烏克蘭戰爭潛力已經見頂　美援集束炸彈改變不了戰場局面

美國決定援助烏克蘭集束炸彈，不少軍事專家分析會成為俄羅斯軍隊的大麻煩，讓本就屢戰屢敗的俄軍陷入更大困境。

從俄羅斯的角度看確實如此。內有僱傭軍叛亂，前線官兵士氣低迷，軍事科技和西方存在巨大差距，再加上戰爭帶來的巨大傷亡與經濟損失，更先進的美歐軍援武器投入戰場，確實會給俄羅斯帶來更大麻煩。

不過反過來，為什麼美國在這個時候同意援助烏克蘭集束炸彈？從中又反映出了烏克蘭面臨着什麼樣的局面？這是少有人思考的角度。

分析俄烏開戰以來歐美的軍援清單即可發現，自俄軍收縮到頓巴斯和烏南四州之後，差不多近一年時間，歐美對烏克蘭的援助可以說是步步升級，從海馬斯多管火箭砲、到主戰坦克，到愛國者防空導彈，到F-16戰機，現在又進一步升級到在國際法層面存在巨大爭議的集束炸彈，但是我們看這一年來的戰場演變，烏克蘭取得多大進展嗎？似乎並沒有。

按照俄烏在戰爭初期的表現，照常理說，有歐美這麼大的援助力度，烏克蘭早就橫掃千里把俄軍打得抱頭鼠竄，收復大部分失地了。但是我們看這一年來的戰場演變，雙方仍然在原有戰線附近拉鋸，基本沒什麼大的變化。

7月12日，在立陶宛維爾紐斯舉行的北約領導人峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基、英國首相辛偉誠、美國總統拜登、意大利總理梅洛尼和北約秘書長斯托爾滕貝格出席北約-烏克蘭理事會會議。（Reuters）

一年來，俄軍固然損失慘重，重要基礎設施屢遭襲擊，在軍事與內外政治上都極為被動，但是烏克蘭在戰場上也沒有取得多大進展。從去年冬季就開始嚷嚷的大反攻一直到現在也從未見成果。相反，這一年來，仰賴瓦格納的不要命打法，俄軍反而局部收回了一些在拉鋸戰中丟掉的地盤。

這就說明，儘管歐美的軍事援助在不斷升級，烏克蘭的戰爭潛力卻已經見頂了。以後即便歐美進一步加大軍援力度，只要俄羅斯據險固守不輕易出擊，烏克蘭恐怕也難以實現收回全部被佔領土的目標。

當然，俄羅斯想通過反攻，把戰線往前推進，佔領烏克蘭更多土地恐怕也很難。經由此戰，俄羅斯儘管那能佔領烏東部領土，其自身在經濟、科技、軍事與國際道義等方面也損失慘重，沒有個十年二十年時間，恐怕很難會過氣來。俄烏戰爭真是一場雙輸的戰爭，更殘酷的是戰爭現在又陷入死局，根本停不下來。