「一帶一路」十年，中國做對了什麼？｜專家有話說

2023年，「一帶一路」建設進入十周年。如何總結進展與經驗，怎樣評估十年來的進程，怎麼看當下中外合作的機遇與挑戰，是中國學術界重要的話題。2月22日，復旦大學一帶一路與全球治理研究院常務副院長、人大重陽高級研究員黃仁偉主講題目為《「一帶一路」的十年經驗與新挑戰》。以下為講座實錄第一部分，其餘部分將陸續推出。



受人大重陽的委託，我給大家報告「一帶一路」十周年的成功經驗和新挑戰。首先，共建「一帶一路」帶動中國對外經貿關係發展勢頭。

站在十年後，我們看「一帶一路」，會看到現在的形勢同2013年很不一樣。2013年全球化正處在高潮，中美關係總的來說還是在建設新型大國關係中，在那時提出「一帶一路」恰逢其時，一下子受到了大部分國家歡迎，後來有150多個國家簽約。同時，「一帶一路」亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），也是大批西方國家都加入其中，所以當時的形勢是出乎意料的好。

現在再看新形勢，一是面臨着疫情後世界經濟的衰退，衰退的情況還是比較嚴重的，對「一帶一路」有很大的負面影響。同時，美國在搞脫鈎、斷供、單邊主義、保護主義，一整套政策使得世界經濟的產業鏈和供應鏈都發生了一些中斷或者下降。「一帶一路」是目前世界上最有力量、最有作用的經濟全球化的平台，也是經濟全球化的引擎和發動機。

所以，我們也把它叫做經濟全球化的2.0版。經濟全球化的2.0版也是新的開放戰略，「一帶一路」新開放戰略、經濟全球化2.0版這幾個概念是相互疊加的。

「一帶一路」帶動整個中國的對外經貿關係，其沿線貿易增長超過了世界貿易增長的平均水平。特別是在疫情和脫鈎的情況下，我把「一帶一路」叫做第二戰場，第二戰場的貿易形勢好於第一戰場（發達國家的貿易）。從具體內容來看，那些新興市場得益於「一帶一路」，中歐班列迅猛發展，截至2022年年底，一共發了6.5萬列班列，運貨量達到1000萬噸，這是非常大的數量。

「一帶一路」也出現一些新形勢，像電子商務、線上交易也在迅猛發展起來，出現了一些新的複合型結構，低碳「一帶一路」、公共衛生「一帶一路」、5G數碼化「一帶一路」，我們稱之為綠色絲路、健康絲路和數字絲路。總之，在2022年看到的「一帶一路」跟2013年時僅僅是一個建議、倡議，十年間發生了根本性的變化，現在已經成為世界經中的一個巨大動力。

圖為連結中國與東盟各國的中老鐵路。（新華社）

為什麼「一帶一路」發展這麼快？在於中國一些基礎的優勢，這裏列舉一下：

中國的地緣優勢。周圍的亞洲國家和中國發展區域經濟合作，其中最重要的是RCEP，就是區域全面經濟合作夥伴關係，還有「10+1」中國和東盟的關係，還有上合組織中國和東亞、西亞國家的關係，這是區域合作的地緣優勢，鄰居是不可能搬走的。

中國強大的物流業優勢，運輸+倉儲+物資分流。海上航運，中國佔世界將近一半的運量。全世界的海上運輸，其中一半是中國在幫助世界各地運輸，中國國內的高鐵、高速公路等網絡是目前世界上最發達的。所以，中國的物流業優勢外溢出去變成全世界運輸和交通基礎設施的建設優勢。中國當前最大的競爭力就是基礎設施建設的優勢。中國的產業鏈也有優勢，具有世界上最大、最完整的產業鏈。

其他的優勢不多贅述。這些優勢和全世界的需求相結合，是中國能夠推動「一帶一路」的根本原因。如果世界上沒有這個需求，「一帶一路」也不會有這麼快的發展，如果中國沒有這麼大的能力，也滿足不了這個需求，也不能為世界提供這種產品或競爭的優勢。所以，這是一個基本條件。

