「經濟脅迫」炒作多日　G7財長會聯合聲明結果隻字未提中國

綜合路透社和澳新社報道，在美國債務危機和俄烏衝突的陰影下，七國集團（G7）財長當地時間5月13日結束為期3天的會議。會後發布的聯合公報沒有直接提及美國債務違約風險，但提出明確警告，全球經濟不確定性加劇的情況下，要保持警惕。



作者：楊蓉



本文原載《觀察者網》，《香港01》獲授權全文轉載。



另一方面，儘管在會前外媒頻頻炒作，所謂「中國經濟脅迫」預計會成為本次會議「重點」，公報中並沒有具體提及中國。美媒稱，與會官員顯然不願公開譴責中國，因為大多數國家與這個正在崛起的大國有着巨大的利害關係。

當地時間5月11日至13日，G7國家財長與央行行長在日本新潟市舉行會議。會後的聯合公報稱，全球經濟面對新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情、俄烏衝突和相關通脹壓力等多種衝擊「表現出了韌性」，但同時發出警告，「在全球經濟前景不確定性加劇的情況下，各國須保持警惕，保持宏觀經濟政策的敏捷性和靈活性」。

澳新社稱，此次財長會議正值美國潛在的債務違約加劇了對於全球前景的擔憂，而在此之前，全球經濟前景已經籠罩在頑固高通脹和美國銀行危機的陰雲之下。「雖然公報沒有提到美國的債務上限僵局，但該話題一直在討論中出現。」據路透社，日本財相鈴木俊一透露，與會官員在11日的工作晚宴上討論了美債問題，但他拒絕提供細節。

美國財長耶倫（Janet Yellen）13日接受採訪時坦言，此次有關提高美國債務上限的談判比過去「更困難」，這反映了自前總統特朗普（Donald Trump）時期以來持續的政治兩極分化。不過，她仍希望找到解決方案，並稱總統拜登（Joe Biden）本週與國會領導人召開的會議上「幾乎每個人」都同意違約不可接受，這是一個積極迹象。

耶倫：圖為2023年4月12日，美國財長耶倫在首都華盛頓出席會議。 （Reuters）

路透社稱，英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）則在日本給出了一個「令人警醒的評估」，他表示，如果美國未能達成協議提高聯邦借款限額並由此導致其經濟增長「偏離軌道」，那將「絕對是毀滅性的」。他認為，美國在債務上限問題上的僵局對全球經濟構成了「非常嚴重」的威脅。

無獨有偶，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass） 參加會議期間受訪時也表示：「顯然，世界最大經濟體的困境對所有人都是不利的。不解決這一問題，後果將很糟糕。」據悉，耶倫12日透露，她下週將與華爾街高級銀行家會面，以討論華盛頓自1789年以來首次違約的可能性。

針對前段時間美國中小型銀行接連破產帶來的衝擊，會議延續了與4月評估後的相同看法，即由於2008年全球金融危機後的監管改革，全球金融體系是「有彈性的」。不過，財長們也同時承諾要解決「銀行系統中的數據、監督和監管漏洞」。與此同時，公報表示要打擊仍處於「高位」的通脹，並確保對未來價格走勢的預期保持控制。

本次會議上提出的新設想是讓G7向低收入和中等收入國家提供援助，以便後者在能源相關的產品供應鏈中發揮更大的作用，例如提煉礦物和加工製造部件等。聯合公報提到，「供應鏈的多樣化有助於保障能源安全，幫助我們保持宏觀經濟穩定」，並補充說該計劃將「最遲在今年年底前」啟動。

在這方面，聲明沒有提到外媒此前頻頻炒作的由美國提出的想法，即考慮對對華投資實施有針對性的限制，以打擊中國對其他國家使用「經濟脅迫」的行為。不過，公報聲稱，G7將努力確保外國對關鍵基建設施的投資不會「破壞東道國的經濟主權」。此外，G7此前宣稱致力於保護的所謂「基於規則的國際秩序」，也只是被簡單提及。

對於上述針對中方的「指控」，中國商務部發言人束珏婷11日表示，如美國脅迫盟友共同限制對華投資的消息屬實，中方將堅決反對。中國外交部發言人汪文斌12日也回應指出，說到經濟脅迫，第一個應當受到聲討的，恐怕非美國莫屬。美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，其行為嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

中國商務部新聞發言人束珏婷2月9日主持新聞發布會。（商務部）

汪文斌表示，據媒體報道，從2000年到2021年，美國對外制裁增加了933%。僅特朗普政府四年間就實施了3900多項制裁，相當於平均每天揮舞3次「制裁大棒」。截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達9400多項。美國已對世界上近40個國家實施過單邊經濟制裁，全球近一半人口受到影響。

汪文斌指出，實際上，七國集團其他成員在美國的經濟脅迫和霸凌面前也難以倖免。日本東芝、德國西門子（Siemens）、法國阿爾斯通 （Alstom）等企業，都曾是美國打壓的對象。如果G7峰會要把「應對經濟脅迫」列入議程，我建議可以先討論一下美國的所作所為。日方在主辦G7峰會時，是否可以代表其他同樣遭受美國霸凌的成員國向美方表達一些關切？或者至少說幾句真話？中國自身就是美國經濟脅迫的受害者，我們一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫。我們敦促七國集團順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的「小圈子」，不要做經濟脅迫的同謀和幫凶。