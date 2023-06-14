已經和秦剛通話　布林肯還會在短期內訪華嗎？

中國國務委員兼外長秦剛6月14日同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，中國官方披露的訊息只談到了秦剛的言論。下文按照兩段區分作分析。

秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。中方始終遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。（此為第一段）

秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。希望美方採取實際行動，落實兩國元首峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。（此為第二段）

秦剛的話一共兩段，第一段第一句明示關係惡化責任是美國的，秦剛之所以首先談到這一點，意思是讓美國不要把兩國關係困難的責任歸結為中國。

第一段第二句說的是中國處理中美關係的原則。秦剛為什麼談中國根據何種原則來處理中美關係？這背後意在澄清美國對中國的誤解，暗批美國搞霸權主義打壓中國，不是按照中國主張的相互尊重、和平共處、合作共贏來處理彼此關係。

中央外事辦主任王毅同美國總統安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。這被認為是本輪中美關係解凍的信號。（新華社官方網報道截圖）

第二段第一句談台灣問題，是非常具體的要求，點出了雙方關係惡化的最現實原因。第二段第二句「希望美方採取實際行動，落實兩國元首巴厘島會晤重要共識及美方有關承諾」。這句「希望」代表了中國對美國所做仍然不滿意。

中方通稿通篇不提布林肯說了什麼、有何表述，暗示了雙方的表態差異較大。整個通稿停留在秦剛表態、秦剛提要求的層次，也說明了共識較少。

前不久美國媒體曾報道布林肯「將在幾周後到北京訪問」，「即將於6月18日前往北京訪問」，「亞太助卿康達訪中期間和中方討論了未來更高級別訪問的可能性」，但從布林肯和秦剛的通話氛圍看，並沒有布林肯即將訪華的信號。

在中國的外交體系內，國務委員是和美國國務卿對等對接的官員，布林肯和秦剛已經通話溝通，那還有什麼是即將訪華要談的呢？從這一通話安排也可以看出布林肯即將訪華的希望並不是特別大。而如果布林肯近期無法訪華，則說明美國例行表達一些改善關係的姿態，在中國看來遠遠不夠。