「一帶一路」並不是一個空想，也不是說大話，而是靠實力、也是靠世界市場的需求，是二者的結合。

「一帶一路」面臨的新挑戰很多，其中最大的挑戰是2022年發生的俄烏戰爭。這場戰爭是第二次世界大戰結束以來最大的地緣政治事件，對世界格局、也對「一帶一路」產生了深遠影響。

我們可以看到，「一帶一路」是穿過整個歐亞大陸，而俄烏戰爭就在歐亞大陸腹地發生，我們的通道、產業鏈都要經過這個腹地。同時，也影響到海上，因為美國要在海上建設印太戰略，就要對「一帶一路」進行打壓，最近美國和西方聯手打造全球基礎設施投資夥伴計劃，其戰略意圖在很大程度上就是阻止「一帶一路」的發展。所以，我們要和「一帶一路」沿線國家共建「一帶一路」，美國要拉着西方盟國阻斷「一帶一路」，這就是我們面臨的最大挑戰。上述兩個都是我們面臨的挑戰。

從我國的發展戰略來看，「一帶一路」又是一種新開放戰略，也叫做雙循環戰略。所以，「一帶一路」和新開放、雙循環結合起來，實際上是帶動中國四面八方全方位的開放，像東北、西北、西南，過去都是開放的後衛，相對比較滯後，有了「一帶一路」後他們都成了全面開放的前沿。大西南雲南、廣西，大西北新疆、東北、黑龍江和北面的內蒙古都是「一帶一路」向外走的主要通道，形成了陸海內外聯動、東西雙向互動的開放格局。

「一帶一路」也是一種高水平開放，它強調製度性、結構性，用制度性開放來推動「一帶一路」。新的雙循環是用「一帶一路」作為載體和平台，既是向外開放，也是吸引全球的資源到中國來。既是中國產業走出去，也是國內產業結構的提升，帶動「一帶一路」沿線國家形成新的產業佈局和產業鏈。所以，這是雙循環、新開放戰略和「一帶一路」三者的結合，是內外兩個市場、兩種資源的結合；「一帶一路」不是一個在外面造一些路、修一些水電站的問題，是一個大的開放戰略。

我們現在的經驗有很多，我提幾點最主要的經驗。

圖為2014年8月18日，巴基斯坦瓜達爾港及瓜達爾市的航拍照片，該項目為中巴經濟走廊的起點。（新華社）

一是「一帶一路」新開放，很重要的一點是中國的區位優勢，具體表現在中國不同地區的區位優勢。像新疆對整個中亞和西亞具有很大的輻射作用，雲南、廣西對東南亞和南亞具有輻射作用，東北亞現在雖然慢一點，但最近由於俄羅斯經濟重心東移，很快出現了東北亞的區位優勢。再像四川、重慶是典型的內陸地區，但有了「一帶一路」後，就成為東南西北全方位開放的中心地區；成都很快成為中國航空樞紐的第三位，位列北京、上海之後，為什麼？因為向西所有的航班都是以成都為中心，到達西部的各個方向。

中國產業優勢又和「一帶一路」沿線的當地資源、當地市場、當地需求相結合。現在「一帶一路」在全世界有500多個產業園區，和當地的發展狀況相結合。世界上大概沒有一個國家像中國這樣在全世界有這麼多的產業園區——不管是發達國家還是發展中國家，五大洲全都有中國的產業園。這些產業園提升了中國企業的集團作戰，形成了中國的海外兵團；中國海外兵團有大有小，有國企、民企、央企、地方企業，甚至還有一部分在中國落地的外資企業也跟着一起走出去。

這樣就把中國的對外經貿合作變成一種新的結構，資金的雙向流動、市場貿易和商品的雙向流動；過去是引進外資，出口導向，現在是中國資金走出去，同時也引進外資，中國商品走出去，同時大量進口海外資源。所以，雙向的流動，都和「一帶一路」有很大關係。

「一帶一路」又是和當地社會緊密融合，是本土化、融入當地社會的，這就需要對當地社會民情、文化的深入了解，民心相通。可以說，中國企業出海、「一帶一路」項目實際上都當地化了，變成當地社會發展的一個有力推動者。

