澤連斯基穿行歐洲　除了哀求軍援還為什麼？

繼5月3日訪問芬蘭首都赫爾辛基，並訪問位於荷蘭的國際刑事法院後，澤連斯基於近日又對歐洲各國展開密集訪問。

5月13日，澤連斯基抵達羅馬，與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella），之後再到梵蒂岡與教宗方濟各（Pope Francis）會面。

5月14日，澤連斯基訪問德國首都柏林，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）及總理朔爾茨（Olaf Scholz）分別與他會面。

5月14日，法媒引述總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，澤連斯基已經對法國完成訪問並與馬克龍進行了會談，馬克龍還稱俄羅斯已在地緣政治上輸掉俄烏戰爭。

5月15日，英媒稱烏克蘭總統澤連斯基在訪問過意大利、德國及法國後，突然訪問英國，與首相辛偉誠（Rishi Sunak）見面，期間辛偉誠表明宣佈向烏克蘭提供更多軍援。

以上，在短短不到兩周之內，澤連斯基已經訪問了歐洲幾個主要國家，特別是在最近兩天，他接連訪問了G7成員國中的意大利、法國、德國、英國，以及梵蒂岡。

值得注意的是，這四個G7成員國中，除了英國對俄烏戰爭持極力支持態度，其它三個國家在為烏克蘭提供軍援的同時，對戰爭都持搖擺態度。

梵蒂岡更是明確表示戰爭應儘快停止。教宗方濟各本人的態度和中國致力於「勸和促談」的立場很相似，方濟各曾在多個場合表示，願意幫助基輔和莫斯科達成經「雙方同意」的衝突結束方案。

圖為2023年5月13日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梵蒂岡與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會面。（Reuters）

不過，澤連斯基已經拒絕了方濟各的勸和姿態。他在和教宗會面時說：烏克蘭與俄羅斯的任何潛在談判都不需要調解人。

綜上可見，澤連斯基密集穿梭歐洲各國可能還不止「化緣」討要軍援這麼簡單，很可能，他已經感到歐洲各主要國家對繼續支持烏克蘭的疲態，擔心來自於這些大國的軍援突然消失或被大幅削減，因而需要加大對這些國家的遊說。

如果真是這樣，對矢志將戰爭進行到底、收復所有領土的澤連斯基政府而言，恐怕不會是個好消息。

澤連斯基密集訪問的另一個背景是，G7將在本周於日本舉行峰會，擬針對俄羅斯採取更嚴厲的制裁，鎖定幫助俄方持續戰事的能源與出口項目。

據相關官員透露，G7將針對以第三國方式逃避制裁的問題公布新措施，同時尋求打擊俄羅斯未來的能源生產，並封鎖支援俄羅斯軍隊與軍事工業的貿易項目，擬把制裁方式從原來的「列入黑名單即不許提供」，改為「除非在特定名單上，否則一律禁止」的制裁模式。

如果新制裁方案通過，對俄羅斯經濟、科技、軍工生產以及軍品貿易都可能構成毀滅性打擊，也必然會影響到俄羅斯在烏克蘭前線的作戰行動。所以，不排除澤連斯基正在遊說G7各國，並將會以特定方式出席G7會議，爭取G7進一步加大對俄羅斯制裁力度，並維持對烏克蘭的軍援力度。