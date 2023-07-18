外長秦剛「消失」 超20天 如何處理輿情是個問題

中國國務委員兼外長秦剛自6月25日之後就從公眾視野「消失」，需要外長出席的諸多外交活動他都沒有現身，近期幾場重要外事活動，包括同美國氣候問題特使克里（John Kerry）的會晤都是由中央外事辦主任王毅代勞。一開始有媒體稱他確診新冠，但當中國外交部7月11日對外宣稱秦剛因為健康原因不能出席在印尼舉行的東盟峰會後，輿論反而對於秦剛是否真因健康問題從公眾視野消失持續熱議，不少版本的流言在網絡上廣泛傳播。

健康問題之所以備受熱議在於，以往中國政治語境下的健康問題往往暗含着政治變動。秦剛作為中共二十大後新崛起的副國級領導人，他被提拔之前，當局應該對其健康狀況、政治狀況進行過相當嚴格的審查。他突然出現健康問題，以致於連續三周多不能正常履職，較為少見。

中國外交部對秦剛狀況的三緘其口加劇了輿論的猜測。7月14日在社交媒體推特上熱傳的視頻顯示，中國外交部例行記者會上，法新社記者提問，預計秦剛何時回歸有最新消息嗎？中國外交部發言人汪文斌沉默大約16秒，疑似低頭翻看文件，然後說：「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」

中國國務委員兼外長秦剛最後一次出現在公眾視野是2023年6月25日，在北京會見陪同越南總理範明政訪華的越南外長裴青山。（中國外交部照片）

在7月17日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧被記者連續三次追問秦剛為何消失了這麼長時間，毛寧的回答是「這個問題我沒有可以提供的訊息」，「我不了解你所說的的情況」，「建議你查閲中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供」。

上述這些問答都沒有出現在中國外交部網站公布的記者會記錄中。

當然，如果秦剛真的感染新冠病毒，以他57歲的年齡來說，也有可能會有併發症需要長時間治療。但如若秦剛真的確診新冠，進而引發其他健康問題，這是否是不可言說的禁忌呢？中國外長如此被高度矚目，身體抱恙，大大方方的進行回應，未嘗不可，自然就能打破沒有必要的雜音。

眾所周知，重要位置的重要領導人的一切事態都會被廣泛關注。在國際社會，政要的身體狀況，包括領導人確診了新冠經常登上媒體頭條。正常人誰都有健康出現問題的時候，真有健康問題需要治療不是不可言說的秘密。

目前藉由秦剛「消失」所引發的對中國政治的議論，和對中國形象的詆譭在網路上瘋狂傳播。中國官方的回應符合慣例，也確實不無不妥，但如今內外社會環境都已不同，特別對於重要的人物的關注度更不同以往，越是默不作聲越讓一些閒言碎語有發揮的空間，進而對國家形象有傷。

2015年，秦剛（後）陪同中國國家主席習近平訪美參觀波音公司。（影片截圖）

要知道，在沒有官方更多訊息披露的情況下，流言才有傳播的空間。人們一旦率先接收到流言訊息，併產生第一印象後，真實訊息的傳播效果就會大打折扣。所謂「造謠張張嘴，闢謠跑斷腿」，就是這個道理。與其等事後公布真實訊息或者從不回應各方關切，不如一開始就對真實的情況進行常態披露。

不是因為秦剛重要，而是因為中國很重要，所以中國的外長狀況如何對國際社會很重要。目前看，秦剛的狀況到底如何，是包括國際社會在內的不少人關心的問題，積極回應各方關切，消除由此產生的不利影響，對中國來說是重要的。問題不是不理會就會消失。出現輿情，既需要管控，也需要疏導化解。