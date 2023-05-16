美國有人對大疆下黑手　事情很不簡單

全球無人機哪家強？毫無疑問是大疆！在民用無人機領域，中國走在世界的前列；而大疆，則走在中國和世界的最前列。但就是這樣的領軍企業，美國有人最近下了黑手。還不是我們熟悉的長臂管轄，而是更狡詐的專利手段。



（一）今年4月21日，美國德克薩斯州韋科市聯邦陪審團作出裁定，大疆生產的無人機，侵害了美國德事隆（extron Innovations）公司的兩項專利，需賠償2.79億美元（約合20億元人民幣）。

一把，就是20個億人民幣。夠狠吧！但這還不是全部，據悉還有幾項專利官司在醞釀中，不排除又是同樣的套路，同樣的結果。德事隆是誰？做到世界第一的大疆，真剽竊了德事隆的專利了嗎？

事情真沒有那麼簡單。看德事隆自己的材料，這是一家市值 117億美元的多產業集團公司，旗下33,000 多員工遍佈全球，在中國也有不少業務。

說起來，德事隆1923年在美國以消費紡織品起家，後來通過各種收購，建立了多產業集團企業。1960年，德事隆以3200萬美元，收購財務陷入困境貝爾直升機公司(Bell Helicopter)，轉型成為一個軍工企業。

請記住，這是一個多元化跨國企業，但主要產品是軍工。

這次訴訟的兩項專利，一項是德事隆公司2004年申請，並在2011年被批准的「遠程跟蹤控制技術」（專利號US8,014,909）；另一項是德事隆公司2011年提出申請，並在2015年被批准「飛機自動懸停控制技術」（專利號US9,162,752）。

據悉，2019年，德事隆還曾聯繫大疆，有意將相關專利出售給大疆，但大疆認為，自己早就有了自主研發的技術，而且，兩者專利沒有相關性，因此自然就沒有下文。

然後就是官司了。2021年德事隆將大疆告上美國法院，要求大疆支付3.67億美元（約合25億元人民幣）的賠償。最終，一番法庭訴訟後，也就有了不久前近20億人民幣的賠償。

這樣的判決，自然大疆強烈喊冤。在一份聲明中，大疆明確將繼續上訴，「大疆不認同此次陪審團的判斷。大疆的產品沒有使用德事隆的技術，對方是一家軍用直升機公司，而我們是一家民用無人機公司，完全不是一類產品……」

（二）我不是相關領域的專家，但看材料，大疆確實很委屈。

大疆創新無人機：The photographer's DJI Phantom 3 Pro multirotor drone flies near a wind farm on June 8, 2016 near Brueck, Germany.（Getty）

第一，兩家公司，技術有着根本性的差別。

畢竟，德事隆主要從事軍戰鬥機的設計製造，而後也偏重在軍用直升機領域。而大疆是民用無人機領域，領域明顯不同。

比如懸停技術，大疆和德事隆的技術，路徑就不大一樣。按照一些專家的看法，德事隆公司的懸停技術，懸停過程中需要飛行員的操作，通過控制機械和液壓系統來控制飛機；而大疆無人機的自動懸停功能，只需通過手裏的遙控器操作即可實現。

作為全球民用無人機的領導者，大疆牢牢掌握着這一領域的核心技術，並在全球擁有超過8,000項專利。

按照一些業內人士的說法，正因為在民用無人機領域，美國沒有公司可對大疆發起有威脅的專利訴訟，因而轉向軍用飛機科技領域尋找機會。德事隆的做法，就是一個例子。

第二，從時間點看，德事隆專利站不住腳。

大疆很委屈的一點，就是自己明明技術在前面。

比如，「自動懸停控制」，德事隆公司2011年7月14日提出申請，2015年10月19日獲得批准。

而早在2009年，大疆公司在其XP3.1飛控系統中，就公開使用了德事隆公司聲稱侵權的懸停控制技術，比德事隆提出專利申請的時間，還早了有兩年。

後來申請的專利，要求早使用該技術的公司，賠償相關損失。顯然，這樣的專利侵權，在事實上缺乏合理依據。

第三，德事隆的專利，不具備創新性和有效性。

更要看到，德事隆申請的兩項專利，還並不是兩個已用於實踐的現成技術，而是兩篇出自前貝爾公司工程師之手的科研文章，主要用於學術理論目的。

這兩項技術，在中美兩國的學術期刊也經常有討論。

也就是說，不管是德事隆還是貝爾，都不曾基於這兩項專利基礎上，量產過任何消費級的民用無人機。

事實上，從專利角度來看，這兩項技術在申請專利之前已經成為現有技術，並不存在任何可專利的內容，專利應是無效的。

但為什麼德事隆還是要發起訴訟？

原因不得而知，但不容迴避的一點，就是一些西方人喜歡用的專利陷阱。

即通過惡意申請獲取他人技術相關的專利，並以此為基礎進行訴訟或索賠的行為，目的是為了阻礙、排除競爭對手，獲取不正當的經濟利益或市場優勢。

同時，德事隆還利用了美國國內現在的反華情緒，在大疆身上潑髒水，然後引導陪審團作出有利於自己的裁決。

比如，在專利庭審中，德事隆一直強調大疆是一家中國公司，還被美國列入出口管制黑名單等與案件無關的信息，按照一些觀察人士的話說，就是希望煽動和利用反華情緒，爭取到對自己有利的判決結果。

