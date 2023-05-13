法媒：G7擬設「原材料俱樂部」減少對華依賴

七國集團（G7）要調整與中國的關係，減少對華依賴但不脫鉤。為了減少在原材料供應上對中國的依賴，它們準備直接同原材料原產國合作。



德國高級官員星期四（5月11日）透露，德國希望G7國家領導人在下星期召開的廣島峰會上，針對與中國的經濟關係達致共同立場，並討論設立一個「原材料俱樂部」以減少對北京的依賴。

法新社報道，在廣島峰會上，G7成員國和原材料資源豐富國家的領導人將討論籌設「原材料俱樂部」的事宜。這個倡議旨在避免關鍵原料被運往中國，改而推動它們留在原產國進行加工。

G7成員德國、日本、美國、英國、法國、加拿大，以及意大利的領導人定5月19日至21日，在日本廣島舉行峰會。

德國高官在柏林對記者說，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）主張把對中國經濟依存關係的風險降到最低，但不提倡完全與中國「脫鉤」。G7領導人在這方面的立場「大多趨於一致」，這個概念將反映在峰會公報上。

德國這個歐洲經濟火車頭日益擔心它龐大的製造業過度依賴中國，因此一直在設法調整。自從俄羅斯侵略烏克蘭並大幅削減天然氣供應後，德國首當其衝，深知過度依賴他國的後果嚴重。

據報道，預料G7峰會不會特別針對中國問題發表聲明，但中國會是一份針對「經濟韌性與安全」的公報的核心。

七國集團（G7）財長與央行行長2023年5月13日在日本新潟開會。（Reuters）

G7財長會議目前在日本新潟市舉行。據報道，G7財長將提議在2023年內建立新的供應鏈夥伴關係，並向其他國家開放，條件是各國必須在人權和環境政策方面達到一定的標準。

彭博社引述知情者報道，中國在一些稀土供應方面佔主導地位，預計各國會加大力度，爭取讓可再生能源供應鏈多元化。

另據路透社，各國財長將討論對中國投資實施具針對性的管制，但各方對於實施力度的看法不一，其中德國和日本態度謹慎。德國雖對中國的警惕性愈來愈高，但也不希望被視為在帶頭拉起對華戰線。日本對管制中國投資的做法有所保留，因為擔心這可能對全球貿易和日本經濟產生巨大不良影響。

分析師也質疑這類措施的成效。第一生命（Dai-ichi Life）經濟研究所的首席經濟師西濱徹說：「以中國的經濟實力來看，很難將它排除在外。這樣做可能分裂世界貿易，損害全球增長並對G7成員國造成傷害。」

此外，分析指出，中國是全球最大的主權債權國，一旦它被孤立，G7要幫助新興經濟體解決債務問題會困難重重。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2023年5月12日在歐盟外長會後見記者。（Reuters）

歐盟外長開會討論 如何減少對中國依賴

歐盟外長星期五也在斯德哥爾摩開會，討論如何減少歐洲對中國的依賴，並促使北京對俄羅斯侵略烏克蘭採取更強硬的立場。

在外長會議前夕，歐盟對外行動署向成員國政府呈交了重新調整對華政策的計劃，重點是求取平衡，一方面讓歐盟對北京保持自家立場，另一方面維持與美國的密切夥伴關係。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在計劃書的附帶信函中說，當前的關鍵不在於阻止中國成為世界強國，而是制約它如何使用其實力。

他認為，至少有3個原因讓歐盟須調整對華政策，即民族主義和意識形態抬頭導致中國改變的程度、中美競爭加劇影響了所有政策領域，以及中國作為區域和全球事務關鍵角色的事實。

根據計劃書，合作、競爭和對抗將繼續作為歐盟對華政策的中心，同時這3個因素的權重會根據中國的行為而調整。

本文獲《聯合早報》授權轉載

