剛剛勝選的泰國前進黨，會是一個「親美政黨」嗎？

2023年5月14日，泰國大選。

白天投票，晚上點票，一直點到第二天中午，結果才終於出爐。

前進黨超越為泰黨，勝選。

國會下議院500席位中，前進黨贏得了151席，為泰黨贏得了141席，泰自豪黨贏得了71席，公民力量黨40席，團結建國黨36席。

一句話總結：軍方兵敗如山倒，反對黨大獲全勝。



作者：岳漢，旅泰中國媒體人



作者為旅泰中國媒體人岳漢

為泰黨的貝東丹（他信的小閨女），前進黨的皮塔（留學美國的富二代），泰自豪黨的阿努廷（老牌華僑富豪家族掌門人），最終沖進決賽圈。從政治成分來講，雖然反對黨大佬都是富N代，但是為泰黨是「本土中左」，前進黨是「親西極左」，合起夥來吊打本地軍頭。

兩大反對黨中，為泰黨的支持者主要是泰國北部的貧苦農民，前進黨的支持者則是城市憤青，且前進黨勢頭越來越猛，已經趕超為泰黨，成為泰國左翼反對黨當中的核心力量。

至於軍方，也就是巴育上將和巴逸上將（兩人不是親兄弟，是拜把子兄弟）組成的兩個政黨，加起來席位還不到兩個反對黨的四分之一，根本毫無戰鬥力。

5月14日當天，前進黨總部一片歡騰，人山人海，搞得和偶像演唱會一般；我身邊認識的幾乎所有泰國人，凡是生活在曼谷，40歲以下的，幾乎個個投前進黨的票，眼看前進黨大勝，人人臉上洋溢着快活的笑容。

5月14日當天，前進黨總部一片歡騰，人山人海，搞得和偶像演唱會一般。(Reuters)

為泰黨那邊氣氛一般，因為為泰黨此前十幾年都是「逢選必勝」，做慣了老大哥，本來這次大選想要「壓倒性勝利」，結果沒想到被4年前的小跟班給超過了，面子上多少有些掛不住。

至於軍方政黨，以及依附於軍方的一些中小黨派，競選現場門可羅雀，氣氛冷清，早早便打烊收攤了。

單純從民意上來講，泰國70%的人民，真的很不喜歡過去八年的軍政府統治。

隨着選民越來越年輕，泰國人政治立場也越來越極端，選出來的政黨一個比一個「生猛」。

但是由於泰國憲法是軍方寫的，因此這次大選雖然民意懸殊，但軍方還是有可能繼續執政——因為泰國議會有750個席位，其中250個席位（上議院）直接就是軍方任命的。所以軍方只要再合縱連橫一下，搞個126席位就可以組閣執政。

而兩個反對黨，雖然「大勝」，但是加起來不過300席，距離376席的「組閣門檻」還很遠。所以，大家都知道，投票，軍方肯定輸，反對黨肯定贏；但是最後組閣的時候，大概率還是軍方上台。有民意優勢，反而贏不了；選舉一塌糊塗，反倒能執政。

這就是泰國民主的荒誕現實。

泰國大選：圖為2023年5月14日泰國大選投票日，泰國現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）離開位於曼谷的競選總部。（Reuters）

為泰黨為什麼不行了？

因為他信、英祿的緣故，中國的讀者朋友大都比較瞭解為泰黨。

這個黨就是以前的「泰愛泰黨」，幕後大佬就是華裔富商他信。在中國人氣無敵的前首相英祿，就是為泰黨的首相，以及他信的妹妹（泰國坊間傳說其實是侄女，這個八卦以後再說吧）。每到選舉，總是為泰黨贏，然後保守派煽動黃衫軍上街鬧事，為泰黨支持者紅衫軍上街反擊。

最後軍方說，你們不要再打了啦，掏槍政變。

支持他信家族的紅衫軍為過去數十年左右泰國政治的重大力量。圖為2014年的支持英祿政府的紅衫軍示威者。（Getty）

過了幾年「軍政戒嚴」之後，再大選，為泰黨又贏了，然後原樣再輪回一遍。之前20年，泰國政治的套路，是這樣的：

這次，為泰黨為什麼不行了呢？

主要原因是，為泰黨老了，而選民變得更極端了。於是，為泰黨從小甜甜變成了牛夫人，從小鮮肉變成了人老珠黃的「前浪」。

此次大選，為泰黨一直小心翼翼地繞開「皇室」的雷區，絕口不提改革君主制，只是一個勁提出各種給錢加錢的「民粹主義競選政策」。

貝東丹帶領的為泰黨為何在今屆大選中不再廣獲支持。(Reuters)

這一招，過去好使，但現在不行了。泰國新一代革命青年壓根不圖你這每個月加幾百塊的工資，人家就是要改天換地，從根本上顛覆泰國封建權貴的國家權力體系。

而面對泰國青年的熱血，為泰黨「敵我立場」不夠堅決，始終沒有斷絕與軍方和談的可能，結果流失了大量選票。而從頭到尾態度堅定，號稱「有叔沒我，有我沒叔」（「叔」是巴育將軍的綽號）的前進黨，就此吸收了大量為泰黨的選票。

