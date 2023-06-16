基辛格：若烏克蘭取勝　普京或難以繼續掌權

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）說，如果烏克蘭迫使莫斯科放棄軍事侵略，並接受與歐洲的和平協議，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能難以繼續掌握政權。



上月剛慶祝百歲生日的基辛格，接受彭博社總編輯米克爾思韋特（John Micklethwait）訪問時說：「我希望俄羅斯能夠認識到，它和歐洲的關係必須建立在協議和某種共識的基礎上。我相信這場戰爭可以（結束）……只要結束的方式得當，這是可以實現的。」

當被問及如果俄烏戰爭在這些條件下結束，普京還能否繼續掌握政權時，基辛格的回答是「不可能」。

基辛格說，重要的是烏克蘭能夠在戰爭結束後崛起為一個強大的民主國家，而且最好避免希望「俄羅斯解體或俄羅斯走向沒落」的怨恨心態，因為這可能引發新的緊張局勢。

他指普京像杜斯妥也夫斯基（Dostoevsky）小說中的人物，「充滿矛盾心理和被無法實現的抱負所困擾」。

基辛格說，普京作為一個領導人，他行使權力的能力極強，而在烏克蘭問題上，他「過度地」使用了權力。

基辛格5月27日慶祝100歲生日，並於6月7日在美國紐約接受米克爾思韋特的訪問，基辛格也在訪問中談到美中關係，他認為，如果美中緊張關係持續，台海可能爆發軍事衝突。不過他對通過對話降級局勢仍然抱有希望。