習近平和杜特爾特的不尋常會見，中國反制美軍基地有了殺手鐧？

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）7月19日到訪位於中國福建省的福建師範大學，為其母親紀念大樓落成剪綵。此前7月17日下午，中國國家主席習近平在釣魚台國賓館會見了他。從他到訪福建師範大學可以看出他卸任後此行的主要任務是剪綵。但從他在北京和習近平會晤以及此次會晤引發菲律賓國內政治人士的普遍關注看，杜特爾特此行並不簡單。

中國官方並沒有杜特爾特訪華行程以及習近平會晤杜特爾特行程的提前預告，但是習近平會晤杜特爾特時，除了中央外辦主任王毅外，中國外交部正部級的常務副部長馬朝旭在列，副部長孫衛東在列，外交部新聞司司長華春瑩、禮賓司司長洪磊也在列。這樣的人員配置足以說明此次會見是一次不同尋常的外交會見，而不是老朋友到訪的禮節性私人碰面。

7月17日下午，中國國家主席習近平在釣魚台國賓館會見杜特爾特。（中國外交部網站截圖）

尤其是習近平對杜特爾特說，希望他繼續為兩國友好合作發揮重要作用。放在中菲關係的當下氛圍來審視，耐人尋味。杜特爾特作為菲律賓對華友好力量的代表，中國國家主席習近平出面同其會見是對馬尼拉當下外交政策不滿的表達。中國下一步是否扶植菲律賓國內的親華勢力平衡小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的親美政策未可知。

菲律賓外交部發言人特雷西塔說沒有關於杜特爾特訪問中國的官方訊息，杜特爾特的女兒現任菲律賓副總統莎拉（Sara Duterte）對杜特爾特訪華不予置評。菲律賓防長德奧多羅（Gilberto Teodoro）7月20日表示他想知道杜特爾特和習近平談了什麼，以判斷這是否值得擔憂。表面上杜特爾特此行毫無徵兆，但菲律賓總統小馬可斯7月19日則透露他知道杜特爾特的中國之行，並歡迎在南海問題上與中國建立任何新的溝通渠道。

儘管小馬可斯將重點放在了南海問題，但眾所周知中菲之間關係的障礙在於美軍基地。菲律賓2月同意新增四個軍事基地供美軍使用，4月公布軍事基地的地點後引發中菲外交爭端，此事是過去一段時間以來影響中菲關係的障礙。

7月19日，菲律賓第16任總統杜特爾特訪問福建師範大學，參加了以其母索萊達·杜特爾特命名的紀念大樓落成剪彩儀式和「赤子心」雕塑揭幕儀式。（福建師範大學官方網站）

四個軍事基地是位於卡加延省（Cagayan）Sta Ana鎮的Camilo Osias海軍基地、卡加延省Lal-lo 機場、伊莎貝拉省（Isabela）Gamu鎮的Melchor Dela Cruz軍營以及巴拉望省（Palawan）的Balabac島。卡加延省和伊莎貝拉省的基地位於呂宋島北部和東北部，距離中國台灣很近，而位於巴拉巴克島的基地則靠近南海。敏感的地理位置決定了一旦中美在南海或者台海發生衝突，菲律賓有可能捲入其中。

今年4月中國國務委員兼外長秦剛訪問菲律賓前後，小馬可斯政府公開拋出三大承諾，相關基地不會被用於發動進攻，不會允許美國在菲軍事基地存放武器用於台海軍事行動，不允美軍軍艦飛機在基地補充燃料、維修或重新裝備。但是這些承諾是脆弱的，一旦出現衝突，菲律賓根本來不及阻止美軍。

小馬可斯談到新的溝通渠道可能意味着中菲關係因為美軍基地一事已經陷入了溝通的困境，杜特爾特訪華的行程既然小馬可斯是提前知曉的，或許這是中菲之間進行幕後談判的一個通道。