為泰黨和前進黨，是對手，但不是敵人。現在雖然反客為主，但關起門來終究還是自家人。想要贏，只能聯手。

目前，前進黨已經表示，願意和以前的為泰黨「老大哥」合作；為泰黨雖然臉上無光，但也還算高風亮節，沒有和前進黨鬧彆扭，而是大方地表示願意讓出大哥的位置，「擁戴得票數最高的政黨主導建立新政府」。

江山代有才人出，長江後浪推前浪。

沒有誰能永葆青春，為泰黨獨領風騷的時代過去了，往下就是前進黨的時代了。

泰國前進黨黨魁皮塔雖沒「他信幼女」貝東丹年輕，但也只是40出頭。. （Getty）

前進黨是泰國版「顏色廢青」嗎？

前進黨，很多中國人估計都沒聽說過；就算聽說過，也沒什麼好印象。

它的前身，就是華裔富商塔納通成立的「未來前進黨」。塔納通由於曾經與黃之鋒合影，並且反對興建中泰高鐵，而被很多人歸類為「反華政客」。

後來塔納通被軍方隨便找了個理由給幹翻了，徹底淡出政壇。他當年的「頭馬小弟」皮塔，便接過大哥的棒子，收集殘部建了「前進黨」。

泰國大選：前進黨舉行勝利巡遊，大批「橙衫軍」支持者熱情迎接。（Getty）

這個黨，我直接接觸過很多次。

一言以蔽之，這是一個徹頭徹尾的、由資產階級富家子弟構成的「西化左翼革命黨」。他們的競選口號——權力分散，財富分散，人人平等！

他們的綱領——打破封建權貴對財富和權力的壟斷！打破與官僚勾結的大資本集團對民眾的控制！打破曼谷王都對國家建設資源的獨佔！打倒獨裁軍閥對泰國未來的控制！改革泰國君主制度以適應現代社會的發展！

當時採訪前進黨議員時，我一時間有些恍惚，除了沒有號召武裝反帝反封，這幫公子哥，真的和革命黨沒啥區別了。在其他政策上，這個黨比較「白左」，政策都有點「瘋批（指內心狂野乖張行事瘋狂）」。色情業、賭博、電子煙、私人釀酒，前進黨都鼓勵合法化。

巴育政府下，泰國成為東南亞唯一大麻合法化國家。曼谷售賣大麻的商店攤檔開得成行成巿。（Getty）

對於大麻，前進黨倒是不支持的——但不支持的主要原因不是他們反感大麻，而是大麻自由化的推手自豪黨，與前進黨是政治對手。前進黨，給我的感覺，不是很靠譜，但是口號和理念確實激動人心。我很能理解泰國人為何喜歡他們。

反對派青年政客，往往是好話說盡，本事一般。但是，這些口號實在太吸引人，我一個中國老記者聽了都有點動心，要是泰國底層青年，絕對不可能抗拒得了那些熱血激昂的革命口號。

於是，泰國青年選民，真的把前進黨推上了「第一大黨」的巔峰。

泰國年青一代渴望改變，使得前途黨在日前的選舉中大勝。(Reuters)

前進黨，會是一個「親美政黨」嗎？

很遺憾，應該是的。皮塔本人就長期留學美國，是美式教育的產物。如果將來前進黨組閣，皮塔成為首相，泰國親美程度大概率會上升……甚至泰國與台灣當局的關係，都會變得更為密切。

不過，前進黨不是一個反華政黨。

泰國政壇其實不存在任何一個「反華政黨」，無論黃衫、紅衫、橙衫、迷彩衫，各家都是騎牆派，在大國之間左右逢源。

即便是前進黨，黨內也有很多高層曾留學中國，並且大家的家族裏頭，與中國多多少少存在生意關係。如果前進黨執政，未來泰國對華關係大概會變成新加坡模式，原則上親美，實際上經濟發展依舊仰賴中國，在敏感地區事務和大國衝突中，保持中立。

有些人可能會覺得，一個「親美民主派」成為泰國第一大政黨，是漂亮國對泰「顏色革命」的結果。甚至有些反對他信、反對皮塔的泰國保皇派，也這樣宣傳，說前進黨是美國中情局派來搞混合戰爭，發動「顏色革命」，推翻偉大卻克裡王朝（又稱「曼谷王朝」，是從1782年起延續的泰國王朝）的陰謀。

但我還是要說，泰國民意會走到今天這一步，是泰國內部自己的問題。

美國其實並不希望泰國君主制崩潰，因此沒有主動顛覆泰國右翼軍事獨裁的動機。就算想要顛覆，也不可能主宰一個國家70%的主流民意。

前進黨的青年首相候選人和青年議員，雖然看上去和廢青有點神似，但他們並不是境外勢力扶持的傀儡，而是渴望變革國家的本土精英階層，代表的是新興資產階級借助普羅大眾的力量顛覆封建權貴的野心。

這才是泰國，真正的社會矛盾。這裏面，其實真沒有美國什麼事。

皮塔本人就長期留學美國，若成為首相，泰國親美程度或大概率會上升。(Reuters)

