俄羅斯勝利日閱兵「低調但講究」　普京講話釋放什麼信號？

俄烏戰場形勢持續膠着，兩架無人機不久前剛剛深夜襲擊克里姆林宮。在緊張不安氛圍的籠罩之下，俄羅斯5月9日的勝利日閱兵仍如期而至，俄總統普京出席並發表講話。

本文獲授權轉載自觀察者網。文/觀察者網王慧、張菁娟 編輯/馮雪



閱兵式共持續了45分鐘，其中普京講話10分鐘。據俄媒報道，今年約8000名俄軍軍人以及100多件武器和裝備接受檢閱。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

「低調」、「平淡」、「規模小」、「時間短」成為全球媒體評價這場閱兵式的關鍵詞。

「雖然今年的紅場閱兵『短小精悍』，但是該有的項目都有。」軍事評論員宋忠平告訴觀察者網，今年紅場閱兵的地面裝備減少了不少，只是着重展示了一些關鍵裝備。

「比如，打頭陣的依然是被譽為『傳奇坦克』的T-34坦克。這代表著要堅持歷史，要緬懷歷史。S-400防空導彈、『伊斯坎德爾』戰術彈道導彈也亮相了，這些都是在戰場上經歷過實戰檢驗的裝備。壓軸登場的是『亞爾斯』車載洲際彈道導彈，這是要用三位一體的核力量來震懾美國及北約，達到讓北約和美國不敢介入俄烏軍事衝突的目的。」

宋忠平認為，通過這次閱兵，俄方想說的話、該表達的意涵都已經傳達得清清楚楚了。「只展現重要武器裝備為的就是將整個紅場閱兵的時間週期縮短，避免存在變數，一切以安全為準，空中檢閱和『不朽軍團』遊行的取消也是出於同樣的原因。」

觀察者網注意到，和去年一樣，今年紅場閱兵的空中表演部分也被取消，俄方給出的理由也和去年相同——天氣原因。

然而，從視頻畫面可以看出，當時的天氣狀況非常好。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

「俄方其實是不希望俄烏軍事衝突波及空中梯隊，」宋忠平說，因為空中梯隊一旦出動，免不了會在機場起飛降落，這樣很可能遭到烏克蘭特種作戰部隊或烏特工的破壞。因此，取消空中表演，主要是為了確保閱兵的安全。

值得注意的是，今年勝利日，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼、白羅斯和亞美尼亞等國領導人和普京一起在紅場看台上觀看了閱兵式。

宋忠平認為，這一安排也有維護安全的考慮。「畢竟眾多國際領導人在場，烏克蘭如果想搞破壞，必然要三思，敢不敢這麼做。」

外交學院國際關係研究所教授李海東認為，這些領導人和普京共同出席閱兵式表明，閱兵本身及其傳遞出的歷史、現實和國際關係相關含義，是得到較多國家理解、認同和支持的。

「除了摩爾多瓦、阿塞拜疆外，其餘7個獨聯體成員國領導人均到場。這足以體現獨聯體國家的團結、對俄羅斯的支持和對俄羅斯安保能力的信心。」中國國際關係學會副會長、華東師範大學俄羅斯研究中心執行主任劉軍說。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

「戰爭」是普京對俄羅斯與西方關係的定性

去年勝利日閱兵，普京的講話長達24分鐘，今年加上默哀，講話時間共計10分鐘。儘管時間比較短，但講話中卻出現不少亮點。

劉軍認為，普京的演講很有氣勢，很能打動人，體現出一種必勝的信念。

「普京談到偉大衛國戰爭的歷史意義、歷史功勳，祖輩、父輩的犧牲，感謝所有為捍衛祖國做出犧牲的人們。」劉軍說，即便是今天俄羅斯與西方關係惡化、敵對的背景下，普京依舊公正、客觀地對英美聯軍打敗法西斯做出的犧牲和貢獻表示感謝，這很不容易。

同時，他還提到了中國在抗日戰爭期間，為世界反法西斯戰爭做出的犧牲和奉獻。

普京說：「對於我們俄羅斯人來說，有關祖國保衛者的記憶是神聖的，我們將永遠銘記於心。我們向與納粹主義勇敢鬥爭的抵抗者，向美國、英國和其他國家的盟軍士兵致敬，我們緬懷和紀念中國軍人抗擊日本軍國主義的壯舉。」

他還提到了特別軍事行動，並為參加特別軍事行動的人感到驕傲。

「所有在前線作戰的人，在火力下為前線提供支持的人，救助傷員的人，沒有什麼能比你們在戰鬥中的工作更偉大。我們國家的安全、國家和人民的未來都在你們手中。你們光榮地履行著自己的職責，為俄羅斯而戰。你們的家人、孩子和朋友都在你們身後，他們在等待著你們。我相信你們一定能感受到他們無盡的愛。整個俄羅斯已經團結一致，準備好支持我們的英雄們，我們為你們祈禱。」

9日當天，不少西方媒體的新聞標題聚焦於普京的這句話：「今天，我們的文明再次處於決定性的轉折點，一場針對俄羅斯的戰爭已爆發。」

「去年，普京在講話中並未提及『戰爭』一詞。」劉軍說，「我認為，這是普京對俄羅斯和西方之間關係、矛盾的定性。既然這樣一種定性發生了變化，也預示著俄羅斯將會採取更為強硬的態度來應對和贏得這場戰爭。」