現在看看中國各個省在「一帶一路」中有哪些經驗。

上海提出建「一帶一路」橋頭堡，就是要把上海建設的金融中心、貿易中心、製造業中心同「一帶一路」結合，為「一帶一路」提供航運、物流、融資、包括製造業產業鏈。像一些重要的港口建設，上海港都參與了，既把港口硬件帶出去，也把港口的管理帶出去了。

山東省也有很大的成就，山東的海外園區是國內建設的最好最多的，山東的海外勞務承包也是全國最多最好的，這兩個經驗很值得學習。比如海爾，大家知道海爾家電在海外建設園區是非常成功的，巴基斯坦海爾園區大概僱傭了兩萬多名本地員工，勞務承包也是這樣，山東的勞動力質量大概是比較高的。

根據浙江工藝品產業協會的信息，全中國出口的聖誕商品中，約80%都來自於義烏市。（Getty）

義烏的一間運動廠商出產的足球將出口俄羅斯、巴西等海外國家。（Getty）

浙江特別重視義烏小商品城，它在「一帶一路」中發揮了巨大的作用，義烏小商品城幾乎是全世界小商品的主要發售中心，全世界各地購買小商品的批發商都到義烏來。疫情時受到了一點影響，在疫情前2019年有10萬外國商人在義烏居住，購買義烏商品，所以有時你到國外買禮品其實都是義烏的。義烏還把小商品城和自貿區結合起來，形成了一個巨大的陸港，在義烏出口就能直接到歐洲，裝上寧波港的遠洋輪，中間都沒有任何障礙。所以，義烏在「一帶一路」中發揮了很重要的網絡作用，世界各地幾乎不存在沒有義烏商品的地方。

黑龍江也參加了「一帶一路」建設，一般大家以為「一帶一路」就是西部各省市或者東部沿海，其實黑龍江也很重要。黑龍江幾個大口岸，黑河口岸、通江口岸、綏芬河口岸等等都發展得很快。特別是俄烏戰爭之後，俄羅斯經濟重心向東移，加快遠東開發的步伐，但整個遠東地區700萬平方公里只有6、700萬人口，當地人口遠遠不足，資金更加不夠。而開發遠東某種程度上是俄羅斯的根本出路，這種開發速度取決於中國加入的規模，我們開發遠東的礦業、能源、農業、林業，與俄羅斯發展互補經濟，將來有望改變世界資源的佈局，可以說是中俄雙贏的結果。

圖為2019年9月11日，在白俄羅斯明斯克，中國和白俄羅斯工人在中國-白俄羅斯工業園裝飾辦公樓。該展覽中心是中國-白俄羅斯工業園區Great Stone Industrial Park的一部分，該工業園區為中國企業提供稅收和海關優惠，使其更容易進入歐洲市場。(Getty)

廣西也在「一帶一路」上有很大作用，特別是北部灣和中南半島建設。這個走廊有特別好的一點，東盟是中國「一帶一路」最重要的合作夥伴，已經是中國最大的貿易夥伴，同時也是中國企業走出去最集中的地區，大概有200多個工業園區在東盟。此外，還有我基礎設施、鐵路公路建設，現在中國到老撾的鐵路已經通車了，老撾到萬象、到曼谷也已經上馬，湄公河大橋已經修成了，未來還會延伸到馬來西亞的吉隆坡、到新加坡，形成一條中南半島的主幹線，加上旁邊的中緬鐵路、中越到柬埔寨鐵路，形成三條鐵路並行的「川字形」格局。

另外，還有高速公路、河運、港口，將來說不定還有新的動作。在印度尼西亞，雅加達到萬隆的高鐵將帶動整個爪哇島發展，爪哇島有1.5億人口，印度尼西亞共有2.5億人口，整個東盟是5億人口，帶動爪哇島就帶動整個印尼，帶動整個印尼就帶動了半個東盟。所以，廣西在和東盟的建設方面是非常有力量的。

新疆是「一帶一路」最重要的陸上基地和核心區，從新疆到中亞、俄羅斯、歐洲，主要大通道就在新疆。霍爾果斯、阿拉山口的運量佔到中歐班列60-70%的比重，現在還冒出一個新的點，喀什，從西南方向，將來和中吉烏鐵路連通，一直可以通向伊朗、土耳其，建成中國鐵路中歐大通道的南線。