泰國皇軍：百煉成精的妖刀

說完反對黨，就不得不說一下「建制派」。

2019年，我曾經化名「峰逸」在觀網寫了一篇介紹泰國王室的文章，當時比較怕死，怕觸犯了泰國侮辱王室罪，於是沒敢用真名寫。

這幾年，罵國王的在泰國司空見慣，於是我們這些人膽子也肥了，現在同樣的話我終於敢實名直說了——

很多人都覺得，泰國一切保守的、反動的、封建的力量和事件背後，都是泰國國王在幕後操盤，軍隊官僚和政客只是君王手中的「刀」。

相比父親普密蓬，泰王哇集拉隆功並不受到泰國人民歡迎。圖為他和王后蘇提達5月6日在英國倫敦出席英王查理三世加冕典禮。（Getty）

這個觀念，是錯誤的。

因為泰國君王，壓根就沒有這麼強悍的權力。這一屆國王，沒有；上一屆先王，也不過如此。說得更直接一點，泰國自1932年以來，就沒有任何一個國王能夠擁有至高無上生殺予奪的大權，一個都沒有。

暹羅王權，歷來孱弱，除了一兩個開國大佬之外，基本沒有出現過什麼一言九鼎的實權君主，王爺大臣和地方公爵貴族權力極大；自拉瑪五世以來，歷代君主均大權旁落，到1930年代早已是一具空殼。

1932年，暹羅爆發革命，軍隊將領擊敗封建貴族政權，建立了軍政專制。二戰以後，軍隊外聯美帝，內盟諸侯，大力壓制文官政府和左翼革命。為了給自己增加合法性，軍方搖身一變成為了泰國頭號「保王派」，大力吹捧封建王權，神話君主本人，逢人便說自己忠君愛國，是「國王的馬，國王的刀」，殊不知當年把國王趕走的，正是「皇軍」自己。

在泰國政治示威中，親王室人士及保皇派勢力也少不了。（Getty）

久而久之，國王在民眾心中越來越神聖。木偶成精，尚有三分邪性，虛位君主於是也有了與軍方討價還價的資本。現代歷史上，其實軍隊才是國家的實際統治者，國王有時依附於軍隊，有時支持一派將軍攻打另一派將軍，但是從來沒有徹底掌控軍隊本身。到今天，君王與軍隊，只是平台和網紅的關係，泰國真正的統治者，是軍方、貴族、大資本財團共同構成的複雜混合體。

君王只是槍上的花紋，不是持槍的槍手。

到了當代社會，軍政統治，名不正言不順，當兵的搞競選搞不過他信，只能一次次政變，並訂立一個明顯不公平的憲法和選舉規則，處處壓制民選政客。這種「軍王貴商」局內人政權，往往腐敗透頂，近親繁殖。軍方持槍護衛，政客將資源交給大財團，大財團賺了錢再返點給軍方和議員。

這種得國不正的陰影，內線迴圈的體制，讓泰國底層平民和新銳富豪都不服氣。一旦君主本身魅力下降，就更不服氣，於是遇到什麼事情，都覺得軍方該死，越來越難以忍受古老的軍政統治。你要說治國，將軍們水準一般，但也不是太差。

但是軍人佔着這個位子，又無法做出國富民強的業績，便自然遭人嫌棄。擺脫軍政統治，實現民選文官政治，已經是泰國多數民眾的共識。想要打破這種共識，只能讓那些「亂黨」們上台執政，顯出原型。而泰國軍方在王室、貴族、財團、甚至美帝的支援下，穩坐江山，死不下台，不給反對派上台的機會，一言不合就政變，泰國政治的死結就會越勒越緊。

前進黨的大勝反映泰國人對王權-軍人的威權政治不滿。圖為2021年反王室示威者舉起「沒有神、沒有國王、只有人」標語。（Getty）

直至某天，走到武昌槍響的那一步。對中國來說，這是件壞事嗎？對於中國，泰國的局面，應該如何應對？

泰國未來，社會分裂將會增大，政治矛盾將會積累，這種累進的動盪，最終會波及中泰關係。因此對於一些可能發生的事情，我們首先要有所預判。

首先，不要天真的以為，軍方親華、逆黨親美，便旗幟鮮明地站在泰國軍隊和貴族的一方，對號入座地佔據反派的角色；其次，一旦泰國陷入激烈的衝突，一定會有「1450」（意指網軍）從中作梗。

我們不要被一些渾水摸魚的反華分子輕易激怒，誤將泰國反對黨本身視為國際反華力量的一環。一旦陷入對手的思維陷阱，以後和泰國反對派當局打交道，會白白付出很大代價。

泰國變天，現在不會，但是終究會。

那不是什麼CIA的劇本，也不是九世而亡的詛咒，而是這個國家內在發展的必然結果。泰國，終有一天會走向嶄新的歷史紀元，我們要為此做好準備。清醒地認識一個真實的泰國，從「割腰大國」和「王權至上」的幻影中看到泰國的真相，永遠有助於中國獲得一個更良好的外部戰略環境。

至於剩下的，那是泰國人自己的事情了。

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