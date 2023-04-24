三不承諾不足以說服秦剛　菲律賓難以玩轉中美

中國國務委員兼外長秦剛日前訪問菲律賓，雖然中國官方稱此行是為了落實中菲領導人的合作共識，但結合近來橫亙於中菲之間的難題，秦剛此行交涉美菲軍事基地的目的不言而喻。那麼秦剛此行達到了目的嗎？

秦剛4月22日下午拜訪菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）。在閉門會談後，小馬可斯表示，他與中國官員進行了「富有成效的」會談，解決了菲律賓和中國之間最近的問題。「我們兩國和許多其他國家最近發表的一些聲明可能被誤解了。所以今天，我們能夠與中國外交部長秦剛部長交談，這真的很有用。這樣我們就可以直接交談，解決問題。」

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）與秦剛會談後，菲律賓外交部發表聲明指出，「馬納羅部長重申，菲律賓遵循一個中國政策；但他同時也對台灣海峽兩岸緊張局勢加劇表達關切。」

儘管小馬可斯說會談富有成效，但沒有官方訊息表現出中菲就美國使用菲律賓軍事基地一事取得了諒解。

中國國務委員兼外長秦剛訪問菲律賓，2023年4月22日與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo，不在圖中）在馬尼拉會面。（Reuters）

菲律賓與美國2月同意擴大2014年美菲《強化防務合作協議》（EDCA），菲律賓將額外開放4個軍事基地供美軍使用。美菲當時並沒有公布新增軍事基地的具體地點。直到今年4月3日菲律賓才公布新增軍事基地的地點，是位於卡加延省（Cagayan）Sta Ana鎮的Camilo Osias海軍基地、卡加延省Lal-lo 機場、伊莎貝拉省（Isabela）Gamu鎮的Melchor Dela Cruz軍營以及巴拉望省（Palawan）的Balabac島。卡加延省和伊莎貝拉省的基地位於呂宋島北部和東北部，距離中國台灣很近，而位於巴拉巴克島的基地則靠近南海。

中方對此反應強烈。中國駐菲大使黃溪連稱，美國打算利用新的軍事站點「服務於其地緣政治目標，並以犧牲菲律賓和整個地區的和平與發展為代價推進其反華議程」。

為了安撫中國，菲律賓總統小馬可斯4月10日表示，美國可使用的菲軍事基地不會被用於發動進攻。4月19日的參議院聽證會上，菲律賓外長馬納羅稱菲方不會允許美國在菲軍事基地存放武器用於台海軍事行動，也不允美軍軍艦飛機在基地補充燃料、維修或重新裝備。馬納羅指，根據《加強防務合作協議》的規定，未指定的「任何其他活動」均須得到雙方的同意。

不會被用於發動進攻，不會允許美國在菲軍事基地存放武器用於台海軍事行動，不允美軍軍艦飛機在基地補充燃料、維修或重新裝備，這可以算是秦剛21日到訪之前菲方給出的三個公開承諾。但是如果這些說法可以滿足中方的需要，就不會有秦剛到訪一事。

秦剛在會見小馬斯科時說希望菲方正確把握歷史大勢，着眼地區和平穩定大局，從兩國人民根本利益出發，妥善處理涉台、涉海等問題，切實回應中方正當關切，尊重中國主權、安全和領土完整，把堅持戰略自主、不選邊站隊的承諾落到實處。

一句希望「落到實處」，代表了行勝於言。

美菲關係／美菲軍事合作：圖為菲律賓與美國軍官就2023年3月13日展開為期3周的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演出席開幕禮。（Reuters）

菲律賓的承諾實際上是脆弱的。菲律賓駐美國大使、同時也是總統小馬可斯親戚的羅曼德斯（Jose Manuel Romualdez）2022年9月曾向日本《日經新聞》表示，菲律賓將在台灣發生衝突時讓美軍使用該國的軍事基地。特朗普政府時期負責印太安全事務的助理國防部長薛瑞福也曾公開表示，美國軍方對台灣可能遭受攻擊的擔憂日益增加，希望在未來一兩年內能確保對菲律賓的進入。

《加強防務合作協議》是2014年在時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）的領導下簽署的，該協定允許美國進入菲律賓基地進行聯合訓練、預先部署設備以及建造跑道、燃料儲存和軍事住房等設施。眾所周知，美國獲得對菲更多基地的進入權，是為了增強美軍對南海和台海危機事態的應對能力。並非只是如小馬可斯辦公室所說的「促進國家的災難應對」，作為緊急情況下人道主義與救援工作的跳板。

一旦台海出現狀況，菲律賓如何阻止美軍不使用這些基地存放武器補充燃料？菲律賓是為了增強在南海爭端重大話語權，希望引入美國壯膽，在南海問題上美菲可以肩並肩，但在台海問題上美菲如何分道揚鑣？菲律賓的三不承諾根本沒有說服力。

在秦剛訪問期間，正值菲美規模最大的「肩並肩」聯合軍演之際，菲律賓武裝部隊發言人亞義拉上校在接受媒體採訪時表示為提高部隊的防禦能力，在菲律賓境內進一步增加《加強防務合作協議》下的軍事基地是有可能的。他說：「我認為這是有可能的，因為我們希望有防衛能力，因為我們是個群島國家……如果我們要保護主權和領土完整的話，其中包括對我們人民應享有的海洋資源的保護，我們就需要菲律賓武裝部隊有360度的全方位防禦能力。」

之所以出現的此等局面，根本原因在於菲律賓試圖利用中美博弈的大趨勢左右逢源，在軍事上利用美國急需軍事基地的心理，不斷謀求美軍的支持，在戰略上，利用中方希望平息事端的訴求，不斷要求簽署更多的經濟合作協議。火中取栗是危險的，菲律賓是否能玩得轉中美還是未知數。北京不會輕信菲律賓的承諾，等待菲律賓的不會是中方的忍氣吞聲。