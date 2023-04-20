新加坡總理李顯龍：台海出現誤判和衝突風險在增高

雖然新加坡與近鄰的馬來西亞和印度尼西亞的關係穩定且讓人鼓舞，但在更遠的地方，局勢卻變得更紛亂危險、令人不安。新加坡總理李顯龍星期三（4月19日）在國會參加政府施政方針辯論時指出，新加坡同時面對多個風暴，人們必須意識到外部形勢嚴峻。他重點分析了烏克蘭戰局、中美關係和全球多邊貿易體系這三個方面。



挑戰①俄烏戰事陷僵局嚴重沖擊國際關係

俄烏戰爭陷入僵局，還一直存在升級的危險，這場戰事不只導致物價高漲，也嚴重影響國際關係。

李顯龍星期三（4月19日）下午在國會參與政府施政方針辯論時，談到俄烏戰爭。他說，戰事持續超過一年，目前陷入僵局，沒有跡象顯示會有好結果。

雙方自去年11月便僵持不下。李顯龍說，烏克蘭方面在奪回所有領土之前不願意停止戰鬥，這可以理解，但要達到這個目標會很難。

俄羅斯雖然損失慘重，但也不太可能戰敗，因為俄羅斯人口龐大，能徵召更多士兵，動員更多資源。

此外，戰事升級的危險一直存在。李顯龍說，美國和北大西洋公約組織國家向烏克蘭提供越來越多高端軍事裝備，包括射程更長的炮彈、愛國者導彈防禦系統和主戰坦克。

物價飆漲美歐俄關係破裂 已然紛亂國際關係更覆雜

「如果烏克蘭用這些西方國家提供的武器，在戰場上取得突破，我們無法預料俄羅斯會怎麽回應。」

即使沒有出現最壞的局面，戰事已經對全球造成負面影響。全球能源、糧食和肥料供應受阻斷，物價隨之高漲。

國際關係方面，李顯龍說，俄羅斯與美國、歐洲等北約國家的關係已徹底破裂，短期內不會恢覆正常。俄羅斯今年2月宣布暫停履行《新削減戰略武器條約》（New START），這也是美俄之間僅存的限制核武條約。

俄羅斯入侵烏克蘭也給中國制造難題。美國和歐洲國家希望中國通過自身的影響力，促使俄羅斯停止入侵行為。

李顯龍說，中國選擇不為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供軍事援助，避免觸怒歐美，但也很難譴責俄羅斯的侵略行為，或向俄羅斯施壓，停止戰鬥。中國與俄羅斯有著很長的邊界，必須考慮到與俄羅斯的實質關係。

「戰事使中國難以改善與歐洲的關係，儘管我認為雙方都希望改善關係。中國和美國本來就已經紛亂的關係也變得更複雜。」

挑戰②中美關係短期內不會改善

中國和美國之間存在著很深的相互猜疑與根本的不信任。李顯龍總理認為，中美關係短期內不會改善，這兩個強國就算能夠避開正面沖突，長期存在的敵意與不良關係也會讓雙方付出高昂代價，對世界其他地區來說，也意味著巨大的麻煩。

雙方雖不願發生正面衝突 前景依舊讓人非常擔憂

李顯龍在國會參與政府施政方針和各部門附錄辯論時說，他相信中美雙方不願意發生正面衝突，但前景依舊讓人非常擔憂。「我們依然希望中美關係不會惡化，雙方能夠保持通訊渠道暢通，並隨著時間推移，在相互尊重與互信的基礎上逐步修復關係。」

李顯龍指出，美國民主、共和兩黨雖然在幾乎所有議題上都無法取得共識，但對中國卻有一致的立場。

美方的普遍觀點是，中國的國力日益增強，並更為強勢，這嚴重威脅到美國的利益與價值觀，因此美國必須投入「極端的競爭」，在半導體芯片、量子技術、人工智能、生物科技，以及綠色技術等重要的基礎技術方面，對中國盡量保持「領先優勢」。

