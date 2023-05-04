無人機刺殺普京？不論是真刺殺還是試探　都不是一個好預兆

事情，大家應該也都知道了，俄羅斯指責烏克蘭派無人機刺殺普京，當然，普京不在克里姆林宮，一切有驚無險。這完全我個人的觀點：這是一個很不祥的信號，又一道紅線正被踐踏成虛線。



算起來，這是俄烏衝突爆發一年來，克里姆林宮首次遭到襲擊，而且是連環襲擊。事情很詭譎，肯定又是一個里羅生門，大致如下吧。

1，5月2日晚，兩架無人機侵入莫斯科克里姆林宮，按照俄羅斯方面的說法，「由於軍方和特勤部隊使用雷達戰系統及時採取行動，無人機的行動遭到終止」。但無人機被擊落後的碎片，灑落在克里姆林宮，穹頂可見爆炸後的痕跡。

2，誰幹的？俄羅斯指責是烏克蘭。克裏姆林的聲明說：「我們將這一行動視為計畫中的恐怖主義行徑，這也是暗殺總統的一次圖謀，而且發生在5月9日莫斯科紅場勝利日閱兵的前夕，規劃中有外國貴賓也將出席這次勝利日閱兵活動。」

圖為5月3日，俄羅斯發佈影像稱有無人機襲擊克里姆林宮，出現的小型爆炸畫面。（Reuters）

3，普京在哪裏？俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，在無人機試圖襲擊時，普京沒在克里姆林宮，而是在距離莫斯科不遠的新奧加廖沃官邸中工作，「他的工作表沒有變化，繼續正常進行」，5月9日紅場閱兵計畫不變。

4，沒有人員傷亡，但性質很惡劣。克里姆林宮宣稱：「俄方保留在其認為合適的地點和時間採取報復措施的權利。」

5，作為補救措施，無人機襲擊事件發生後，莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧當即下令，禁止所有未獲授權的無人機在莫斯科上空飛行。

6，烏克蘭怎麼說？正在芬蘭訪問的烏克蘭總統澤連斯基，斷然否認烏克蘭跟此事有牽連，他說：「我們不攻擊普京或莫斯科，我們在自己的領土上戰鬥，我們正在保衛我們的村莊和城市。我們也沒有足夠的武器來做這件事……」

7，美國又怎麼看？美國國務卿布林肯說，他無法驗證相關報導的真實性。被追問如果真是烏克蘭幹的，美國持什麼立場？布林肯表示：烏克蘭每天都在遭受攻擊，我們讓烏克蘭來決定它如何自衛。

8，那到底誰幹的？烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克，則給出另一種解釋：「這一切都可以預見... 俄羅斯顯然在準備一場大規模的恐怖襲擊。」根據他的暗示，這樣的事件，不過是給俄羅斯理由來對烏克蘭平民發動襲擊。至於俄境內的其他遭襲事件，他認為同俄反戰力量有關。

9，無人機襲擊事件後，包括基輔在內的烏克蘭多個城市，拉響防空警報。戰鬥在多條戰線繼續，有俄羅斯議員公開聲稱，作為報復，俄軍應對澤連斯基的總統官邸發動導彈攻擊。

10，烏克蘭郵政局宣佈，將發佈無人機襲擊克里姆林宮的郵票。事情就是這樣的事情，雖然在好萊塢電影中，克里姆林宮經常遭到襲擊，但作為俄羅斯心臟中的心臟，克里姆林宮不僅僅是銅牆鐵壁，這樣的襲擊，是非常非常罕見的。

不由讓我想起冷戰時期的「紅場事件」。

1987年5月28日，當時西德青年馬蒂亞斯·魯斯特，駕駛一架租來的小飛機，出人意料地降落在了莫斯科紅場。這震驚了整個世界，一架西方國家飛機輕鬆在紅場降落，意味着蘇聯的防空網存在重大疏漏，如果是北約的戰鬥機呢？

最終的結果，魯斯特被判處4年有期徒刑，不久後被驅逐出境，一大批蘇聯和蘇軍高級官員被撤職查辦。

無人機攻擊克里姆林宮，顯然比36年前的紅場事件更為惡劣，畢竟這是攻擊性的飛機，而且攜帶了炸彈，更直接突入了克林姆林宮裏面。

圖為5月3日，俄羅斯莫斯科紅牆外，禁止使用無人機的警告牌。（Reuters）

這裏面也有一系列的疑問：

無人機怎麼突破俄羅斯的天羅地網，一直突入到克裏姆林上空的？既然已經攻擊到這個部位，怎麼攜帶的是這麼很小當量的炸彈？發動無人機攻擊的一方，是否知道普京當時不在克里姆林宮？

儘管俄方認定，這次無人機攻擊，就是烏克蘭幹的，意圖刺殺普京。但在我看來，這樣的刺殺，成功率太低，更多是一種力量展示，展示有攻擊克里姆林宮的能力，展示有破壞勝利日大閱兵的能力，更是對俄國民信心的沉重打擊。

另外，外界也看到了，俄羅斯的防線確實有重大疏漏，估計不少官員難逃追責。

必須看到，烏軍最近的一系列進攻，明顯更有預謀和殺傷力。當然，考慮到正當性或者威懾力，對於俄境內的一系列爆炸，烏方的公開立場，往往是既不承認也不否認，甚至有時故意否認，指責俄自導自演。

但私下裏，大家都知道，有些襲擊就是烏方幹的，就比如去年的克裏米亞大橋遭襲事件。這或許也是美國不置可否各種打哈哈的原因。

最關鍵的，接下來會發生什麼？

請原諒，我很悲觀，這次對克里姆林宮的襲擊，是一個很不祥的信號，意味着一些紅線正被突破，甚至是一系列血雨腥風的開始。

第一，戰火必然燒向俄羅斯境內，甚至俄羅斯心臟。

這也很簡單，對烏克蘭來說，俄軍可以在烏境內各種襲擊破壞，憑什麼烏軍就不能越境反攻？只有越境反擊，俄羅斯才會感受到痛，才會有更大的殺傷力和威懾力。

所以，儘管烏克蘭不承認，俄羅斯境內的爆炸，肯定還會越來越多；甚至對克里姆林宮的襲擊，這肯定也不會是最後一次。

第二，雙方不僅僅是陣地戰消耗戰，還有無人機戰和超限戰。

在頓巴斯在赫爾松等地，確實是陣地戰消耗戰，雙方都在摩拳擦掌，不排除接下來是一場大戰。更要看到，在未來戰爭中，無人機正發揮着無可替代的甚至改寫戰局走向的重要作用。

讓人倒吸一口涼氣的是，無人機攻擊越來越有超限戰的跡象。以前感覺俄烏至少還有默契，不會襲擊對方首腦，不進行斬首行動。但現在，一旦殺紅了眼，什麼民用設施，什麼平民小孩，都會是犧牲品。普京和澤連斯基，風險也在急遽升高。

第三，更可怕的，可能還在後面。

別忘了，烏克蘭背後有美西方的全力支持，俄羅斯則是世界第一的核大國。西方會允許烏克蘭失敗嗎？最近，美國又宣佈援助了烏克蘭一批武器，歐盟則下令加班加點向烏克蘭供應彈藥。

俄羅斯會接受失敗以及戰火燒向本土嗎？尤其是當普京也成為暗殺目標後。這不僅僅是戰鬥到最後一個烏克蘭人的問題，俄羅斯畢竟是一個核大國，冤冤相報何時了，想想真挺可怕的。

本文獲新華社記者、原環球日報副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。原文：無人機刺殺普京？這是一個很不祥的信號