新疆走中巴走廊到巴基斯坦，一直到瓜達爾港，靠近波斯灣，這又是一條通道。整個新疆從西北到西南全面輻射，它的戰略地位和經濟上的放射作用越來越大，所以美國對新疆未來的戰略地位非常害怕，千方百計想扼殺新疆經濟發展，但實際上是不可能的，新疆這麼大，怎麼扼殺呢。

西北看新疆，西南看雲南，雲南的「一帶一路」是非常好的狀態。過去雲南是最西南角的內地省份，可以說離海最遠，要從雲南到海邊去，或者走過整個長江流域到上海，或者走過整個珠江流域到廣東，繞過南海到馬六甲再到緬甸的沿海海岸，大概要五千公里以上。但一旦中緬走廊打通，雲南變成距離印度洋最近的地方，可以稱為「沿海省」了。

現在中緬走廊這條通道正在修，從成都下來一直到大理、保山、瑞麗，從瑞麗出境後到曼德勒、仰光到皎漂港，中國西南到印度洋的通道全部打通。西南就比中國的東部沿海更加接近世界市場。大量的產業開始向瑞麗、騰衝、臨滄、普洱、思茅、版納、紅河，整個雲南邊境州形成了產業鏈，跨境貿易和合作發展非常快。所以，雲南起來了，是因為中緬走廊、中越走廊。

這是幾個中國國內省份的經驗，其他也有很好的，像四川成都、重慶、西安、福建都有很好的經驗，在此不一一列舉了。

講完國內，還有國際上的成功經驗，最成功的是東南亞。剛才我講到，東南亞的「一帶一路」是從基礎設施到產業鏈、供應鏈，到社會公共事業，像醫療、教育、旅遊、文化全面發展。我們講的「五通」「三聯通」在東南亞基本上整個框架都能看見。如果選一個地區是「一帶一路」全面成功發展的，那就是東南亞。

東南亞的「一帶一路」成功在地緣政治上也有很大的意義，因為美國搞印太戰略，印度洋和太平洋二者就是在東南亞結合，東南亞如果被美國用軍事力量控制了，它的印太戰略就構成了一個鏈條。但中國不是用軍事力量，而是和東南亞共同發展，形成了一個地緣經濟的結合，這樣美國地緣政治戰略就很難在這裏連接起來。這就是「一帶一路」地緣經濟擋住了印太戰略的地緣政治，這種戰略上的作用，我們過去也沒有想到。當然，我們也沒想到美國要搞印太戰略，我們以為搞「一帶一路」就可以了，沒想到「一帶一路」在東南亞產生這麼大的作用。

2022年12月8日，沙特國王薩勒曼（坐在右方桌子後）與中國國家主席習近平（坐在左方桌子後方）在利雅得舉行的一個會議上簽署文件。（Reuters）

在中東也是這樣，最近習近平總書記也到中東去了，和沙特簽署了重要文件。現在中東對中國的意義越來越大，美國在中東撤軍，中國在中東增加投資和貿易。我們沒派一兵一卒到中東去，但在全球戰略中，中東和中國接近是一個全局性變化。其中有兩大變化，一是中東的能源賣給誰，中東現在賣給中國的石油一年大概1.5億噸，美國在中東進口石油最多的年份大概是8000萬噸，中國現在從中東進口的石油相當於以前美國最高峰時的兩倍。

這麼大一塊能源到中國來，中國要支付，是用美元支付，但中東國家手裏的美元太多了，以前幾十年都是美國在中東買石油，支付了大量美元，就是石油美元。但現在石油美元的作用和性質在下降，中東國家不想存這麼多美元，所以希望中國用人民幣支付。大家試想一下，這麼大的石油向中國出口，如果都成為人民幣支付的話，那麼什麼東西開始不起作用或者退出市場呢？就是石油美元。

圖為2018年11月20日，斯里蘭卡科倫坡深海港口，集裝箱船在海洋上行駛。中國投資了斯里蘭卡南部海岸的新港口、新機場和新鐵路，以及科倫坡的其他項目。(Getty)

