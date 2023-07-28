普京和普里戈津分頭迎接非洲訪客　瓦格納兵變恩怨何以一筆勾銷？

7月27、28日，第二屆俄非峰會在聖彼得堡舉行。這場峰會的最大看點，是普京（Vladimir Putin）如何在退出《黑海糧食協議》之後修補與非洲國家的關係。不過，6月底兵變失敗後已「淡出」社交媒體的瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）又再「喧賓奪主」，高調公布了在聖彼得堡接待來訪非洲官員和媒體主管的照片。一度向莫斯科揮軍、甚至聲言俄羅斯很快會有一個新總統的普里戈任，似乎已全面得到普京的「寬恕」。

普里戈任據稱「流放」白羅斯之後，其與普京的「和解」已不是什麼新聞。普京自己就承認過在兵變幾天之後曾與普里戈任和數十位瓦格納指揮軍在克里姆林宮會面，最終未能勸服普里戈任交出軍事領導權。而普里戈任的「流放」也似乎沒有太大強制性，一直都能在白羅斯、聖彼得堡、莫斯科之間來去自如。

不過，在俄非峰會這個正式外交舞台的周邊與非洲國家官員和訪客見面，幾乎是跟普京分頭迎接外國來賓一般，又進一步確立普京已將普里戈任的「叛亂」拋諸腦後的論斷。

普里戈任與中非共和國官員的合照，首先由眾所周知的瓦格納中非行動頭面人物Dmitry Syty在社交媒體上公布（Syty的「正職」是當地的一個俄羅斯文化中心主管），據報是拍攝於普里戈任家族擁有的一家聖彼得堡酒店內。第二張照片則由瓦格納集團相關的Telegram頻道發布，其中普里戈任與親俄反法非洲法語媒體「Afrique Média」的主管握手。

有消息亦指普里戈任在俄非峰會論壇的周邊與一些非洲國家領袖見面，甚至可能會參與普京主持的一場私人晚宴。

而2014年以來一手透過瓦格納集團為俄羅斯在非洲多國建立巨大政治影響力的普里戈任，也似乎看到了26日晚尼日爾（Niger）政變的「商機」。一個與瓦格納非洲活動相近的Telegram頻道就公布了一段據稱是普里戈任的錄音，其中他大讚尼日爾推翻親西方總統的軍事政變，表示只有一千萬瓦格納士兵就能重建該國秩序。

在俄非峰會周邊，普里戈任與親俄反法非洲法語媒體「Afrique Média」的主管握手。（Telegram@wagner88_bot）

目前，尼日爾有美國、法國等國的上千兵員駐軍，是法軍被馬里和布基納法索軍政府趕走後西方國家在西非的反恐行動中心。如果尼日爾的軍事政變最終也重演以瓦格納僱傭兵取代西方軍隊的劇情，這可算是俄羅斯西非外交的又一場勝利。

在尼日爾軍隊領袖27日宣布支持政變之後，首都尼亞美（Niamey）就有支持軍事政變的民眾上街，他們舉着的正是俄羅斯國旗、高呼着的正是反法口號。情況與馬里、布基納法索等國類同。

從瓦格納兵變失敗之後一個月來的發展來看，普里戈任依然能夠控制着瓦格納集團旗下的各式生意，其與普京在兵變後的共識按推論就是退出烏克蘭和俄羅斯政治，重新回到俄烏戰爭前的「海外業務」。而如果普里戈任真的不再插手烏克蘭，普京亦會因此放過普里戈任。

尼日爾的政變支持者拿着俄羅斯國旗上街。（Reuters）

在此刻連在學校畫了一幅挺烏圖畫的學生家長也不會放過的俄羅斯，為何普京會心甘情願放過普里戈任？

原因很簡單，普京在國際上必須爭取包括一眾非洲國家在內的「全球南方」（Global South）國家的支持，至少不要讓他們倒向西方。其中，瓦格納在非洲的活動對俄羅斯外交而言不是「錦上添花」，而是「不可或缺」的佈局。

特別是，普京似乎為了將烏克蘭變成一個不能運作的破爛國家（此論出自反對北約東擴的美國國際政治學者米爾斯海默），最近不只退出了有力壓低國際糧價的《黑海糧食協議》，還持續攻擊烏克蘭敖德薩州（Odesa）的黑海和往歐多瑙河運糧港口設施——農產品出口佔烏克蘭戰前出口近四成。

此舉無疑推高了國際糧價，非洲多國首當其衝。在俄非峰會首日，非洲聯盟已公開呼籲俄方重返協議。而這次俄非峰會也只得17位國家領袖出席，人數比2019年的首屆峰會減少超過一半，某程度上也反映出部份非洲國家的不滿。

7月27日，承諾將會在未來三、四個月內向布基納法索、津巴布韋、馬里、索馬里、中非共和國和厄立特里亞（Eritrea）「免費」提供2.5至5萬噸穀物。（Reuters）

為了重新討好非洲國家，普京在俄非峰會的第一天就宣布將會以俄羅斯的穀物出口補充烏克蘭的缺口，承諾將會在未來三、四個月內向布基納法索、津巴布韋、馬里、索馬里、中非共和國和厄立特里亞（Eritrea）「免費」提供2.5至5萬噸穀物。值得留意的是，這些都是有瓦格納在地經營的國家，而且地理位置東西橫越整個非洲，明顯有其地緣戰略考量。

雖然數萬噸穀物只是杯水車薪，但也是一個明確的表態。（如果我們只計算非洲人小麥和玉米人均消耗量的話，這大概可供25至50萬人一年之用，不過這兩種穀物只佔人均糧食消耗量的不足五分之一。）

如果我們說烏克蘭的反攻進展緩慢、近日勉強大規模推進未見重大戰果，已顯示出其黔驢技窮的話，普京不惜向黑海糧運動刀，又將瓦格納兵變的恩怨一筆勾銷，也同樣表明他的處境也許與烏克蘭澤連斯基當局相差無幾。