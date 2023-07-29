到2035年，人民幣應當與歐元比肩｜專家有話說

中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求7月22日稱，我們需要一個新的、與當前和未來世界格局相適應的國際貨幣體系，這種新的國際貨幣體系以多極化、多元性為特徵，人民幣在其中應當起到與歐元相當的重要角色。

（編按：演講者吳曉求系中國人民大學國家金融研究院院長、國家一級教授。本文轉自7月27日「IMI財經觀察」微信公眾號，原標題為《吳曉求：中國金融開放與人民幣國際化》。）



本文原載於微信公眾號人大重陽，香港01獲授權轉載



7月22日，由中國人民大學財政金融學院與南開大學金融學院主辦，中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）承辦，北京銀行協辦，重陽投資教育基金特別支持的「2023國際貨幣論壇暨《人民幣國際化報告2023》發佈會」在北京隆重舉行。論壇主題為「高水平開放與區域合作」，與會嘉賓圍繞「高水平對外開放與人民幣國際化」、「高水平對外開放與金融高質量發展」、「數碼化轉型助力金融行業高質量發展」等主題進行了熱烈探討。

中國人民大學國家金融研究院院長、國家一級教授吳曉求出席開幕式並就中國金融開放與人民幣國際化所需條件進行了分析。他認為我們需要一個新的、與當前和未來世界格局相適應的國際貨幣體系，這種新的國際貨幣體系以多極化、多元性為特徵，人民幣在其中應當起到與歐元相當的重要角色。他提出，展望未來，到2035年，人民幣應當與歐元比肩，形成國際貨幣體系中新的一極，這是我們的目標和方向。

以下為會議紀要全文：

2013年1月21日，中國安徽省合肥市一家銀行，一名員工在清點人民幣紙幣。（Reuters）

一、人民幣國際化的背景：國際貨幣體系演進

1944年，在兩次世界大戰之後，形成了以美元為核心的布雷頓森林體系，在其後的近八十年中，雖然國際經濟結構發生了重大變化，但總體而言，這樣的國際貨幣體系對全球的經濟增長、貿易擴張以及新興經濟體的發展起到了重要作用。

當前，全球政治經濟格局正在發生深刻的變化，為國際貨幣體系的演進創造了條件，人民幣、歐元等貨幣的國際化帶來了新的生命力和新的選擇空間，國際貨幣體系的單極化正在逐步向多極化過渡。我們需要一個新的、與當前和未來世界格局相適應的國際貨幣體系，這種新的國際貨幣體系以多極化、多元性為特徵，人民幣在其中應當起到與歐元相當的重要角色。

二、人民幣國際化的歷史起點：人民幣自由化

人民幣自由化和市場化，是人民幣國際化的歷史起點和主幹道，如若人民幣自由化、市場化沒有完成，所謂的人民幣國際化也僅僅是區域性國際化。人民幣國際化的目標不能只局限於跨境貿易、雙邊貿易結算，而應有更加廣闊的視野。

中國有責任和義務為世界提供有長期信用基礎的新國際貨幣作為國際上可選擇的公共產品，但可自由交易是人民幣作為公共產品的前提。構建和諧的外部環境，推動人民幣自由化進程，是人民幣實現國際化的必經之路。

這張2017年5月7日在德國法蘭克福拍攝設計照片中，有美元和歐元紙幣。（Reuters）

三、人民幣國際化的條件：信任與支撐

人民幣成為可自由交易的國際貨幣之一，意味着其擁有長期而堅實的信用。首先，我們對自己要有信心。我國經濟增長的主導性力量是內生資本，在人民幣自由化後，民眾和內生性資本應對人民幣有高度的信任，不發生擠兌美元的現象；第二，在此基礎上，國際上對人民幣信用也有信心，信賴人民幣的安全性和流動性，願意以人民幣作為財富儲備的工具。

人民幣國際化的信心來源主要表現在三個方面。

首先是制度基礎。我們必須毫不動搖地沿着有中國特色的社會主義市場經濟道路前行。任何形式的計劃經濟，都不可能讓中國實現現代化。制度基礎不僅內含經濟制度，更包括完善的法制。完善的法制是民眾信心最重要的來源，也是社會秩序的基石。所以，人民幣國際化對改革的要求遠高於加入WTO。加入WTO是中國現代社會偉大進程，而讓人民幣融入國際貨幣體系、實現人民幣國際化所需要的制度準備，其難度和複雜程度遠超前者。

圖為2022年10月5日，世界貿易組織（WTO）位於瑞士日內瓦的總部舉行記者會，圖為會場內可見的世貿徽標。（Reuters）

其次是經濟能力，主要體現在經濟規模，經濟競爭力，國際貿易和技術創新。我對此有充分的信心。

最後是市場開放。除了前述兩個條件之外，還需要開放的金融市場特別是資本市場。人民幣國際化，意味有其發達的離岸市場，離岸市場人民幣持有者在支付清算功能基礎上更要有投資功能。所以，人民幣發行國即中國的金融市場尤其是資本市場需要開放和發展。從這個意義上說，人民幣的市場化或自由化，本質上就是資本賬戶的開放，資本無法自由流動，就不可能實現真正意義的國際化。這是一個資本的「雙循環」體系。基於此，中國要大力發展資本市場，同時推動金融體系和資本市場的開放，讓未來龐大的離岸市場人民幣實現回流投資。美元能成為主要的國際貨幣，美國強大的金融市場是其重要基礎，在中國外匯儲備三萬多億基礎上有8500億是投資於美國市場，如果沒有美國成熟和開放的金融市場，我們長期持有數額如此巨大的美元外匯則是難以想像的。所以，發達且開放的金融市場特別是資本市場，是人民幣國際化的重要技術支持。

展望未來，到2035年，人民幣應當與歐元比肩，形成國際貨幣體系中新的一極，這是我們的目標和方向。