秦剛：中國必將依靠開放走向未來　不能到達現代化彼岸就過河拆橋

中國國務委員兼外長秦剛周五（21日）出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式，並發表主旨演講。他表示，中國的現代化成果在開放中取得，必將依靠開放走向未來；又提到現代化不是少數國家壟斷獨享的特權，不能因為自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋。



秦剛表示，樹高千尺必有根，水流萬里總有源。中國式現代化的成功，不是從天上掉下來的，也不是從地下冒出來的。而是中國共產黨秉持初心使命，帶領全國人民一步一個腳印闖出來的，有著深刻的歷史、實踐和理論邏輯。事實雄辯地證明，現代化並沒有固定模式，不是單選題，只要符合自身的國情，有利於人民的發展，任何國家都能實現現代化夢想。相反，削足適履，盲目照搬外來模式，不僅南轅北轍，甚至可能導致災難性後果。

秦剛表示，作為世界上最大的發展中國家，中國始終胸懷天下，實現現代化不是為了孤芳自賞，更不是為了「本國優先」，而是在實現自身發展的同時，為世界和平注入更多正能量，為全球發展帶來更多新機遇。相信一個人口規模巨大的現代化，必將為全球經濟復甦注入更強勁動能；一個全體人民共同富裕的現代化，必將為各國共同發展開闢更廣闊路徑；一個物質文明和精神文明相協調的現代化，必將為人類社會進步開創更美好前景；一個人與自然和諧共生的現代化，必將為建設清潔美麗世界提供更可行方案；一個走和平發展道路的現代化，必將為世界和平穩定帶來更多確定性。

「中國式現代化與世界」藍廳論壇在上海北外灘世界會客廳舉辦，秦剛出席。 （澎湃新聞）

秦剛表示，中國的現代化成果是在開放中取得的，也必將依靠開放走向未來。中方將以舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會為契機，進一步深化與世界各國利益融合，還將加大對全球發展合作的資源投入，盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔，讓國際金融貨幣流通擺脫投機操控、制裁施壓的惡夢，回歸服務實體經濟、促進現代化的本源。

秦剛進一步指，中方將更加堅定地捍衛各國發展權利。現代化是每個國家不可剝奪的權利，不是少數國家壟斷獨享的特權。不能因為自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋，給別國實現現代化設置路障，更不能因為別國走不同的現代化道路，就打壓遏制阻斷。中國不搞什麼大國競爭，中方堅決維護的是自身的發展利益，是中國人民追求美好生活的權利。中國尊重各國人民自主選擇的現代化道路，反對製造意識形態對抗，搞「新冷戰」，反對干涉內政、強加於人。中國維護全球化正確方向，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鍊」，反對單邊制裁、極限施壓。中國全力維護產供鏈穩定暢通，讓經濟全球化與各國現代化雙輪驅動、相得益彰。

秦剛發表主旨演講。（澎湃新聞）

秦剛又提到台海問題，指台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。今天，破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國大陸，而是「台獨」分裂勢力以及少數企圖利用「台獨」的國家。他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、「和平分裂」中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權。14億中國人民不會答應。中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。

他稱，中方要正告那些打著國際秩序旗號，幹著破壞國際公理勾當的勢力：台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要在一個中國原則上做文章，中方絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，中方絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚。

最後，秦剛強調，中國式現代化版權屬於中國，機遇屬於世界。中方願同各方同舟共濟，攜手共進，推動各具特色的現代化事業，共創世界更加美好的明天。中國亦將更加積極地推進高水平開放。