中國防長李尚福會見基辛格 中美再釋回暖信號

中國國防部最新消息，國務委員兼國防部長李尚福7月18日在北京會見了來訪的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）。基辛格曾打開中美關係的大門，在過去幾十年內近次訪問中國，獲得過中國官方「中國人民的老朋友」稱號，但是與中國國防部長會面卻不多見。在可查到的官方消息中，僅有2001年、2005年兩次與時任中國國防部長會面的報道。

在中美關係已經發生方向性、顛覆性變化的情況下，今次又由國防部長出面會見基辛格和本世紀初的會面完全不可同日而語。因為拜登政府迄今尚未解除對李尚福的制裁措施，兩國防長無法直接對話，因此李尚福與基辛格的會面格外引人關注。

值得注意的是，就在上星期，中國新任駐美國大使謝鋒也罕見走訪了美國國防部，與負責亞洲事務的助理國防部長拉特納（Ely Ratner）舉行了會談。中國駐美國大使館在隨後的聲明中呼籲美國「與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌」。

有專家解讀稱，由於美方為中美兩軍高層交流人為製造障礙，導致兩軍交流渠道缺乏，現在雙方不得不尋求通過外交渠道來幫助恢復雙邊軍事高層交流。這反映出美中雙方都有意於恢復軍事層面溝通，緩和雙邊軍事緊張關係的意願。

事實上，今年6月4日在新加坡出席「香會」時李尚福就明確表示，中美關係事關全球與區域和平穩定，中國尋求對話而非對抗，兩國之間的嚴重衝突將是「世界不可承受之痛」。這次在會見基辛格時李尚福也表示，「中國始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係」。儘管李尚福在會見中批評美國稱，「美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷」，但是他也表示希望「美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」

圖為2023年6月4日，中國國防部長李尚福在新加坡香格里拉酒店出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並發表演說。（Reuters）

基辛格的回應也頗具其一貫偏重現實主義外交與哲學思考的特色，表示當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展。兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。」

目前還沒有證據證實基辛格的中國之行是否部分代表了白宮的意願，美國國務院發言人在接受媒體訪問時表示，基辛格是一名普通公民，並不代表美國政府。但是他也同時表示，他不知道政府與基辛格之間有任何計劃中的交流，「但如果他在某個時候向這裏的官員通報他的對話，我不會感到驚訝。」

中美關係最近互動頻繁，在基辛格訪問中國的同時，拜登的氣候問題大使克里也正在中國訪問。美國財政部長耶倫不久前剛剛結束對中國的訪問。美國國務卿布林肯在上個月訪問中國後又與日前與替代秦剛出席出席東盟外長會議的王毅在東南亞會面。