李顯龍也強調，對中國有負面印象的不僅是美國政府，最新的皮尤調查（Pew Survey）顯示，超過八成的美國成年人對中國有負面觀感，接近四成的人形容中國為美國的敵人，而不是競爭者或夥伴。

在中國進行的調查也顯示，中國人對美國的觀感也惡化。

李顯龍指出，更重要的是中方領導人已經確信，美國正在尋求「遏制、包圍和打壓」中國的方式，認為華盛頓有意拖慢中國的發展步伐，並削弱中國共產黨的政權。

李顯龍也說，中方有着「東方崛起，西方衰落」的觀點，認為是時候讓中國在世界上佔據應有的位置，香港、新疆和西藏的課題也屬於中國內政，事關國家的安全與完整，沒有討論或者退讓的空間。

中國國家主席習近平2023年3月31日會見新加坡總理李顯龍（李顯龍FB）

挑戰③去全球化沖擊新加坡開放經濟

全球多邊貿易體系正遭遇衝擊，這對小型的開放經濟體構成嚴重影響。而新加坡的生存有賴開放性經濟，一個穩定且運作良好的國際貿易體系是至關重要的。

李顯龍星期三在國會說，新加坡依賴貿易和投資在全球的自由流動，以及一套適用於所有大小國家的通用規則，這在很大程度上幫助新加坡與更大的國家競爭，吸引來自世界各地的投資，並實現增長。

過去幾十年，廣泛的國際共識是支持全球化，各國紛紛降低關稅和非關稅壁壘，協調規則，謀求經濟合作共贏。李顯龍回憶，參加亞太經合組織的經濟體也在探討落實亞太自由貿易區的願景，就算在政治或安全議題上起沖突的國家，也會繼續保持與彼此的商貿關係。

通過限制進出口造成傷害 進一步削弱國際間互信

「現在的情況已經不同。全球多個國家正將國內和國家安全視為首要考量因素，不再談論貿易的互利共贏。」

他也感嘆，現在很多國家在出現國際糾紛時，會波及雙邊貿易，通過限制進出口的方式，給對方造成最大的政治傷害，但與此同時否認有任何不友善的意圖。這引發各國以牙還牙的惡性循環，使得國際互信被削弱，人們也更不願意根據規則行事。

李顯龍指出，全世界正在回到第一次世界大戰和二戰之間，以保護主義為既定模式、貿易規則降為次要的格局，這會給全球帶來很高的經濟成本。

國際貨幣組織最近估計，從長遠來看，全球經濟碎片化有可能使全球生產總值累計減少7％。李顯龍認為，這個估計趨於保守，因為除了影響貨物與服務的貿易，去全球化也會沖擊創意構想的交換、科技的發展與擴展，以及資本流動和跨境融資等經濟增長要素。

他警告，全球經濟的深度脫鉤，將抵消各國花了數十年共同取得的成就。

我們要維護國際聲譽，把代表素質、可靠和效率的新加坡品牌加以發揚；充分發揮優勢，把機遇化為成功；堅守我們的信念，貫徹原則以推進新加坡的利益。這樣才能讓別人認真對待新加坡，才能發揮大於我們面積的作用。我們雖然是個小島國，但我們人民的意志不小、心胸不狹隘，志向也不小。讓我們敢於突破，志存高遠。讓我們政民一起努力，建設能讓我們和下一代引以為傲的新加坡。 李顯龍談如何應對紛亂的世界格局

李顯龍籲國人全力支持黃循財和第四代領導班子

李顯龍說，新冠疫情期間，整個第四代領導團隊發揮了重要作用，他們也對彼此的判斷和能力更有信心。李顯龍呼籲新加坡人全力支持副總理兼財政部長黃循財和第四代領導班子，讓領導層更新取得成功。

