」

她稱不欲切斷雙方之間的經濟、社會、政治和科學聯繫，重點應放在確保促進中歐繁榮的貿易和投資關係上。

圖為2023年2月27日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪英，抵達溫莎的市政廳外。（Reuters）

歐盟發言人之前在3月24日公布，馮德萊恩4月首週會與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一起訪問中國。

多位歐洲領導人相繼宣布訪華行程，除了馬克龍、馮德萊恩外，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）也公布會在3月30日至31日國事訪問中國，他23日表示，期間會與中國國家主席習近平見面，討論烏克蘭和平方案。

中國外交部於2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。在歐洲領導人訪華的行程上，外界預計俄烏問題也會成為焦點。