所以，人民幣國際化，過去我們認為應該走國內資本項目可兌換，逐步的股市都是用美元來計價投資，現在恰恰不是這樣，現在是世界各國用人民幣替代美元進行結算計價，而不是用美元來結算。這個過程剛剛開始，但是這個方向越來越明顯，所以在中東地區很有意思，能源和人民幣結合，這是一個巨大的變化，我們搞「一帶一路」初期也沒有想到會有這個結果。

中東地區局勢紛亂，戰爭、衝突很多，但沒有一個國家是和中國鬧矛盾的。土耳其、伊朗、沙特這三個地區大國有矛盾，但這三個大國和中國都很友好。以色列和阿拉伯有矛盾，但我們和以色列也不錯，和阿拉伯關係更好。所以，中國是唯一一個和中東所有國家都是友好的大國。

我們再看中東歐，中東歐形成了一條新的走廊，從匈牙利到塞爾維亞再到希臘這條南北走廊。這在過去談「一帶一路」的時候是沒有的，無心插柳柳成蔭。匈牙利和塞爾維亞都需要修一條鐵路，但這兩個國家都是內陸國，沒有海；希臘是個沿海的國家，但要到歐洲中部去也很困難，要繞圈子，或者經意大利、法國南部港口再進入西歐的中心地區。現在匈牙利到塞爾維亞到希臘打通以後，整個中東歐就有一條內陸到地中海的通道。

克羅地亞佩列沙茨大橋，是中國、克羅地亞、歐盟三方開展市場合作的典範項目。圖自中國一帶一路網

其中特別有意思的是比雷埃夫斯港，它的成功是「一帶一路」的傑作。2008年希臘債務危機，沒辦法，只能向中國借幾百億美元的錢還給歐盟，反過來希臘把比雷埃夫斯港租給中國，每年的租金抵希臘的債務，也就是說希臘的債不用還了、中國借用比雷埃夫斯港的租金不用付了。最後，雙方都贏了，中國遠洋集團大量的貨運在比雷埃夫斯港集散，比雷埃夫斯港從一個世界排位五十多位的港口上升到二十多位，整個希臘的經濟就活起來了。中東歐本來不是我們「一帶一路」的重點，但是現在很成功，當然最近北面波羅的海三國、波蘭由於俄烏戰爭，和「一帶一路」的關係有點疏遠，但是中東歐的南面發展很快。

中巴經濟走廊主要項目分佈（維基百科公共領域）

中巴走廊，大家都比較熟悉了，我去走過這麼一趟：從紅其拉普一直到南部巴基斯坦。巴基斯坦之所以有很多問題，是在於它沒有真正實現工業化。試想一下，2億多人口沒有工業化，這個國家靠誰來養？那麼，它為什麼工業化不起來呢，缺動力，沒有能源，特別是沒有電。巴基斯坦一度用電非常緊張，很多城市晚上十點鐘就全部停電，整個城市是黑的，連照明電都沒有，更何況工業化。整個國家非常貧困，由於貧困又產生了恐怖主義勢力。中國給巴基斯坦首先建電站，水力發電、火力發電、太陽能發電、風能發電，什麼發電都上，所以現在巴基斯坦的電力解決了，工業也就起步了。

剛才講到海爾在巴基斯坦，不僅滿足了這個國家2億多人的家電需求，還從巴基斯坦出口到整個中東地區。巴基斯坦的海爾工業園區帶動了整個中東地區家電市場的消費。巴基斯坦工業化起來以後，經濟逐步向好，貧困也可以減輕；而貧困減輕，也能促使其國內政治分裂減輕。所以，中巴走廊不完全是一條公路的問題。

「一帶一路」也推動了很多新的國際組織，像上合組織、亞投行、新開發銀行、金磚國家+以及東盟、非洲、阿拉伯、南美洲等地區組織互相支持，互相疊加。我們有發展中國家的一整套多邊機制。我們不是跟西方G7唱對台戲，但G7不帶發展中國家玩，發達國家以為自己是貴族，看不起窮人，但是「一帶一路」大家互相支持互相幫助，通過多邊組織逐步發展起來。「一帶一路」在世界上的成功經驗，是以前世界各國都沒有想到的。

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