李顯龍呼籲新加坡人全力支持副總理兼財政部長黃循財和第四代領導班子，讓領導層更新取得成功。

新加坡： 圖為2022年4月16日，新加坡總理李顯龍（左）與財長黃循財在記者會上握手。（Facebook@Lawrence Wong）

要長期確保有優秀的領導是每一代人永無止境的高難度挑戰。李顯龍在國會參與政府施政方針辯論時指出，他和年長內閣同僚能做的，並確保要做到的是，籌組強大能幹的新團隊接過領導棒子。

「新的領導層便能帶領新加坡繼續前進，國家也有機會培養和支持在他們之後，能勝任這個工作的新一代領導。」

李顯龍說，第四代領導班子已經就位。新冠疫情期間，新加坡人體會到擁有堅實政治領導力的重要，如果沒有能夠制定方向、採取艱難決定、號召群眾的政治領導，應對方案和抗疫結果會非常不同。

「坐在『熱席』裏的是聯合領導政府抗疫跨部門工作小組的部長，但整個第四代領導團隊發揮了重要作用。對他們來說，那是一次成長經歷。通過處理危機，他們更了解彼此，對彼此的判斷和能力更有信心。」

李顯龍說，第四代領導班子日益肩負確保國家安全和人民福祉的工作，在國內和國際空間都有重要議程要完成。

「但他們不能憑一己之力完成。他們需要每名新加坡人，包括各位國會議員的支持，才能完成工作。」

第四代領導班子去年推選黃循財為領軍人。李顯龍籲請新加坡人全力支持黃循財和第四代領導班子，不僅是在現階段他們作為李顯龍團隊成員時，也包括他們日後接過領導棒子，成為新加坡下一個領導團隊的時候。

「請幫助我促成領導更新成功，為了新加坡好，也為你們。支持為你們勤奮工作、運行有效的政府；推選你們能信任的領導人，帶領我們前行；給自己最好的機會，確保我們的制度在未來的日子裏，為新加坡人良好運行。」

李顯龍：台海出現誤判和沖突風險在增高

中美兩國在香港、新疆和西藏課題上存在分歧，但是最危險的潛在沖突暴發點是在台灣問題上。李顯龍總理警告，台灣海峽形勢緊張，各方動作不斷，出現誤判和意外的風險正在增高。

李顯龍星期三在國會辯論上說，新加坡和中國大陸是好朋友、和台灣也是老朋友，新加坡嚴格奉行「一個中國」政策，並持續支持兩岸關係和平發展。不過，中西方對台灣問題的看法分歧讓人擔憂。

蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫4月5日在美國南加州會面，雙方強調美台關係對於維持地區經濟自由、和平與穩定的重要性。（台灣總統府）

一中原則是北京最紅紅線

他指出，中國大陸將台灣視為最重要的課題，「一個中國原則」是北京最紅的一道紅線。在西方，雖然大多數國家正式採納「一個中國」政策，但有另一種說法在西方也越來越流行，即認為兩岸關係問題，是一個更寬泛的、民主對壘專制的意識形態問題。

李顯龍說，中西方對台灣問題的看法分歧讓人擔憂。目前台灣海峽形勢緊張，各方不斷有動作，回應彼此的動作。

他舉例，台灣領導人蔡英文在美國過境時與美國眾議院議長麥卡錫會面後，中國大陸在台灣周邊進行了為期三天的大規模軍事演習。中國中央電視台的一篇報道，將這些演習描述為「對台島及周邊海域關鍵目標，實施模擬的聯合精確打擊」。

李顯龍警告，台海局勢出現誤判和意外的風險正在增高。

這是新加坡政要兩個月內第二次在國會提到台海緊張關係。

國會撥款委員會2月底辯論外交部開支預算時，有多名議員關注中美之間的緊張關係。外交部長維文（Vivian Balakrishnan）回應時提到台灣卡在美國和中國大陸之間的情況，並指出台海已經成為更危險的閃點，擦槍走火就可能引爆中美沖突。

維文當時也說，如果美中在台灣海峽發生沖突，對新加坡的影響將比烏克蘭戰爭來得更直接。