普京說，西方的精英仍在堅持他們的「排他性」，挑撥離間，分裂社會。他們挑起血腥的衝突與動盪，播種仇恨，渲染「恐俄症」，建立侵略性的民族主義，踐踏傳統價值觀。

「他們似乎都忘了，瘋狂的納粹給這個世界帶來了什麼，他們甚至也忘了是誰打敗了可怕與邪惡的納粹，是誰為了歐洲人民的解放甚至不惜犧牲自己性命。我們發現，在一些國家，蘇聯士兵的紀念碑被無情地摧毀，真正的英雄被誹謗與抹殺，而對納粹及其同黨的崇拜卻正在建立。」

普京指出，一些國家這麼做的目的是想肢解並毀滅俄羅斯，扭轉第二次世界大戰的成果，徹底打破全球安全，摧毀國際法體系，扼殺其他正處於發展中的主權。

「擊敗納粹主義和軍國主義是奠定二戰後國際秩序合法性基礎的關鍵要素，這些關鍵要素能否維繫對當前和未來國際秩序持久與否有重大影響，」李海東說，因此普京在演講中強調，反納粹主義、反軍國主義都是二戰的勝利成果，不容玷污，應予以維繫。現在國際秩序持續出現動盪，原因是一些國家集團在反納粹主義和軍國主義方面出現了明顯倒退，導致出現了俄羅斯認為的歐亞的動盪。

「普京清晰地表達出，全球安全體系和國際法體系遭受侵蝕是因為一些國家不僅忘記了歷史，還扭曲了歷史，而俄羅斯是當前國際安全體系和國際法體系的維護者。」

李海東分析道，普京的演講強調了多極格局的核心思想，並且就美國對俄政策中的極端和狂熱進行了猛烈地抨擊。這意味着在可預期的未來，俄羅斯和西方的關係很難達成一種穩定和解的狀態。

俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵儀式：俄羅斯2023年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。圖為2023年5月9日，紅場閱兵儀式的照片。（Reuters）

「沒有勝利日做基礎，歐洲的未來無從談起」

勝利日當天，美國國防部宣布，為加強烏防空能力和維持火砲彈藥供給，美國將再向烏克蘭提供總額12億美元（折合人民幣約為83.13億元）一攬子長期軍事援助。

此次軍援包括155毫米砲彈、額外的防空系統和彈藥、無人機彈藥、商業衛星圖像服務，以及幫助「將西方防空武器、導彈和雷達」與烏克蘭現有系統相整合的設備等。至此，美承諾的軍援已達369億美元。

歐洲方面，歐盟委員會主席馮德萊恩於5月9日訪問基輔，參加「歐洲日」慶祝活動。

就在馮德萊恩到訪前一天（5月8日），烏克蘭總統澤連斯基簽署法令，將5月9日的衛國戰爭勝利日，改為「歐洲日」。

劉軍認為，烏克蘭把5月9日定為「歐洲日」，實際上是一種要徹底和俄羅斯切割的表態，意味著烏克蘭想倒向西方，加入歐盟、北約，徹底成為歐洲的一員。而馮德萊恩選擇在5月9日到訪基輔，是為展現歐盟對烏克蘭的支持。

李海東也表示，澤連斯基的做法是對烏克蘭未來外交方向的明確選擇。但他指出，「歐洲日」之所以成為可能，關鍵在於有勝利日做基礎，否則歐洲的未來無從談起。

他解釋道，勝利日建立在徹底擊敗納粹勢力基礎之上，創造了歐洲再現的機遇，而歐洲的持久安全是是基於歐洲國家的共同努力，而非建立在分裂基礎之上。

「澤連斯基所說的『歐洲日』如果意味著在更廣範圍歐洲區域內促進各國和解，那麼『歐洲日』和勝利日之間的歷史邏輯是有可融合性的。但如果澤連斯基所謂的『歐洲日』的真實含義是加劇現有的歐洲分裂對抗、將俄羅斯排除出歐洲的話，那麼『歐洲日』就建立在否定二戰期間擊敗納粹的勝利歷史、遺產基礎之上，這是不幸的。」李海東說。

馮德萊恩2023年5月9日訪問基輔，與澤連斯基會面（Twitter@Ursula von der Leyen）

他認為，一個包括俄羅斯在內的歐洲才是真正完整的歐洲，而將俄羅斯排擠在外的歐洲、不能主導歐洲國家命運的歐洲，注定是一個分裂和對抗的歐洲。

在歐洲，「歐洲日」是慶祝歐洲和平與統一的紀念日，包括兩個完全不同定義的紀念日，其中5月5日紀念歐洲委員會（非歐盟機構）成立，5月9日紀念歐盟這一概念計劃的提出。

烏克蘭總統府公佈的文件顯示，澤連斯基在解釋設立「歐洲日」的理由時稱，「意識到烏克蘭人民的『歐洲身份』，為了加強歐洲各國人民的團結，確保歐洲大陸的和平、安全與穩定，證明對民主理想和價值觀的承諾，支持青年和其他公共團體的倡議，我在此決定在烏克蘭設立『歐洲日』，將於每年的5月9日與歐盟成員國一起慶祝」。

9日當天，馮德萊恩會見了澤連斯基，並就烏克蘭最終申請加入歐盟進行磋商，這是自去年2月俄烏衝突爆發以來，馮德萊恩對基輔的第5次訪問。

「目前來看，烏克蘭加入歐盟的可能性還是很大的，因為歐盟本身是一個政治經濟組織，況且對俄羅斯來說，安全上的威脅主要來自北約而非歐盟。」劉軍說。

李海東則認為，烏克蘭加入歐盟難度偏高，條件還不成熟。「將一個處於衝突中的國家納入歐盟，會成為歐盟極其嚴重的負擔。」