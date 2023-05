美國有人對大疆下黑手　事情很不簡單

全球無人機哪家強?毫無疑問是大疆!在民用無人機領域,中國走在世界的前列;而大疆,則走在中國和世界的最前列。但就是這樣的領軍企業,美國有人最近下了黑手。還不是我們熟悉的長臂管轄,而是更狡詐的專利手段。



(一)今年4月21日,美國德克薩斯州韋科市聯邦陪審團作出裁定,大疆生產的無人機,侵害了美國德事隆(extron Innovations)公司的兩項專利,需賠償2.79億美元(約合20億元人民幣)。

一把,就是20個億人民幣。夠狠吧!但這還不是全部,據悉還有幾項專利官司在醞釀中,不排除又是同樣的套路,同樣的結果。德事隆是誰?做到世界第一的大疆,真剽竊了德事隆的專利了嗎?

事情真沒有那麼簡單。看德事隆自己的材料,這是一家市值 117億美元的多產業集團公司,旗下33,000 多員工遍佈全球,在中國也有不少業務。

說起來,德事隆1923年在美國以消費紡織品起家,後來通過各種收購,建立了多產業集團企業。1960年,德事隆以3200萬美元,收購財務陷入困境貝爾直升機公司(Bell Helicopter),轉型成為一個軍工企業。

請記住,這是一個多元化跨國企業,但主要產品是軍工。

這次訴訟的兩項專利,一項是德事隆公司2004年申請,並在2011年被批准的「遠程跟蹤控制技術」(專利號US8,014,909);另一項是德事隆公司2011年提出申請,並在2015年被批准「飛機自動懸停控制技術」(專利號US9,162,752)。

據悉,2019年,德事隆還曾聯繫大疆,有意將相關專利出售給大疆,但大疆認為,自己早就有了自主研發的技術,而且,兩者專利沒有相關性,因此自然就沒有下文。

然後就是官司了。2021年德事隆將大疆告上美國法院,要求大疆支付3.67億美元(約合25億元人民幣)的賠償。最終,一番法庭訴訟後,也就有了不久前近20億人民幣的賠償。

這樣的判決,自然大疆強烈喊冤。在一份聲明中,大疆明確將繼續上訴,「大疆不認同此次陪審團的判斷。大疆的產品沒有使用德事隆的技術,對方是一家軍用直升機公司,而我們是一家民用無人機公司,完全不是一類產品……」

(二)我不是相關領域的專家,但看材料,大疆確實很委屈。

大疆創新無人機:The photographer's DJI Phantom 3 Pro multirotor drone flies near a wind farm on June 8, 2016 near Brueck, Germany.(Getty)