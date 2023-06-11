雷鼎鳴料中美大機會爆金融戰　料全球經濟變差　稱移民都無用

特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴今早（11日）接受電台訪問，指中美發生經濟、金融戰風險非常高，而美國為了不讓中國追趕成第一大國的地位，會用盡方法「唔畀你跟得貼」。他認為，中美關係需互設「欄杆」，形容「唔好出軌」，並預計全球經濟會持續變差，直言「移民都無用」。



他又提到，特首李家超在被美國制裁下，未知能否如常出席11月在三潘市舉行的亞太經合組織會議（APEC），認為香港需要為貿易戰做好準備。



雷鼎鳴表示，中國近年經濟崛起，被美國認定是「衝突對象」，因而阻止中國發展。他認為，在世界局勢危險下，中美發生軍事衝突的機會不低，而且有更大風險引發經濟及金融戰。他以被美國制裁的李家超為例，指李暫時仍不知能否如常出席亞太經合組織會議，認為中美關係要需設「欄杆」，「唔好出軌」。

他又指，香港需要為貿易戰做好準備，而港元及美元掛鉤的條件之一，就是兩地在政治上和諧，否則或會出現金融動盪。

雷鼎鳴又預測，未來全球經濟會持續變差，直言「移民都無用」。他表示，世界各地在疫情期間推動「去全球化」，各國政府為防止「被人摙住條頸」而減少國際貿易，從以往的互相依賴、強連繫，變成互相脫鉤、猜忌；美國甚至又將貿易「武器化」，導致有不少國家都借「去全球化」而「去美國化」。他認為，香港可利用國際金融中心地位，幫助人民幣「出境」，讓人民幣在世界地位上升。