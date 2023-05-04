秦剛訪問緬甸巴基斯坦｜北京引印度加入一帶一路的策略是外圍驅動

中國國務委員兼外長秦剛5月5日將訪問巴基斯坦，會見巴國家領導人，並同巴外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）共同主持第四次中巴外長戰略對話。此前5月1日他在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤，5月2日先是在雲南中緬邊境調研，後在內比都受到緬甸領導人敏昂萊接見，在內比都同緬甸外長丹穗舉行會談，在內比都會見緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞。

在同聯合國秘書長緬甸問題特使海澤見面時，秦剛說希望特使女士秉持客觀公正，發揮橋樑作用。中方願繼續為特使女士斡旋努力提供支持和幫助。

在同敏昂萊會晤時，秦剛提出表示中方真心希望緬甸局勢穩定、國家發展，支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。中國支持緬甸與孟加拉國改善關係，協商解決相關問題，願與兩國一道，拓展中緬孟務實合作。

2023年5月1日，國務委員兼外長秦剛在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤。（新華社）

在同緬甸外長丹穗會談時，秦剛指出支持緬探索符合自身國情、具有緬甸特色的發展道路，穩妥推進政治轉型進程。中方願加強同緬各部委各地方溝通交流，擴大雙邊農業、邊貿等領域合作，以中緬經濟走廊建設為主線加大支持緬經濟發展。落實好對緬援助重大項目，積極支持緬改善民生。增進雙方人文交往，深化文化遺產保護和宗教交流。中方願同緬甸、孟加拉國共同推動中緬孟經濟走廊建設取得可視成果。

在同丹瑞會晤時，秦剛說中方尊重緬甸主權和領土完整，支持緬甸推進國內和平進程，願繼續為緬維護獨立自主、保持政治穩定、實現可持續發展提供積極協助，同緬方一道構建中緬命運共同體。

從中國官方通稿釋放的訊息看，秦剛此行有三重深意，一是有意推進緬甸國內政治和解進程，二是推進中緬經濟走廊建設，三是推進中緬孟經濟走廊建設。

秦剛在雲南中緬邊境調研。（外交部網站）

新冠肺炎疫情爆發之前中國國家主席習近平最後一次出國訪問是2020年初對緬甸進行國事訪問，當時習近平受到了昂山素姬的熱烈歡迎。2021年2月昂山素姬被軟禁以來，敏昂萊成為了緬甸的實際領導者。伴隨着新冠肺炎疫情結束，秦剛此行有敦促敏昂萊政府兑現緬甸對華承諾之意。

早在2020年1月習近平結束訪問緬甸，時任國務委員兼外長王毅在向隨行記者介紹情況時曾指出習近平同緬方領導人就推進高質量共建「一帶一路」進行深入探討，達成新的重要共識。雙方同意統籌推進皎漂經濟特區、仰光新城、中緬邊境經濟合作區和公路鐵路、電力能源等互聯互通骨架建設，標誌着中緬經濟走廊從概念規劃轉入實質建設階段。一個北起中國雲南，經中緬邊境南下至曼德勒，再分別延伸到仰光和皎漂，三端支撐、三足鼎立的「人字形」大合作格局呼之欲出。

從訪問當期的新聞報道和官員表述看，事關「一帶一路」，中國當時謀求的是雙方同意統籌推進皎漂經濟特區、仰光新城、中緬邊境經濟合作區和公路鐵路、電力能源等互聯互通骨架建設。本質上就是儘快推進中緬經濟走廊建設進入實質階段。

一旦中緬經濟走廊建成，不僅緬甸經濟將獲得極大發展，破解緬甸東北山區和西部海地區的地理隔閡，而且中國也將獲得通向印度洋的經貿通道。（多維新聞製作）

而三年後秦剛談及的合作，不只是中緬經濟走廊建設，還有中緬孟經濟走廊。中方的計劃已經有幫助緬甸和孟加拉國改善關係，可見相關的推進藍圖早已繪就。疫情三年後，中國既要敏昂萊兑現昂山素姬政府的承諾，還要將損失的時間找回來，將計劃前推到建設中緬孟經濟走廊。

新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島、中巴和中印孟緬六大國際經濟合作走廊是「一帶一路」建設的重要組成部分。這其中推進較為緩慢的是中印孟緬經濟走廊。中印政治互信不足、地區安全形勢嚴峻等因素制約了該走廊的發展。從秦剛此次提出推進中緬孟經濟走廊看，中國在推進中印孟緬經濟走廊向前發展的過程選擇了率先推進中緬經濟走廊以及中緬孟經濟走廊。這不是要將印度排除在外。

中巴經濟走廊的建設較為順利，未來當中國聯合孟加拉國、緬甸等國帶動地區經濟形勢發展起來後，印度對「一帶一路」消極抵抗是否還有意義？屆時印度的選擇可能只有接受「一帶一路」。這是先易後難的從外圍包圍中心策略。