美國法制評論媒體《法律之上》（ABOVE THE LAW），在一篇文章中就指出：「雖然很難準確知道，這些信息對陪審團產生了多大影響，但一家美國軍方批准的著名軍用物資供應商，和一家被列入美國政府禁令名單的中國公司，這樣的對比，還是會很大程度上影響陪審團在此案中的觀點。」

這樣的操弄，大疆自然輸得心不服口不服！

還是那句話，你發展強大了，你有了全球影響力，你就成了美國某些人的眼中釘。

大疆創新：圖為2018年1月11日，國際消費電子產品博覽會於美國內華達州拉斯維加斯舉行，大疆創新擺放攤位。（Getty）

（三）值得警惕的是，這只是美國對大疆下黑手的第一步，不排除德事隆等其他公司，藉助其他的所謂專利，繼續對大疆下手。同時，也不排除其他美國公司，藉助這種方式，對中國企業展開惡意狙擊。

如果中國企業服從裁決，那意味着巨額的賠償，甚至失去相關的市場。如果中國企業不服從裁決，不作出巨額賠償，那美國可能對中國企業施加更嚴厲的制裁，乃至全球的「長臂管轄」和絞殺。

坦率地說，大疆輸掉了官司，可能也確實大意了，認為美國是法治社會，哪知道還能搞出這樣一出？

怎麼辦？完全我的個人看法。

1，上訴，堅決上訴。

大疆這次必須打起十二分的精神，聘請更精幹的律師，堅決捍衛自身的合法權益。忍氣吞聲，只能助長對方的得寸進尺；主動進攻，才能讓對方不敢過於囂張。我們不能完全相信美國法律，但還是必須窮儘自己的所有手段。

2，不能默不作聲，也要爭取輿論支持。

雖然美國的輿論風向，我們也是知道的。但這樣明顯的證據，美國陪審團視而不見，還是讓人震驚。這也提醒我們，不管是大疆，還是華為，還是其他中國企業和機構，必須切實要加強外宣工作，至少要讓美國輿論知道，他們蒙受的不白之冤。

不指望美國人支持我們，但至少也讓全世界看到，美國有些人的兩面嘴臉。

3，採取手段，進行法律博弈。

美國有美國的法院，但中國也有中國的法律。我覺得，如果美國法庭這樣枉法，那中國法律就應該站出來伸張正義。

華為就幹過一件比較漂亮的事情。此前，IDC擬授權給華為的專利許可費，遠遠高於蘋果、三星等公司。當華為不接受時，IDC將華為起訴至美國特拉華州法院，並向美國國際貿委會（ITC）起訴，稱華為侵犯其7項標準必要專利，請求對華為啟動「337調查」，並禁止華為製造、銷售、進口相關產品……

華為也沒客氣，當即將IDC訴至深圳市中級人民法院，認為IDC違背了其承諾的義務，請求法院判令其按照「公平、合理、無歧視」（FRAND）原則，確定IDC就其標準必要專利許可華為的許可費率或費率範圍。

最終，深圳中院裁定，美國IDC公司構成壟斷，須賠償華為公司2000萬元。IDC不服，上訴至廣東高院。後者於2013年10月作出終審，基本維持了一審的裁決。

後來，又經過一系列的博弈，華為和IDC最終達成和解。

當然，法律手段不是枉法，而是讓判決更加公平公正。而且，也要看對方公司的業務範圍，如果對方就是碰瓷，就是耍流氓，我們也要更要針對性。

4，中國政府也須未雨綢繆。

上面講了企業層面，政府怎麼辦？

我覺得，也要有所為有所不為。枉法的手段，我們肯定不會去做；但針對外國枉法的做法，我們要堅決的鬥爭。

企業的資源畢竟有限，但政府手裏肯定有很多工具。中國這麼大的體量和影響力，美國有些人也不得不有所忌憚。

我們不惹事，肯定也不怕事。來而不往非禮也。

這也提醒我們，中國創新的潛力，美國一些人對中國企業的忌憚。

可以肯定的，我們越是發展，人家越是忌憚；但人家越是忌憚，我們越是要清醒，要冷靜，要苦煉內功，要利用好全球資源全球市場發展自己，提高國際競爭力。

這是一場艱巨的鬥爭，但面對殘酷的現實，必須居安思危，要敢於鬥爭，更要善於鬥爭！

風物長宜放眼量，做好最壞的準備，爭取最好的結果吧。中國這樣，中國企業，也是這樣。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，僅代表原作者觀點，不代表香港01立場。

